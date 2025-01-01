多國薪資軟體 - 最受歡迎的應用程式

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多國薪資軟體透過建立和管理針對每個地點量身定制的薪資規則，促進不同國家的薪資處理。這些解決方案確保遵守內部政策以及國家和國際法規。跨國公司經常在其人力資源部門使用多國薪資軟體來提高薪資準確性。該軟體可以作為更廣泛的人力資本管理或人力資源管理套件的一部分進行部署，也可以作為獨立產品進行部署。 多國薪資軟體通常與財務系統（例如會計軟體或 ERP 系統）以及人力資源管理套件整合。如果該軟體並未在所有地點實施，則可能還需要與本地薪資軟體整合。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce是一個雲端人力資本管理平台，整合薪酬、HR、福利、人才管理等功能，簡化企業的勞動力管理流程。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Ontop
getontop.com
Ontop是一個全球薪資解決方案，讓您輕鬆管理和支付國際團隊的工資，並快速建立合約及支付方式。
Papaya
papayaglobal.com
木瓜應用是一個全球工資和付款管理平台，提供自動化解決方案，幫助企業有效管理國際勞動力及合規事宜。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Unit4
unit4.com
Unit4是一款企業資源計劃（ERP）系統，幫助面向服務的組織有效管理財務運營和流程。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Oyster
oysterhr.com
Oyster是一個全球就業平台，幫助企業在不建立本地實體的情況下，合規招聘和管理全球勞動力，支持多幣種薪資及提供法律與HR專業指導。
Omni HR
omnihr.co
Omni HR是一款全面的人力資源管理軟體，支援員工招聘、入職、管理及薪資計算，簡化HR流程並提高效率。
Playroll
playroll.com
Playroll是一個自動化平台，協助企業在全球範圍內合規招聘和管理員工及承包商，簡化薪資和合規流程。
Borderless AI
hireborderless.com
無邊界AI是一個全球薪資解決方案，利用AI自動化國際團隊成員的入職、管理和薪資支付流程。
CloudPay
cloudpay.net
CloudPay 提供全球統一的薪資、財務和即時支付解決方案，覆蓋超過 130 個國家，定義現代支付體驗。
Plane
plane.com
Plane（前身為Pilot）為美國企業提供薪資、福利及合規管理，支持在美國及全球雇用員工及承包商，並簡化支付流程。
Rivermate
rivermate.com
Rivermate 是一個雇主代理服務平台，協助企業在 135 個國家雇用和管理員工，並處理法律、薪資、福利和稅務事務。
Remofirst
remofirst.com
Remofirst是一個幫助企業在180多個國家雇用和管理全職員工及承包商的平臺，簡化入職、薪資支付及合規管理。
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent是一個全球EOR解決方案，簡化國際招聘及薪資管理，支持在160多個國家雇用員工，無需建立當地實體。
WorkMotion
workmotion.com
WorkMotion是一個人力資源平台，簡化跨國僱用與管理，幫助公司在無需當地實體的情況下快速合規地招聘全球人才。
RecruitGo
recruitgo.com
RecruitGo是一款簡化遠程招聘過程的應用程序，提供職位管理、候選人篩查和招聘分析功能。
G-P
globalization-partners.com
Teamed
teamed.global
Teamed是一個全球雇主記錄平台，幫助中小企業在全球招聘、支付及關懷團隊，提供薪資處理、稅務合規及快速上線服務。
Velocity Global
velocityglobal.com
Velocity Global 是一個平台，簡化全球招聘、工資和合規流程，幫助企業在185個國家合法僱用員工和承包商。