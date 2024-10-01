行動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 愛爾蘭

Reteno

reteno.com

Reteno 是一個針對應用程式優先企業的使用者參與平台。 Reteno 的功能有助於減少客戶流失並充分利用您的行銷傳播。 Reteno 讓您可以透過行動和網路推播、應用程式內、應用程式收件匣、電子郵件、簡訊和即時通訊工具輕鬆管理行銷活動。該平台允許 - 追蹤用戶行為； - 合併來自所有連接來源的客戶數據，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 創建具有無限條件的超級目標細分市場，以提供最相關的優惠； - 使用我們的機器學習演算法預測客戶的需求； - 自動個人化內容，包括產品推薦； - 在幾分鐘內啟動現成的自動化行銷活動； - 全通路溝通以獲得更大的覆蓋範圍和...