行動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 克羅埃西亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
透過行動行銷軟體，企業可以跨行動網路瀏覽器、應用程式和廣告平台製定策略、執行和監督針對智慧型手機、平板電腦和其他行動裝置的各種行銷活動。零售、餐飲、旅遊和娛樂等各行業都利用這些工具透過優惠、折扣和調查來吸引行動受眾。行動行銷軟體能夠收集瀏覽歷史記錄和位置等用戶數據，有助於與現有客戶和潛在客戶進行量身定制的及時互動。這種快速的互動通常會導致快速的銷售成長或用戶獲取，因為客戶可以透過他們的行動裝置迅速做出回應。將這些軟體解決方案與電子郵件行銷和主動通知工具集成，使行銷團隊能夠在整個行銷活動中擴大其影響力。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一個綜合電子郵件行銷平台，為小型企業、個人企業家、教練和行銷人員提供強大且價格實惠的工具，以擴大受眾、與訂閱者互動，並將訂閱者轉變為付費客戶。憑藉超過25 年的專業知識，我們的客戶選擇GetResponse 來享受我們用戶友好的解決方案、屢獲殊榮的24/7 客戶支持以及超越電子郵件營銷的強大工具– 包括自動化、列表增長以及網絡研討會和直播等其他通訊工具聊天可幫助企業建立個人品牌、銷售產品和服務以及建立社群。需要更先進的平台嗎？ GetResponse MAX 和 MAX² 是為尋求先進行銷功能和可靠支援的高要求使用者提供的解決方案。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Storyly
storyly.io
Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。 Storyly Stories 讓行動品牌能夠超越行動螢幕的限制與受眾互動，並在整合後無需任何開發工作即可創造引人入勝的體驗，從而為行動品牌的行銷策略提供支援。 Storyly 受到 40 多個國家/地區 300 多個品牌的信賴，包括但不限於 Domino’s Pizza、土耳其航空、聯合航空、麥當勞、New Look、迪卡儂、Swisscom、Footasylum、Heetch、SoulCycle 和 Birbank。故事本質上為行動應用程式和網站提供了以朗朗上口、熟悉且互動的...
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一個客戶參與平台，讓超過 100 萬家企業每天能夠傳遞超過 12 億則訊息。全通路訊息平台支援電子郵件、推播通知、應用程式內訊息、簡訊和 Apple 的即時活動。 OneSignal 由卓越的架構提供支持，旨在輕鬆幫助您改善行動世界的客戶旅程。 OneSignal 提供直覺的個人化和分析工具、關鍵整合和開放 API，幫助各種規模的企業提供無縫訊息體驗並建立有意義的客戶聯繫。想要了解更多關於 OneSignal 的資訊？請觀看我們的短片，了解其實際效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您還可以聯繫 ...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一個客戶參與平台，專為行銷團隊設計，旨在創建數據驅動的行銷活動，在適當的時間透過所有訊息管道接觸到人們。他們的產品套件包括 Journeys（滿足所有參與需求的訊息傳遞自動化工具）和 Data Pipelines（連接整個技術堆疊的客戶資料平台）。 Customer.io 透過結合即時數據和個人化訊息，提供了有效客戶參與的勝利秘訣。 Customer.io 專為規模化而打造，已被超過 5,500 家公司使用，每年發送超過 290 億條訊息。 Customer.io 成立於 2012 年，是一家全球分佈的遠端優先公司，被評為 2022 Inc. 5000 強中成長最快的...
Flowcode
flowcode.com
釋放直接連結的力量。 Flowcode 是排名第一的值得信賴的 QR 供應商，可提供即時轉換和即時數據。我們提供從離線到線上的工具，例如第一方資料收集、下一代地理報告資料、行動優先登陸頁面和 API 整合。
Regal.io
regal.io
Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
Attentive
attentive.com
Attentive® 是世界排名第一的對話式行銷平台，旨在透過 1:1 簡訊和電子郵件互動來優化訊息效果。 Attentive 在消費者購買過程的每個階段注入智能，使企業能夠與客戶大規模實現超個人化的溝通。利用人工智慧驅動的工具、行動優先方法、雙向對話和企業級技術，Attentive 幫助全球領先品牌帶來數十億美元的線上收入。 Attentive 受到 CB2、GUESS、Urban Outfitters、Pura Vida 等公司的信賴，是希望為其客戶提供強大商務體驗的品牌的首選解決方案。如欲了解有關 Attentive 的更多資訊或請求演示，請造訪 www.attentive.com。
CallFire
callfire.com
CallFire 為美國和加拿大的數千家企業提供易於使用的自助語音行銷解決方案。我們專注於透過 IVR、語音廣播和呼叫追蹤等外展和參與服務幫助本地企業成長並保持收入。除了為當地企業提供服務外，CallFire 還幫助非營利組織、宗教團體和其他組織更有效地與其受眾建立聯繫。 CallFire 總部位於加州聖莫尼卡，在德州奧斯汀和烏克蘭基輔設有附屬辦事處。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...
Insider
useinsider.com
Insider 是一個用於建立個人化跨通路體驗的單一平台，使企業行銷人員能夠跨通路和系統連接客戶數據，使用 AI 意圖引擎預測他們的未來行為，並建立個人化的客戶體驗。行銷人員使用 Insider 的平台跨 Web、應用程式、Web 推播、電子郵件、簡訊、WhatsApp Commerce 等提供一致且引人入勝的體驗。最近獲得獨角獸地位的 Insider 也受到納斯達克的祝賀，成為世界上唯一由女性創立、女性領導的 B2B SaaS 獨角獸之一。 CrunchBase 最近將 Insider 聯合創始人兼執行長 Hande Cilingir 評為美國以外的頂級女性執行長之一。三分之一的財富 500...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個以洞察為導向的客戶參與平台，受到超過 1,200 個全球消費品牌的信賴，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信、Airtel 等。來自超過 35 個國家的數位優先品牌和企業品牌使用 MoEngage 每月為超過 12 億客戶提供數位體驗，每天發送 32 億則訊息。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matri...
Sender
sender.net
Sender 的主要優勢是電子郵件的高送達率、屢獲殊榮的用戶友善性和無與倫比的經濟性。 Sender 專為電子商務和部落客量身定制，具有許多附加功能，但完美適合各種企業 - 從個人公司到大中型企業。透過電子商務平台的客製化集成，您只需複製並貼上產品的 URL，即可將產品添加到新聞通訊中，Sender 將自動提取產品圖像、描述、價格等。部落客和資訊行銷人員可以使用 Sender 廣泛的自動化功能，與他們的社群媒體追蹤者分享時事通訊並追蹤結果。此外，Sender 還提供許多附加功能，透過 destop 推播通知、事務性和自動化電子郵件序列、API 整合以及易於使用的拖放訂閱表單產生器來幫助實現最佳...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。只需幾分鐘即可建立、託管和建立應用程式。
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital 是一款一體化客戶體驗和資料平台 (CXDP)，使行銷團隊能夠透過高度個人化的跨通路旅程超越客戶期望。借助 Dotdigital，行銷人員可以無縫地統一、豐富和細分客戶資料。 Dotdigital 打破了資料孤島，簡化了決策，並為實現大規模客戶參與的行銷創意鋪平了道路。憑藉強大的 AI 功能，Dotdigital 可以輕鬆實現跨網路、電子郵件、簡訊、WhatsApp、聊天、推播、社交、廣告等的深度個人化體驗的自動化。 Dotdigital 受到電子商務、零售、非營利、教育、金融服務和其他領域 4,000 多個品牌的信賴，為全球行銷人員提供支援。 Dotdigital 總部位...
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全簡訊和傳真解決方案提升您的業務通訊。透過電子郵件、應用程式在線上簡化簡訊和傳真流程，或透過我們對開發人員友好的簡訊和傳真 API 輕鬆整合。我們已通過 ISO 27001 認證並完全符合 HIPAA 標準，為您的傳真和 SMS 訊息提供最高的安全性。受益於靈活的即用即付傳真和簡訊以及超值接收傳真計劃。傳真功能包括： - 線上傳真、電子郵件至傳真、傳真 API - 線上傳真號碼 - 傳真號碼移植 - 傳真廣播 - 向 200 多個國家/地區發送國際傳真。簡訊功能包括： -簡訊在線。電子郵件至簡訊、簡訊 API - 大量簡訊 - 虛擬簡訊和彩信號碼 - 訂戶管理 - ...
monetag
monetag.com
Monetag 是一個透過桌面、行動網路和應用程式內受眾、剩餘廣告庫存和社交流量實現貨幣化的平台，可以存取全球廣告商和高收入導向的工具。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是企業和開發人員的通訊軟體。我們提供簡訊、彩信、語音、線上郵件、電子郵件和傳真，幫助您與重要的人交談。 ClickSend 由我們的 100 多名才華橫溢的團隊提供支持，他們在澳洲、菲律賓、英國、美國、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信賴的品牌、組織和開發人員使用。因為它們易於使用、自動化和整合。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，並透過安全可靠的平台實現閃電般的快速交付。 ClickSend 的客戶透過 ClickSend 儀表板、行動應用程式、靈活的 API 或整合發送訊息。 從小型企業到大型企業，ClickSend ...
Iterable
iterable.com
Iterable 是一個客戶溝通平台，它匯集了即時客戶數據和創造體驗的能力，以創紀錄的時間跨渠道激活客戶——我們幫助品牌透過大規模的協調、個性化和動態溝通提供愉悅的體驗。憑藉由 Iterable AI 提供支援的智慧個人化解決方案、Catalog 的個人化動態內容功能以及一流的跨通路個人化工具套件，Iterable 協助品牌重新定義客戶體驗。透過讓 Iterable 成為現代成長堆疊的焦點，您可以透過電子郵件、簡訊、行動推播、網路推播、應用程式內通知、社交等方式為客戶創建無縫體驗。請造訪 Iterable.com 以了解更多資訊。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Branch
branch.io
Branch 提供的解決方案可統一不同裝置、平台和管道的使用者測量，並提供無縫的客戶體驗，無論使用者來自何處。行動技術的引入已經分裂了當今的企業，導致歸因不準確和連結失效，從而導致行銷支出浪費和客戶旅程中斷。 Branch 透過提供各種使用者接觸點的整體視圖並確保連結將使用者帶到網站或本機應用程式上的正確位置來解決這個問題。 Branch 被頂級行動品牌使用，包括 Target、星巴克、Airbnb、Slack 等數千家。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer 憑藉其先進的測量、數據分析、深度連結、參與度、詐欺防護、資料潔淨室和隱私保護技術，幫助品牌為其業務和客戶做出明智的選擇。基於品牌可以在提供卓越體驗的同時增強客戶隱私的理念，AppsFlyer 幫助成千上萬的創作者和 10,000 多個技術合作夥伴建立更好、更有意義的客戶關係。要了解更多信息，請訪問 www.appsflyer.com
Boingnet
boingnet.com
Boingnet 是一個直郵行銷人員、代理商和印刷商的直銷自動化平台。 Boingnet 行銷人員透過個人化 URL (pURL) 開發強大的多管道，可追蹤回應、個人化 Web 和電子郵件管道，並與行銷自動化和 CRM 平台整合。我們的新受眾功能可讓您使用任何網路、登陸或電子商務平台，同時獲得傳統 pURL 系統的個人化和追蹤。立即註冊無風險 60 天免費試用。
TextUs
textus.com
TextUs 是招募人員和銷售人員的領先消費者參與平台，可推動通路創建並提高轉換率。使用者喜歡 TextUs，因為它使他們能夠更有效地與候選人、潛在客戶和客戶溝通。透過更快獲得更多回應、改善銷售週期轉換和候選人進入市場的速度，最大限度地提高工作效率。
Appcues
appcues.com
Appcues 可以輕鬆衡量和提高 Web 和行動應用程式上的產品採用率，而無需開發人員。無程式碼平台使非技術團隊能夠追蹤和分析產品使用情況，並在幾分鐘內發布精美的應用程式內入門指南、公告和調查。 Appcues 受到全球數千家以創新產品為主導的企業的信賴，包括 Yotpo、Pluralsight、MongoDB、Codepen 和 ProfitWell。一如既往，Appcues 也讓入門變得簡單。造訪 appcues.com 建立您的免費帳戶！
Braze
braze.com
Braze 是領先的客戶參與平台，致力於在消費者和他們喜愛的品牌之間建立持久的聯繫。 Braze 允許任何行銷人員從任何來源收集任意數量的數據並採取行動，以便他們可以透過一個平台在管道上創造性地與客戶即時互動。從跨通路訊息傳遞和旅程編排到人工智慧驅動的實驗和優化，Braze 使公司能夠與客戶建立和維持絕對有吸引力的關係，從而促進成長和忠誠度。該公司被評為2024 年《美國新聞》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》評選的2023 年英國最佳女性工作場所，並被Gartner® 評為2023 年多渠道營銷中心魔力像限™ 的領導者Forrester Wave™：跨通路行銷中心，...
MailUp
mailup.com
MailUp 是一個簡單且可擴展的解決方案，用於建立、自動化和自訂電子郵件、簡訊和訊息應用程式行銷活動。它受到全球 10,000 多家客戶的信賴，為您的行銷策略提供先進的自動化功能和最佳技術。 滿足多通路行銷需求的完整解決方案：電子報、交易電子郵件、訂閱表單、登陸頁面、促銷、簡訊、訊息應用程式（Facebook Messenger 和 Telegram）等等！嘗試其拖放電子郵件產生器，整合您的行銷堆棧，在幾秒鐘內創建自動化的多管道工作流程，並透過深入的報告監控您的行銷活動績效。 出生於義大利，職業為國際。 MailUp 成立於 2003 年，多年來已發展成為義大利的市場領導者，業務遍及 5...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Endear
endearhq.com
Endear 是第一個零售客戶關係管理平台，專為店內員工發送和追蹤個人化客戶服務而建置。 Endear 與銷售點和其他相關應用程式連接，將您的所有客戶資訊、註釋和購買歷史記錄整合到統一的個人資料中，並提供即時報告。將其視為客戶資訊的小黑皮書、向客戶發送訊息的工具以及追蹤客戶的分析 - 全部都在一個易於使用的應用程式中。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自各種來源的客戶數據，提供即時見解並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企業...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 1,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 Prokeep：- 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - Prokeep 進行超過1100 萬次...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。公司中排名第33 位，在洛杉磯都市區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年成長最快公司名單中排名第515 位。將Trumpia 評為軟體公司前3 名。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商務體驗雲，讓品牌能夠提供如此個人化的客戶旅程，就像魔法一樣。它提供了一套可推動真正個人化和數位商務成長的產品，包括： Discovery，提供人工智慧驅動的搜尋和銷售；內容，提供無頭 CMS；和 Engagement，提供領先的 CDP 和行銷自動化解決方案。這些解決方案將統一客戶和產品數據的力量與人工智慧優化的速度和規模相結合，實現可在任何管道和每次旅程中實現轉換的創收數位商務體驗。 Bloomreach 為超過 850 個全球品牌提供服務，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Listrak
listrak.com
Listrak 是零售業領先的客戶參與平台。 Listrak 透過無縫跨通路編排提供一流的電子郵件、簡訊行銷、身分解析行銷和推播通知，為 1,000 多家零售商帶來成果。 Listrak 的資料優先方法可大規模提供 1:1 個人化服務，因此您可以在正確的時間透過正確的管道和裝置組合發送訊息，從而最大限度地提高客戶參與度、收入和終身價值。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Voxie
voxie.com
Voxie 是對話式 AI 文字行銷領導者，幫助零售、服務和餐廳熱情品牌與客戶建立聯繫並向客戶學習，從而顯著增加收入。要了解更多信息，請訪問 www.voxie.com。
Mobiz
app.mobiz.co
Mobiz 是一種一體化文字行銷解決方案，可協助企業增加訂閱者並大規模提供 1:1 個人化購物體驗。利用個人化的圖片簡訊和銷售頁面，獲得最高的開啟率和轉換率。利用先進的活動分析來贏得更多用戶，並根據可能購買特定商品而不是其他商品的銷售頁面意圖數據來細分訂閱者。我們的簡訊專家隨時為您提供協助。
Airship
airship.com
平均而言，行動應用程式客戶的價值是非應用程式客戶的 3 倍。 Airship 是一家行動應用體驗公司，幫助品牌抓住這一價值。 Airship 應用體驗平台 Airship 平台提供端到端解決方案，可在整個客戶應用程式生命週期（從獲取和啟動到參與度和忠誠度）中獲取價值。首先是 Airship 的應用程式商店優化 (ASO) 解決方案，促進應用程式發現和下載。 Airship 的統一跨通路旅程編排、智慧內容創建和實驗解決方案使應用程式團隊能夠將應用程式內部體驗與應用程式外部訊息傳遞聯繫起來，以捕捉各地的客戶價值。行銷人員和產品經理可以使用 Airship 的無程式碼本機應用程式體驗編輯器在幾分鐘而...
Bryj
bryj.ai
透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Appnext
appnext.com
Appnext 是最大的獨立應用程式發現平台，提供市場上唯一的推薦引擎，涵蓋應用程式內和裝置上的發現。 Appnext 發現平台透過用戶日常行動旅程中的 20 多次互動，提供 6.5B 每日應用程式推薦。透過與頂級 OEM、營運商和應用程式開發商的直接合作，Appnext 利用其「時間軸」技術預測用戶接下來可能使用的應用，在 10,000 多個行動接觸點創造了發現體驗。 Appnext 的建議正在幫助應用程式行銷人員吸引更多活躍用戶，並讓他們的應用程式被發現、使用和重複使用。
Sonar
sendsonar.com
簡訊為銷售和行銷團隊如何與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係開闢了新的可能性。確定潛在客戶資格、轉換潛在客戶以及與客戶互動可能具有挑戰性。隆重介紹 Marchex Sonar，這是專為企業打造的智慧簡訊平台。利用人工智慧的力量來自動化初始溝通、後續行動、日程安排、點滴活動等。憑藉著評價最高的使用者介面和使用者體驗之一，Sonar 為銷售和行銷團隊在客戶喜歡的管道上提供了最佳的功能套件。數十種整合使您能夠透過 CRM 或技術堆疊與客戶無縫連接。利用 Marchex Sonar 轉換更多潛在客戶、更有效參與並增加收入。
ASO index
asoindex.io
讓您的應用程式登上頂峰！透過 GPT-4 支援的關鍵字建議、創意和評論優化，最大限度地提高應用程式的展示次數和自然下載量。我們自己的語言分析演算法甚至可以對韓語和日語進行更準確的關鍵字細分。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Ortto
ortto.com
Ortto 是一款由人工智慧驅動的行銷自動化軟體，旨在簡化行銷流程並優化成果。它包含旨在增強行銷不同方面的功能，包括電子郵件和簡訊行銷、推播通知、即時聊天、潛在客戶評分等。 Ortto 擁有自己的跨平台人工智慧系統，從而確保無縫的工作流程。其人工智慧功能包括電子郵件主題行建議、電子郵件開啟率預測以及建立推播通知和簡訊期間的內容推薦。 Ortto 還提供自動即時聊天內容，其中軟體根據網站內容、過去的票證和現有說明文件產生回應。 對於更進階的操作，使用者還可以根據自己的資料訓練自訂人工智慧模型。透過這樣做，他們可以提高生成建議的準確性和相關性。 Ortto 背後的目的是透過將人工智慧功能整...
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一個統一的測量解決方案，將行動測量(MMP)、多點觸控歸因(MTA)、增量和行銷組合建模(MMM) 打包到一個統一的儀表板中，幫助行銷人員發現並最大限度地提高其真正的成長來源，同時授權他們使用深度連結、即時行銷分析、受眾建立和詐欺防護等工具。
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss 是第一個針對多家庭的 AMN（自動移動培育）工具。與最廣泛使用的多戶型 CRM 和物業管理軟體的強大整合使客戶能夠透過客製化和個人化的登陸頁面來培養潛在客戶。 Nurture Boss 客戶的參與度比簡訊行銷高 3 倍，比電子郵件行銷高 5 倍。
Upaknee
upaknee.com
Upaknee 是電子郵件和簡訊通訊技術的領先提供者。我們提供強大的平台，為組織提供簡單直覺的工具集，作為線上溝通以及與客戶、聯絡人和支持者互動的手段。我們的專長包括電子郵件通訊、活動、訂閱中心、小工具、表格、簡訊通知等。
Reteno
reteno.com
Reteno 是一個針對應用程式優先企業的使用者參與平台。 Reteno 的功能有助於減少客戶流失並充分利用您的行銷傳播。 Reteno 讓您可以透過行動和網路推播、應用程式內、應用程式收件匣、電子郵件、簡訊和即時通訊工具輕鬆管理行銷活動。該平台允許 - 追蹤用戶行為； - 合併來自所有連接來源的客戶數據，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 創建具有無限條件的超級目標細分市場，以提供最相關的優惠； - 使用我們的機器學習演算法預測客戶的需求； - 自動個人化內容，包括產品推薦； - 在幾分鐘內啟動現成的自動化行銷活動； - 全通路溝通以獲得更大的覆蓋範圍和...
Apester
apester.com
透過互動式內容體驗增強您的行銷和管道，從而產生更多潛在客戶、吸引和轉換用戶並提高保留率。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶互動的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一個全端網路和行動行銷平台，幫助行動和網路應用程式在一個平台上獲得更多用戶並提高參與度。 2020 年花費 2000 億美元，只是為了讓你下載應用程序，而其中 75% 的人從來不打開應用程式！ Appgain.io 致力於重新吸引流失的 75% 應用程式用戶。我們的平台將使您能夠： - 透過向用戶發送簡訊、電子郵件、推播通知等，透過全管道與用戶建立聯繫。 - 透過創建智慧深度，使您的啟動率翻倍連結。 - 透過我們的卸載追蹤和再行銷解決方案重新吸引您失去的用戶。 - 透過多管道的個人化訊息自動回應使用者的行為。即廢棄購物車通知。 - 使用我們的行動歸因和分析解決方案來衡量每個行...