多層次傳銷 (MLM) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

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多層次傳銷 (MLM) 軟體，也稱為直銷軟體或派對規劃軟體，可促進直銷公司及其分銷商在整個銷售和行銷流程中的運作。多層次傳銷是網路行銷的一種形式，自主分銷商透過直接向消費者銷售公司的產品或服務來獲得報酬。傳銷中常見的銷售產品包括化妝品、保健食品和家居用品。 在傳銷框架內，經銷商被提示從他們的個人關係中招募新的經銷商，形成所謂的「下線」。這種結構中的報酬是雙重的：分銷商從自己的直接銷售中獲得收入，並根據其下線產生的銷售額另外獲得佣金。雖然多層次傳銷仍然是一種合法的商業模式，但某些傳銷企業已被貼上發佈的標籤。值得注意的是，傳銷在許多司法管轄區都是非法的，包括但不限於美國、加拿大、英國、印度和澳洲。
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