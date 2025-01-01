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最受歡迎 最近新增 多國薪資軟體 - 最受歡迎的應用程式

多國薪資軟體透過建立和管理針對每個地點量身定制的薪資規則，促進不同國家的薪資處理。這些解決方案確保遵守內部政策以及國家和國際法規。跨國公司經常在其人力資源部門使用多國薪資軟體來提高薪資準確性。該軟體可以作為更廣泛的人力資本管理或人力資源管理套件的一部分進行部署，也可以作為獨立產品進行部署。 多國薪資軟體通常與財務系統（例如會計軟體或 ERP 系統）以及人力資源管理套件整合。如果該軟體並未在所有地點實施，則可能還需要與本地薪資軟體整合。