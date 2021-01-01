行動行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
透過行動行銷軟體，企業可以跨行動網路瀏覽器、應用程式和廣告平台製定策略、執行和監督針對智慧型手機、平板電腦和其他行動裝置的各種行銷活動。零售、餐飲、旅遊和娛樂等各行業都利用這些工具透過優惠、折扣和調查來吸引行動受眾。行動行銷軟體能夠收集瀏覽歷史記錄和位置等用戶數據，有助於與現有客戶和潛在客戶進行量身定制的及時互動。這種快速的互動通常會導致快速的銷售成長或用戶獲取，因為客戶可以透過他們的行動裝置迅速做出回應。將這些軟體解決方案與電子郵件行銷和主動通知工具集成，使行銷團隊能夠在整個行銷活動中擴大其影響力。
提議新的應用程式
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 為電子郵件行銷軟體、登陸頁面建立器、網路研討會託管等提供線上平台。無需信用卡即可免費試用 30 天！
Storyly
storyly.io
下一級行動用戶參與度所缺少的部分。 Storyly 是一個使用者參與平台，可在行動應用程式和網站中嵌入故事（全螢幕、互動式和當今最吸引人的內容格式）。
OneSignal
onesignal.com
行動推播通知、網路推播和應用程式內訊息傳遞領域的全球領導者。受到 80 萬企業的信賴，每天發送 50 億則推播通知。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 碼製作工具。徽標、顏色和設計，以及隱私和數據支持，全部免費。立即下載高品質的列印文件。
Customer.io
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使用 Customer.io 觸發電子郵件、推播、簡訊、網路掛鉤等。控制行為數據以個人化客戶溝通並提高參與度。開始免費。
CallFire
callfire.com
利用虛擬電話號碼、IVR、語音廣播、群發簡訊服務和強力撥號來拓展您的業務。免費試用 CallFire！
Regal.io
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Regal.io 是一款外撥電話和簡訊銷售解決方案，旨在推動更多對話，以便 B2C 品牌能夠更快地實現其成長目標。包括SoFi、Ro、Angi、The Farmer's Dog、Fidelity Life、Career Karma 和AAA 在內的100 多個領先品牌使用Regal.io 透過事件驅動的電話和簡訊主動與客戶即時互動，從而實現更高的轉換率和更多收入。
Attentive
attentive.com
用於增加行動用戶並傳遞相關訊息的創新平台。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個全端解決方案，包括強大的客戶分析、自動化跨通路參與和人工智慧驅動的個人化。
Sender
sender.net
在您的電子郵件清單和收入之間架起橋樑。 Sender 讓您能夠快速、輕鬆地與客戶保持聯繫並發展您的業務，同時花費更少。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Patch Customer Retention
patchretention.com
借助世界上第一個使用 RFM 細分的全自動且可自訂的平台，釋放保留行銷的真正力量。憑藉著十多年的專業知識，Patch 開發了一個頂級的客戶保留平台，幫助 Shopify 品牌提高客戶終身價值並保留更多客戶，所有這些都在一個地方完成。 Patch 是世界上第一個具有整合 RFM（新近度、頻率、貨幣）細分功能的保留平台。模型可自動將客戶分為可操作的類別，包括忠誠客戶、風險客戶，甚至流失客戶。它使您能夠為每個客戶創建個人化、自動化的客戶旅程，以最大限度地提高參與度和收入。 Patch 使數據驅動的決策成為可能，而無需數據科學家。此外，我們的全套保留工具包括以下內容： 自動化客戶旅程：根據客戶行為採取...
Insider
useinsider.com
一個提供個人化、跨通路客戶體驗的平台。 Insider 跨通路連接數據，利用人工智慧預測未來行為，並透過單一平台以最快的速度實現價值個人化體驗。
monetag
monetag.com
Monetag 是一個透過桌面、行動網路和應用程式內受眾、剩餘廣告庫存和社交流量實現貨幣化的平台，可以存取全球廣告商和高收入導向的工具。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 讓企業可以透過 WhatsApp 輕鬆建立和發送自動化、互動式和個人化的行銷活動。這促進了雙向對話（與簡訊和電子郵件不同），潛在客戶和客戶可以選擇他們的購買旅程，從而提高參與度和轉換率。 Connectly 也將客戶通訊集中在一個統一的收件匣中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能夠細分受眾並根據其智慧報告做出數據驅動的決策。
Iterable
iterable.com
與您的客戶建立聯繫，就像您真正了解他們一樣。 Iterable 是一個跨通路行銷平台，可支援統一的客戶體驗，並使您能夠創建、優化和衡量整個客戶旅程中的每一次互動。
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全簡訊和傳真解決方案提升您的業務通訊。透過電子郵件、應用程式在線上簡化簡訊和傳真流程，或透過我們對開發人員友好的簡訊和傳真 API 輕鬆整合。我們已通過 ISO 27001 認證並完全符合 HIPAA 標準，為您的傳真和 SMS 訊息提供最高的安全性。受益於靈活的即用即付傳真和簡訊以及超值接收傳真計劃。傳真功能包括： - 線上傳真、電子郵件至傳真、傳真 API - 線上傳真號碼 - 傳真號碼移植 - 傳真廣播 - 向 200 多個國家/地區發送國際傳真。簡訊功能包括： -簡訊在線。電子郵件至簡訊、簡訊 API - 大量簡訊 - 虛擬簡訊和彩信號碼 - 訂戶管理 - ...
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是適用於 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最強大的行動應用程式創作者。在幾分鐘內建立、託管和建立應用程式。
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
Braze
braze.com
即時提供相關的個人化客戶體驗。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基於 SaaS 的客戶生命週期管理和行動行銷公司，總部位於加州山景城。該公司成立於 2013 年 5 月，為 8,000 多家公司提供行動應用分析和用戶參與產品，包括索尼、沃達豐、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。該公司得到了紅杉資本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
TextUs
textus.com
TextUs 是招募人員和銷售人員的領先消費者參與平台，可推動通路創建並提高轉換率。使用者喜歡 TextUs，因為它使他們能夠更有效地與候選人、潛在客戶和客戶溝通。透過更快獲得更多回應、改善銷售週期轉換和候選人進入市場的速度，最大限度地提高工作效率。
Appcues
appcues.com
用戶入門只是一個開始。 Appcues 讓產品主導的團隊能夠在沒有開發人員的情況下衡量和提高產品採用率。建立一個免費帳戶即可開始。
StorifyMe
storifyme.com
用於使用者參與的一體化平台，為任何行動或網站平台提供行動原生、全螢幕、沉浸式格式。 StorifyMe 讓客戶能夠創建和發布高度個人化、視覺震撼的互動故事、短片、快照和廣告，以吸引受眾、提高轉換率並增加收入。 StorifyMe Editor 易於使用、直觀，並提供大量免費且可自訂的模板，讓故事創建過程變得更加容易。 StorifyMe 有機會將 StorifyMe Stories 整合到從行動裝置到網路的任何平台，StorifyMe 是一種以人們喜愛的形式進行內容分發的全方位解決方案！
Trumpia
trumpia.com
Trumpia 是一家線上多通路行銷和訊息軟體供應商，為企業、非營利組織和各類會員組織提供行動行銷、電子郵件行銷、語音廣播、即時通訊和社群媒體行銷工具。Trumpia 排名第 46 位在軟體公司中排名第33 位，在洛杉磯都會區排名第33 位，在加州100 強公司中排名第80 位，在Inc. 5000 家2012 年增長最快公司名單中排名第515 位。2011 年，網站雜誌將Trumpia 評為軟體公司前3 名。「行動服務領域前 50 名推動者和推動者」。Trumpia.com 總部位於加利福尼亞州阿納海姆，由總部位於加利福尼亞州的 DoCircle, Inc. 所有和運營。
Boingnet
boingnet.com
Boingnet 是一個直郵行銷人員、代理商和印刷商的直銷自動化平台。 Boingnet 行銷人員透過個人化 URL (pURL) 開發強大的多管道，可追蹤回應、個人化 Web 和電子郵件管道，並與行銷自動化和 CRM 平台整合。我們的新受眾功能可讓您使用任何網路、登陸或電子商務平台，同時獲得傳統 pURL 系統的個人化和追蹤。立即註冊無風險 60 天免費試用。
SuprSend
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SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶端管理- 帶版本控制的模板管理- 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - SMS、電子郵件、Slack 、Teams、WhatsApp、行動和網路推播整合- 批次通知和摘要- 在多個管道之間路由通知- 品牌管理，向客戶的最終用戶發送通知- 開箱即用的用戶偏好管理- 供應商回退，透過自動智慧路由進行切換- 運...
WebEngage
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WebEngage 是一款全端保留作業系統，可簡化全球 800 多個品牌的客戶互動。該平台使企業能夠透過各種數位管道與用戶建立個人化且有意義的關係。憑藉其全面的工具和解決方案套件，WebEngage 使企業能夠有效地了解、吸引和留住客戶。 - 統一客戶數據：WebEngage 使企業能夠整合來自不同來源的客戶數據，提供即時見解，並允許根據特定客戶屬性和行為對目標活動進行動態微細分。 - 多通路旅程：借助 WebEngage 直覺的拖放工作流程建立器，企業可以無縫設計和自動化多通路客戶旅程，確保跨電子郵件、簡訊、推播通知等管道提供一致且個人化的體驗。 - 有針對性的活動：WebEngage 使企...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep 成立於 2016 年，是批發經銷商的領先客戶體驗管理軟體。 Prokeep 透過將溝通轉化為商業來發展關係和業務；透過集中溝通提高銷售額，透過更好的洞察和參與機會改善客戶體驗，並透過系統自動化提高生產力。 Prokeep 被北美超過 1,000 家經銷商使用，實現了超過 1,100 萬次對話和超過 60 億美元的收入。發展您的分銷業務。建立更牢固的客戶關係。提高員工生產力。所有這些都透過 Prokeep 的客戶體驗管理軟體專為經銷商在現代市場中蓬勃發展而建構。 Prokeep：- 由 50 個州、10 個省和 2 個地區的經銷商使用。 - 透過Prokeep 進行超過1100 ...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
ClickSend
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使用 ClickSend 透過簡訊、語音、電子郵件、富媒體、直郵等方式與您的客戶和員工溝通。從單一到透過 Web 應用程式、API 或整合進行擴充。
Apxor
apxor.com
Apxor 是一個開創性的無程式碼數位助推平台，專為消費者應用程式和網站的產品和成長團隊而設計，有助於提高保留率和收入。 Apxor 透過情境功能發現和教育幫助增強使用者體驗和參與度。這使得產品能夠快速引導和啟動用戶，並創建上下文指導，最大限度地減少漏斗流失。 Apxor 的技術以智慧用戶參與解決方案為中心。它提供畫中畫影片、工具提示、指導標記、徽章、演練、微觀調查等功能，旨在增強用戶入門、功能發現和整體應用程式參與度。 Apxor 的推動力每天覆蓋超過 2000 萬用戶。 Apxor 受到 Dream11、Vedantu、Porter 等獨角獸品牌以及 GCash、ICICI 銀行等企業的信...
Upland Adestra
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激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Bloomreach
bloomreach.com
專為商業打造的數位體驗平台。 Bloomreach 解決方案將統一客戶和產品資料的力量與人工智慧和預測決策的速度和規模相結合，因此您可以提供在任何管道和每次旅程中都能轉換的神奇體驗。
Listrak
listrak.com
Listrak 交付成果。唯一受到 1,000 多家領先零售商和品牌信賴的整合數位行銷平台，適用於電子郵件、簡訊行銷、身分解析、行為觸發和跨通路編排。
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透過人工智慧驅動的 SaaS 平台，Bryj 在預算範圍內以更少的技術資源更快地提供令人難以置信的端到端行動應用程式體驗。 Bryj 平台透過單一來源解決方案為應用程式提供支持，該解決方案無縫連接企業系統，提供智慧分析和 AI，支援 UX 行銷工具，並利用應用程式工作室配置器來推動世界一流的客戶體驗。您可以相信，我們擁有啟動和維護成功的行動應用程式所需的一切。受益於我們技術和專家團隊的持續支持，您永遠不必擔心未來的作業系統或設備變更、應用程式商店發布、監控或安全性。讓我們處理技術細節，以便您可以專注於發展您的業務。這就是企業級的安心。
Sonar
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簡訊為銷售和行銷團隊如何與潛在客戶和現有客戶建立有意義的關係開闢了新的可能性。確定潛在客戶資格、轉換潛在客戶以及與客戶互動可能具有挑戰性。隆重介紹 Marchex Sonar，這是專為企業打造的智慧簡訊平台。利用人工智慧的力量來自動執行初始溝通、後續行動、日程安排、點滴活動等。憑藉著評價最高的使用者介面和使用者體驗之一，Sonar 為銷售和行銷團隊在客戶喜歡的管道上提供了最佳的功能套件。數十種整合使您能夠透過 CRM 或技術堆疊與客戶無縫連接。透過 Marchex Sonar 轉換更多潛在客戶、更有效地參與並增加收入。
Voxie
voxie.com
Voxie 是對話式 AI 文字行銷領導者，幫助零售、服務和餐廳熱情品牌與客戶建立聯繫並向客戶學習，從而顯著增加收入。要了解更多信息，請訪問 www.voxie.com。
Outgrow
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Outgrow 讓您可以輕鬆建立個人化測驗、計算器、評估、競賽、表格/調查、推薦、投票和聊天機器人，從而更好地獲取、鑑定和吸引潛在客戶。無需開發人員或設計師！ Outgrow 擁有大量設計模板，這些模板針對移動設備、桌面設備和平板電腦進行了全面優化，並且可以輕鬆嵌入到您的廣告、網站、行動應用程式、社交媒體、簡訊和電子郵件通訊中。此外，還有超過1000 個預製內容片段和管道，經過優化以提高轉換率，因此您可以更改問題，進行一些調整，使其與您的品牌保持一致，並在幾分鐘內準備好您自己的交互式內容。
Ortto
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利用 Ortto 的一體化 CRM、電子郵件和行銷平台了解您的客戶並啟動資料驅動的全方位策略。
Airbridge
airbridge.io
適用於網路和應用程式的通用歸因平台，可衡量跨裝置、身分和平台的真實行銷效果。
Airship
airship.com
透過為企業品牌建立的客戶互動平台，在客戶生命週期的每個階段傳遞有意義的訊息。了解更多。
Apester
apester.com
透過互動式內容體驗增強您的行銷和管道，從而產生更多潛在客戶、吸引和轉換用戶並提高保留率。
Blueshift
blueshift.com
Blueshift 協助品牌在每次客戶互動中提供相關、互聯的體驗。其用於智慧客戶參與的Smart Hub 平台為品牌提供了完整的工具包，可在整個全通路旅程中無縫地即時提供1:1 體驗，包括即時數據統一、受眾細分、預測智慧、1: 1 個人化、全通路編排與無與倫比的規模。這個靈活、易於使用的平台可以統一來自任何來源的客戶數據，透過可自訂的人工智慧解鎖智能，並使用智慧決策即時啟動跨接觸點的數據。提供以客戶為中心的體驗、增加收入和推動成果的道路從未如此快速。 Blueshift 的智慧客戶參與平台透過統一、通知和啟動數據，在整個全通路旅程中提供相關的互聯體驗。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Mobiz
app.mobiz.co
透過直接發送到客戶手中的動態、高轉換率登陸頁面來增強您的簡訊行銷。
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss 是第一個針對多家庭的 AMN（自動移動培育）工具。與最廣泛使用的多戶型 CRM 和物業管理軟體的強大整合使客戶能夠透過客製化和個人化的登陸頁面來培養潛在客戶。 Nurture Boss 客戶的參與度比簡訊行銷高 3 倍，比電子郵件行銷高 5 倍。
Reteno
reteno.com
Reteno 是一個針對應用程式優先企業的使用者參與平台。 Reteno 的功能有助於減少客戶流失並充分利用您的行銷傳播。 Reteno 可以透過行動和網路推播、應用程式內、應用程式收件匣、電子郵件、簡訊和即時通訊工具輕鬆管理行銷活動。該平台允許 - 追蹤用戶行為； - 合併來自所有連接來源的客戶數據，包括 Firebase、BigQuery 和 PostgreSQL； - 創建具有無限條件的超級目標細分市場，以提供最相關的優惠； - 使用我們的機器學習演算法預測客戶的需求； - 自動個人化內容，包括產品推薦； - 在幾分鐘內啟動現成的自動化行銷活動； - 全通路溝通以獲得更大的覆蓋範圍和重複...
Foursquare
location.foursquare.com
Factual 是一家位置數據公司，幫助行銷人員及其組織利用位置更好地了解、接觸和吸引消費者。位置數據是推動行銷人員和品牌做出更明智業務決策的關鍵。現在，我們的世界是移動的，計算無處不在，位置數據的力量可以幫助公司為其受眾提供個性化的相關體驗。客戶使用 Factual 的洞察、定位、衡量和數據豐富產品來製定和執行數位廣告策略、了解受眾、衡量成功並支持創新的業務解決方案。 Factual 的客戶和合作夥伴包括蘋果、Facebook、Uber、Snap、谷歌和微軟等多家價值數十億美元的公司。全球 6,000 多個領先品牌使用事實數據，其中包括所有 50 個頂級國家廣告商（根據 AdAge）。其數據...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一個真正的行銷平台，使品牌能夠完全自動化其行銷策略並改變其工作方式。 Cordial 採用以客戶為中心的方法進行設計，將先進的數據靈活性與先進的自適應自動化和尖端人工智能相結合，在創紀錄的時間內構思、測試和實施新的營銷策略- 全部在一個平台上完成。我們是一家屢獲殊榮的高成長公司，我們的使命是幫助品牌傳遞更好的訊息。在 Cordial 委託最近進行的一項研究中，Forrester Consulting 發現，轉向 Cordial 行銷平台的品牌在 3 年內獲得的總淨收益為 879 萬美元，投資回報期不到 6 個月。了解更多信息，請訪問 www.cordial.com。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家即時數據解決方案公司，為數據驅動的行銷人員提供領先的全通路衡量和歸因解決方案。 Kochava 的行銷作業系統™ (m/OS) 為廣告主和發布者提供了一個無縫整合和管理客戶身分、衡量和資料控制的平台。與當今使用的複雜、孤立的技術堆疊不同，m/OS 採取了下一步：將所有資料和關鍵的全通路解決方案統一到一個超越資料聚合和報告的有凝聚力的作業系統中。 m/OS 為無限的廣告主和發布商工具提供了基礎，包括在平台上建立第三方解決方案的選項。透過設計，m/OS 透過使資料可存取且可操作來促進成功，從而最大限度地提高投資回報率。憑藉以客戶為導向的創新文化、對資料安全的專注以及...
Netmera
netmera.com
Netmera 是一個全通路客戶參與行銷平台，可提供個人化的客戶體驗。該平台允許數位行銷人員和產品經理透過人工智慧支援的行動和網路推播通知、應用程式內訊息、彈出視窗、分析和行銷自動化來增加收入和投資回報率。 Netmera 在全球擁有 4.5 億用戶，每月發送 120 億則推播通知。 Netmera 協助公司接觸、轉換和留住客戶。
InAppStory
inappstory.com
透過本地通訊管道延長行動用戶的生命週期。透過故事提供豐富的內容並在整個管道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家國際軟體公司，致力於將現有企業與潛在和現有客戶聯繫起來，透過故事實現更高的轉換率、影響力更大的影響力、客戶忠誠度以及改善其行動應用程式和網站內的溝通。我們公司不僅提供用於製作故事的簡單平台，還提供可延長行動客戶生命週期的無程式碼產品。我們被認為是用戶參與和保留的下一代解決方案，因為數百萬用戶本身就喜歡故事格式。我們該怎麼做呢？當涉及任何實際的消費者互動時，可用性和速度至關重要。當公司想要在應用程式內進行通訊時，我們的無程式碼解決方案可以使您的團隊從針對每種特殊情況的...
MDirector
mdirector.com
MDirector，擁有一切的電子郵件行銷平台。透過同一地點的電子郵件和大量簡訊來轉變您的業務並提升您的行銷策略。與正確的受眾建立聯繫，並即時優化您的結果，以增加您的銷售額並實現您的目標。