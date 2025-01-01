行動活動應用程式 - 最受歡迎的應用程式

活動策劃者可以使用行動活動應用程式軟體輕鬆為其活動製作客製化的行動應用程序，從而無需編碼。該軟體使組織者能夠開發包含重要活動資訊的品牌行動應用程序，包括時間表、平面圖、參與者詳細資訊、供應商資訊和演講者簡介。與會者可以輕鬆地在手機上下載這些應用程序，從而即時訪問活動的各個方面。通常，該軟體允許活動策劃者在自訂內容以適合其特定活動之前選擇他們喜歡的設計和功能。
提議新的應用程式
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Whova
whova.com
Whova是一個全面的活動管理平台，提供活動規劃、註冊、互動應用等工具，提升參與者體驗和活動效率。
Cvent
cvent.com
Cvent是一個綜合事件管理平台，提供工具以簡化面對面、虛擬及混合活動的策劃與管理。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet是一個虛擬事件平台，支持各類型的在線活動，促進多方互動和參與，並提供自定義及分析功能。
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho後台是一款全面的活動管理軟體，支持計劃和執行各類型的活動，包括在線、離線及混合活動。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop是一個全面的活動管理平台，支持虛擬、混合和面對面的活動，包括登記、展商管理和參與者互動。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard是一個AI驅動的全方位活動管理平台，提供虛擬和混合活動的組織工具，促進與會者之間的互動和聯繫。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是一個新一代全方位事件管理軟體，具備參加者 CRM，提供活動應用、報名、實時投票等功能，適用於各類型活動和企業。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo是一個活動管理平台，支援面對面、虛擬及混合活動的計劃、執行與分析，並提供與會者資料的私密性保障。
Brella
brella.io
Brella是一個活動平台，支持實體、混合及虛擬活動，協助組織者進行內容管理、網絡連接及數據分析。
Accelevents
accelevents.com
Accelevents是一個易於使用的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動的組織與管理，提供全面的功能與分析報告。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker是一個可定制的網絡研討會和虛擬活動平台，支持互動參與和多種品牌整合功能。
Superevent
superevent.com
Superevent 是一個活動管理平台，支持面對面、虛擬及混合活動，簡化註冊、營銷和付款處理等功能，適合各類型活動。
Eventee
eventee.co
Eventee是一款事件管理應用，提供日程安排、即時問答、直播等功能，提升與會者參與體驗和活動管理效率。
EventX
eventx.io
EventX是一個虛擬活動管理平台，提供線上及混合活動解決方案，支援多語言和數據分析，適合全球各類活動組織。
Hubilo
hubilo.com
Hubilo是一個活動管理平台，支持虛擬及面對面的活動，提供參與者互動工具和事件分析功能。
Grupio
grupio.com
Grupio是一款活動管理平台，幫助組織者提升與會者的互動體驗，並提高社交媒體的能見度。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm是一個事件管理和行銷軟體平台，提供在線邀請、嘉賓註冊、移動簽到及數位啟用功能，簡化活動組織流程。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi是一個全面的活動管理平台，幫助組織者計劃和執行虛擬、混合和實體活動，提供註冊、分析及互動功能。
Agorify
agorify.com
Agorify是一個活動管理平台，提供自助檢查、活動應用程式、票務與註冊、數據追踪等功能，以簡化活動組織和提升參與者體驗。
Webex Events
socio.events
Webex Events 是一個全面的活動管理平台，支援虛擬、混合及面對面活動，提供報名、登記、資料收集及直播等功能。
Eventene
eventene.com
Eventene 是一個一體化的活動管理系統，能在單一平台上創建、組織和運行各類活動，包括面對面、虛擬及混合模式。
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass是一個活動管理平台，提供註冊、現場入住、徽章打印和潛在客戶檢索等功能，簡化各類活動的運營過程。
Worksup
worksup.com
Worksup是一個簡單易用的活動平台，幫助組織者快速設置活動，並為參與者提供即時直播、問答、展覽和商務交流機會。
Notified
notified.com
Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。
Meeting Application
meetingapplication.com
Meeting Application 提供現場、線上或混合的活動體驗，助參加者在各種設備上輕鬆交流和管理會議。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia是一個綜合活動管理平台，支持面對面、虛擬和混合活動的組織與管理，提供註冊、票務、分析等功能。
Zuddl
zuddl.com
Zuddl是一個活動管理平台，支持實體、虛擬及混合活動，幫助用戶簡化活動規劃和與會者管理。
LineUpr
lineupr.com
LineUpr是一款事件應用程式，幫助活動組織者創建和管理自定義的活動應用，適用於現場和線上活動。
Cadence
eventcadence.com
Cadence是一個綜合平台，用於規劃、執行虛擬或實體活動，提供事件管理工具、調度功能及實時監控。
Ventla
ventla.io
Ventla是一個綜合活動平台，提供註冊、移動應用、虛擬場地和實時流媒體，簡化活動創建和管理。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium是一款活動管理平台，幫助用戶簡化活動的註冊、管理和互動，提升與會者的參與體驗。
Azavista
azavista.com
Azavista是一個企業活動管理解決方案，提供全面的工具來簡化活動規劃、提高效率並改善參與者管理。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 是一個幫助用戶迅速建立數位存在的平台，包括事件網頁、行動應用程式和社交媒體內容，並提供簡單透明的定價。
Canapii
canapii.com
Canapii 是一個事件管理平台，幫助組織簡化面對面、混合與虛擬活動的管理，提供票務、簽到及分析等工具。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf是一款事件管理應用，幫助各類型活動的組織者創建網站、註冊參與者、進行調查及管理現場登記。
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Meetmaps應用程式幫助活動主辦方增加商機，提供活動指引，並與參加者更好地溝通。
MeetingHand
meetinghand.com
會議Hand是一款在線註冊和摘要管理軟件，適用於面對面、虛擬和混合活動，幫助組織者管理註冊和文稿提交。
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 是一個簡化現場、混合及虛擬活動製作的平台，幫助組織提升在線學習價值與運營效率。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic是一個事件管理平台，簡化事件組織過程，支持註冊、票務及多事件管理，並提供靈活的活動可見性和自動化功能。
vFairs
vfairs.com