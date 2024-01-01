多通路零售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 埃及

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
多通路零售管理軟體將電子商務企業中的所有產品資料協調到一個集中儲存庫。多通路零售是一種數位行銷方法，為電子商務客戶提供多種途徑來在購買前存取產品目錄詳細資訊。該軟體無縫整合線下和線上購物體驗，促進業務營運和物流與產品資訊的整合。它確保客戶在所有管道中享受統一的體驗，促進重複惠顧，自動化訂單處理，並為電子商務實體提供全面的營運概覽，以優化庫存、訂購和未來策略。此多功能軟體可與目錄管理系統、產品資訊管理 (PIM)、供應鏈營運和商業智慧工具連接。
提議新的應用程式
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循...
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
Sellbrite
sellbrite.com
Selbrite 讓品牌和零售商能夠輕鬆地在多個線上銷售管道上列出和銷售產品，並獲得對庫存和訂單的集中控制。 Sellbrite 基於雲端的通路管理平台與許多流行的市場和購物車集成，包括 Amazon、eBay、Walmart、Etsy、Shopify、BigCommerce 等；以及市場領先的解決方案，例如 ShipStation。 Sellbrite 具有簡單、直覺的介面，提供強大的工具和自動化功能，可簡化清單、防止超售並優化履行。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Channable
channable.com
Channable 是一個多通路電子商務平台，透過簡化跨通路的產品數據優化、促進多通路銷售以及透過有針對性的搜尋和產品廣告提高轉換率，使品牌、零售商和代理商能夠加速電子商務成長。透過 Channable，每個團隊成員都可以在一個平台上跨通路協作列出、管理和宣傳產品。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Feedonomics
app.feedonomics.com
憑藉其領先的數據饋送管理平台，Feedonomics 幫助品牌和零售商優化並在全球數百個電子商務購物目的地列出其產品目錄。我們針對市場和廣告管道的全方位服務解決方案可實現眾多流程的自動化，例如提要設定、訂單管理和資料保護。 Feedonomics 讓您可以自由地專注於業務的其他領域。作為支援產品 Feed 的商家或代理商，您不必僅僅為了管理產品 Feed 就投入時間和資源來清理產品資料、設定匯出、排除錯誤以及了解最新的 Feed 要求。
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce 是一家領先的電子商務平台和市場整合商，其願景是為線上賣家建立安全、優化和可擴展的整合工具和技術，為他們提供多通路功能。 CedCommerce 正在幫助線上市場創建優化的整合生態系統，以實現賣家的順利入職和簡化的產品資料饋送流程。透過與 Google、Facebook、沃爾瑪和 eBay 等合作夥伴的密切合作，我們為所有主要平台（即 Shopify、WooCommerce、Magento、BigCommerce 和 Prestashop）建立了 50 多個銷售通路工具。為什麼選擇CedCommerce？作為多通路電子商務的推動者，CedCommerce 不僅確保商家能夠...
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我們致力於幫助線上零售商在任何銷售產品的地方進行銷售。我們的平台與 200 多個銷售管道和市場集成，幫助您吸引更多客戶並產生更多銷售。我們的庫存和訂單管理軟體提供了一套強大的工具，可透過同步、簡化和自動化來應對多通路銷售的挑戰。使用 Sellercloud 為任何線上銷售品牌和企業提供的完整解決方案來管理訂單、採購訂單、庫存、運輸以及中間的每個階段。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細了解，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史、了解產品老...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在線銷售的中心樞紐。連結您的管道並管理您的庫存、訂單、運輸標籤和財務報告 Stockpilot 提供了一整套功能，可透過單一面板簡化您的電子商務流程。我們提供來自每個重要市場和網上商店 CMS 以及許多運輸承運商的廣泛整合。防止交叉銷售，保持健康的庫存並專注於發展您的業務！
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的產品資訊管理 (PIM) 解決方案，可協助集中管理您的所有產品資訊和資料。除了產品數據管理之外，線上零售商和品牌還可以輕鬆管理數位資產，將準確的產品數據無縫整合到多個管道，優化符合市場標準的產品內容，並領先競爭對手一步。 PIMworks 可協助您建立客製化的產品內容體驗並提供各種集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基於 AI-ML 的產品目錄豐富功能有助於提高產品內容的準確性。所有創建產品目錄的團隊都可以透過使用我們的 PIM 系統建立工作流程來有效協作。可以透過儀表板上的見解來監控和分...
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家專注於電子商務產業的尖端SaaS公司。它是一個全面的解決方案，可簡化線上商家的營運並提高效率，從而促進其工作。該平台提供廣泛的功能，包括庫存管理、訂單履行、運輸管理和分析。借助 Novstock，線上商家可以輕鬆管理其業務並專注於增加銷售。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce 成立於 2012 年，以截至 2022 年 3 月 31 日的財年收入計算，是印度最大的交易處理電子商務支援 SaaS 平台，可為品牌、賣家和物流提供端到端的電子商務營運管理服務提供商公司。我們全面的SaaS 產品套件可作為企業電子商務履行營運的神經中樞，使他們能夠管理多個地點的庫存、最大限度地降低履行成本、處理多個線上和線下管道的訂單、管理退貨、產生正確的發票、對帳訂單付款、客戶發貨追蹤、稅務和其他監管合規性。我們的產品套件與行業和規模無關，旨在滿足各種類型和規模的線上和線下零售和電子商務企業的業務需求。我們的產品有助於簡化客戶的電子商務運營，並使我們能夠成為客戶供應...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
您是否在 eBay、Amazon 和 Play.com 上銷售商品並且： 不斷超賣商品？想要在一個位置管理您的所有清單嗎？難以跟上多個管道的訂單？是否覺得列印提貨單、發票和郵資標籤非常耗時？那麼 ChannelGrabber 可能是您的解決方案！收到訂單後即時更新庫存水平 將您的快遞和會計需求集中在一起 只需點擊幾下即可打印標籤、發票和發貨訂單 通過一個位置管理您的整個在線業務 不要只相信我們的話- 立即預訂線上演示，了解使用ChannelGrabber 將為您節省多少時間和金錢！ （P.S.可能很多！）
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可讓您在一個易於使用的地方管理所有線上商店，以便您可以在任何地方進行銷售！
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce 是一款多通路銷售工具，可協助您將一個主商店整合到多個銷售管道。它使用戶能夠集中資料管理並從單一儀表板管理所有管道。您可以使用該工具將產品從一個平台列出到另一個平台，並在頻道列表和相應的主商店產品之間建立連接，以使它們在價格、庫存、訂單和許多其他同步選項中保持同步！
Ectaro
ectaro.com
Ectaro 是一款全面的軟體解決方案，旨在簡化和自動化您的整個電子商務運營，從產品資訊管理到訂單履行等。 Ectaro 擁有多種功能和功能可供選擇，對於任何希望將業務提升到新水平的線上零售商來說都是終極工具。 Ectaro 還提供強大的多通路集成，讓您可以在各種不同的市場上銷售您的產品，包括 Amazon、eBay 等。借助 Ectaro，您可以在一個方便的位置輕鬆管理您的清單、追蹤您的庫存並處理來自所有銷售管道的訂單。 Ectaro 還包括強大的訂單管理和履行工具，包括進階分析，可協助您優化庫存水準、減少缺貨並輕鬆管理退貨。您甚至可以使用 Ectaro 管理您的供應商和採購訂單，從而輕鬆地...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多通路管理軟體，可簡化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的銷售，並具有 1,000 多個其他整合。 - 利用我們先進的自動化模組，團隊可以將訂單處理速度提高10 倍，並透過我們獨特的包裝助手和自動操作功能最大限度地減少錯誤，這些功能可處理發貨創建、客戶電子郵件、發票生成和標籤列印等任務。 - 我們在歐洲、美國和巴西擁有超過 23,000 名活躍用戶，為致力於國際擴張的賣家提供專家支援。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您跨多個管道和市場簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入增加。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是網路商店優化不同管道之間的產品和訂單同步的簡單方法。匯入清單並在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之間同步所有訂單。推出新管道變得更加容易和快速。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
ChannelSight
channelsight.com
適用於每種產品、每個旅程、每個 KPI 的領先電子商務智慧平台。 ChannelSight 與世界上最成功的零售品牌合作，使他們能夠最大限度地提高線上銷售額。我們的產品（您可以組合使用或作為獨立產品）包括：Where To Buy 技術、可購物媒體和數位貨架。我們的軟體使電子商務品牌能夠提供卓越的客戶體驗、收集詳細的見解並保持一流的品牌。透過與客戶採取「合作第一」的方針，我們專業的品牌績效團隊確保我們共同實現我們的目標。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端直運和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一種動態行銷解決方案，它將資料轉換和最佳化與協助和建議相結合。它使商家和代理商能夠在電子商務通路上取得成功。使用 DataFeedWatch 優化您的產品 Feed 文件，並將產品傳播到 60 多個國家/地區的不同管道！透過改進產品 Feed，您還可以提升 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等管道上的廣告活動效果！優化產品清單可以加快銷售速度並提高整體行銷活動投資報酬率。 DataFeedWatch 讓您能夠輕鬆地為購物來源建立複雜的規則。 15 天免費試用和 24/7 支援！
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP -...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家由人工智慧驅動的跨境電商整合解決方案軟體公司，是希望在國際電商領域取得成功的企業的有力支持者。它提供廣泛的服務，包括庫存管理、訂單管理、物流管理、報告管理、內容管理、退貨管理、價格管理、履行管理、發票管理和產品列表，並提供從一個平台輕鬆控制所有這些功能的機會。單面板。它為客戶提供競爭優勢，提高營運效率，並幫助他們在國際市場上佔有一席之地。 ShopiVerse 透過消除複雜性而可靠，為企業提供快速、成功的國際擴張。
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills 簡化您的電子商務業務。借助我們基於網路的庫存、訂單、採購訂單、運輸和清單管理軟體，我們讓您有信心管理和擴展您的電子商務業務。 SellerSkills 直覺的介面提供了強大的自動化工具來簡化您的產品列表，並與美國和加拿大的亞馬遜、eBay、Etsy、沃爾瑪等市場整合。 SellerSkills 與以下平台整合： 市場：亞馬遜（美國、加拿大、墨西哥）- 列表、庫存、訂單管理、FBA 和FBM、prime eBay（美國、加拿大）- 列表、庫存、訂單管理沃爾瑪（美國、加拿大）- 列表、庫存、訂單管理 Etsy 運輸承運商： USPS FedEx UPS CanadaPos...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData 是亞太地區領先的企業商務自動化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一個整合平台，可在世界領先的商務平台之間對應和自動化產品、庫存和訂單資料。我們喜歡解決複雜的商務資料映射和自動化問題！連接到 CrescoData 雲端商務套件，取得業界領先的技術，利用雲端 AI 和機器學習的力量，大規模智慧連接、映射和自動化商務資料。無需編碼即可開始連接 Channel API。透過我們的通路整合即服務 (cPaaS) 消除耗時的通路維護。能夠透過單一整合存取超過 85 個預配置連接器。 CrescoData Commerce Connec...
Stock Konnect
stockkonnect.co
探索最簡單的多通路清單管理系統 Stock Konnect 讓您與新客戶建立聯繫，無論他們在哪裡購物 – 您可以在一個平台上建立、同步和管理：來自多通路電子商務的清單、庫存和訂單以更簡單、更快、更愉快的方式。
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized 是一款 Feed 管理軟體，可讓您完全控制產品 Feed 最佳化。
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP：業務管理的權威解決方案 Dux Software ERP 可以在一個地方滿足您所有的業務管理需求。我們的 SaaS（軟體即服務）軟體專為中小型企業設計，提供一整套工具，協助您優化營運並提高業務效率。透過 Dux Software ERP，您可以簡化計費、有效管理銷售、控制財務、管理採購並輕鬆監控庫存。我們的平台可讓您直覺管理多筆存款，讓您完全掌控自己的資源。 Dux Software ERP 的脫穎而出之處在於它與 WooCommerce、Tienda Nube、Mercado Libre 和 PrestaShop 等領先的電子商務商店平台的無縫整合。這種整合...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch 是多通路電子商務軟體。它允許賣家透過一個易於使用的平台輕鬆管理跨市場、網站、帳戶包和運輸公司的訂單、產品、庫存和庫存。
crwizard
crwizard.com
優化您的產品提要，優化您的支出。根據不同管道的需求（例如產品清單廣告、比價網站或聯盟）優化產品 Feed 數據，為您的線上商店帶來更多流量並提高轉換率。 - 從各種來源匯入您的產品數據，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。例如，您可以自動排除具有高流量和零轉換、淡季、低庫存、低變體可用性的產品，這將提高您的廣告支出回報率。 - 建立 XML 產品來源或使用 API 選項將您的產品清單發佈到不同管道，包括但不限於 Google、Facebook 和 Criteo。 - 使用IF-THEN規則修改您的產品資料以滿足管道的需求，以便您可以宣傳您的所有產品並充分利用管道的...
GoDataFeed
godatafeed.com
管理產品數據的各個方面以及如何將其交付到數位貨架。使用智慧型目錄建立單一事實來源，整合來源資料、標準化格式並增強提要屬性。透過與 Google、Amazon、Facebook、Pinterest、TikTok 和 200 多個電子商務管道的行業領先整合來發布您的目錄。自動跨通路級聯庫存變化和產品更新。無需手動輸入資料。沒有差異。沒有超賣。
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker 是一款針對電子商務商家的庫存管理軟體。 Sumtracker 解決了單店和多店店主的庫存管理問題。在 Shopify、Amazon、eBay 和 Etsy、BigCommerce、WooCommerce 和 Walmart 上的商店之間保持庫存同步。透過單一產品更新多個清單的庫存。自動更新捆綁庫存。管理多個地點。取得詳細的庫存日誌，追蹤產品的所有移動。輕鬆更新庫存。以易於使用的格式批次匯入和匯出。管理採購訂單並了解何時根據提前期和警報閾值訂購庫存。
SureDone
suredone.com
SureDone 站在市場和通路效率和有效性的前沿，推動品牌、製造商和成熟的賣家實現銷售成長和獲利。我們產品的核心是一個尖端平台，旨在自動化和簡化市場和通路銷售的眾多方面。我們透過簡化、標準化和自動化重複、不準確和容易出錯的流程來提高市場團隊的效率和有效性。從與後端ERP、POS、CRM 系統（包括Netsuite 等）的強大連接，到與領先供應商的無縫整合以實現即時庫存、定價更新和直運，再加上開放式API 來全面擴展所有功能，我們的平台是卓越營運的基石。我們的系統不僅是針對規模而設計的- 支援eBay、亞馬遜、沃爾瑪、BigCommerce、Shopify 等市場上的數以百萬計的產品，具有快速...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 確保市場上最快的 B2B 電子商務實現價值。我們致力於透過 StockPort™ 引擎實現客戶成功、低程式碼/無程式碼簡單性以及統一資料完整性，為您提供致力於助您成功的電子商務合作夥伴。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，產品數據可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種進行最佳化。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準...
Kentro.io
kentro.io
Kentro：電子商務的下一代 ERP 在電子商務營運需要敏捷性和效率的時代，Kentro 成為 NetSuite 或 SAP 等傳統 ERP 系統的現代替代品。作為一款基於雲端的多通路 ERP，Kentro 專為電子商務領域而設計，提供了一系列功能，可以以極低的成本和複雜性簡化營運。為什麼選擇肯特羅？現代 ERP 解決方案：Kentro 專為電子商務時代而構建，以其直觀的設計和先進的功能超越了老式系統。經濟高效：以更實惠的價格體驗 NetSuite 或 SAP 等高階 ERP 系統的強大功能。使用者友善的介面：透過易於使用且高效的介面瀏覽您的電子商務操作。即時營運：透過即時庫存管理、訂單履行...
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是專為互聯商務而打造的現代化零售營運平台。 Flxpoint 將您的供應鏈與銷售管道連接起來，並實現電子商務營運的完全自動化。大規模銷售，無需手動流程或客製化開發，以免拖慢您的速度。
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球領先的多通路品牌電子商務加速平台，提供分析和電子商務支援軟體，幫助產品製造商和 CPG 公司了解消費者的線上行為、確定行銷資金的最佳用途並推動線上銷售。
SellerActive
selleractive.com
Cart.com 的 SellerActive 是一套功能強大的工具，可讓電子商務品牌從一個位置在全球最大的市場上列出和更新其產品。大多數品牌在前 60 天內平均收入成長 22%！輕鬆建立集中的產品目錄，將新清單批次上傳到多個管道，並在一個地方快速解決特定市場的問題。此外，我們的自動重新定價工具可協助您設定動態且持續更新的定價規則，讓您能夠在平均 72% 的時間內獲得購買按鈕，並幫助您在競爭中領先。與其他重新定價工具不同，我們的定價策略會考慮您的履行和產品成本。