行動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

Appgain.io

appgain.io

Appgain 是一個全端網路和行動行銷平台，幫助行動和網路應用程式在一個平台上獲得更多用戶並提高參與度。 2020 年花費 2000 億美元，只是為了讓你下載應用程序，而其中 75% 的人從來不打開應用程式！ Appgain.io 致力於重新吸引流失的 75% 應用程式用戶。我們的平台將使您能夠： - 透過向用戶發送簡訊、電子郵件、推播通知等，透過全管道與用戶建立聯繫。 - 透過創建智慧深度，使您的啟動率翻倍連結。 - 透過我們的卸載追蹤和再行銷解決方案重新吸引您失去的用戶。 - 透過多管道的個人化訊息自動回應使用者的行為。即廢棄購物車通知。 - 使用我們的行動歸因和分析解決方案來衡量每個行...