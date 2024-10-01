行動活動應用程式 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
活動策劃者可以使用行動活動應用程式軟體輕鬆為其活動製作客製化的行動應用程序，從而無需編碼。該軟體使組織者能夠開發包含重要活動資訊的品牌行動應用程序，包括時間表、平面圖、參與者詳細資訊、供應商資訊和演講者簡介。與會者可以輕鬆地在手機上下載這些應用程序，從而即時訪問活動的各個方面。通常，該軟體允許活動策劃者在自訂內容以適合其特定活動之前選擇他們喜歡的設計和功能。
提議新的應用程式
Whova
whova.com
Whova 是一款一體化活動管理解決方案，可讓活動變得現代時尚、有效吸引參與者並幫助活動組織者節省管理活動後勤的時間。 Whova 的平台由屢獲殊榮的活動應用程式、高效的線上註冊、強大的活動行銷和省時的活動管理工具組成。 Whova 連續 5 年榮獲賽事技術獎。 Whova 的客戶包括美國運通、美國銀行、普華永道、微軟、希爾頓、樂高、宜家、歐萊雅、美國行銷協會、哈佛大學、美國太空總署以及來自 100 多個國家的無數其他組織。 Whova 已為超過 50,000 場現場會議和虛擬/混合會議提供支持，包括協會活動、教育活動、政府活動、企業活動、貿易展覽、博覽會和社區聚會。
Airmeet
airmeet.com
Airmeet 是世界上第一個活動體驗雲 (EXC)，旨在幫助人們從任何地方聚集在一起。超過 6,500 家企業使用 Airmeet 透過沉浸式體驗和有意義的聯繫來提升品牌和收入。 Airmeet 支援所有活動形式，包括會議、網路研討會、聚會、研討會、市政廳、招聘會、博覽會等。 ComCast、福布斯、沃爾沃、SAP、HackerRank、多倫多大學等品牌每月在全球各地的 Airmeet 上舉辦數千場活動。以下是我們的一些客戶對我們的評價：「透過 Airmeet，我們能夠創造和舉辦客戶喜愛的引人入勝且令人驚嘆的活動體驗。因此，我們的活動出席率是行業平均水平的近 2 倍，這有助於銷售轉換率提高 ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage 是一款一體化活動管理軟體，可從頭到尾規劃和運行現場、虛擬和混合活動體驗，從而提高效率和影響力。從設計活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。從活動網站、銷售門票和行銷活動，到與與會者溝通、演示會議和分析活動表現，Zoho Backstage 擁有您發展活動並加速其成功所需的一切。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 提供身臨其境的面對面、虛擬和混合體驗。 Bizzabo 活動體驗作業系統是一個資料豐富的開放平台，讓活動體驗領導者能夠管理活動、吸引受眾、啟動社群並交付強大的業務成果，同時保持與會者資料的隱私和安全性。作為 Forrester Wave™：B2B 行銷活動管理解決方案 2023 年第一季報告中的領導者，財富 100 強企業等世界領先品牌信賴我們為他們的活動提供支援。 Bizzabo 由 Boaz Katz、Alon Alroy 和 Eran Ben-Shushan 於 2011 年創立，總部位於紐約和特拉維夫。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一個體驗式活動行銷軟體平台，提供客製化線上邀請、賓客註冊、行動簽到和數位啟動服務。我們領先的軟體還使行銷人員能夠將關鍵事件數據納入其組織的其他銷售和行銷指標中，從而可以衡量事件有效性、加速流程並證明投資回報率。
Brella
brella.io
Brella 是領先的現場活動、混合活動和虛擬活動平台。世界領先的會議和展覽信賴 Brella 為其活動提供相關內容、優質網路和創新創收機會。 Brella 細緻的分析報告涵蓋熱門話題、買家意圖、內容消費、網路和參與度，使活動組織者能夠持續、輕鬆地向參展商、贊助商和合作夥伴提供可衡量的曝光度和透明的投資回報(ROI)。我們的使命是讓與會者齊聚一堂，參加難忘、相關且引人入勝的會議，作為這項使命的一部分，Brella 促進了數百萬現場、虛擬和混合活動參與者之間的聯繫。
Swapcard
swapcard.com
Swapcard 成立於 2013 年，是一個由人工智慧驅動的一體化活動和配對平台，可舉辦有影響力的現場、虛擬和混合活動。 AI 用於促進 B2B 匹配，根據用戶的個人資料、興趣和自訂活動旅程將用戶與最相關的人聯繫起來。透過即時參展商儀表板來追蹤投資回報率、即時活動計劃、觀眾參與功能和視訊通話選項，Swapcard 為所有類型的活動提供了寶貴的用戶體驗。 Swapcard 最近在軟體和技術獎中榮獲 2020 年最佳虛擬和混合活動參與和連接平台獎。要了解更多信息，請訪問 swapcard.com。
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章打印、註冊、同步演講者/參展商門戶和即時移動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視頻網絡和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
Accelevents
accelevents.com
探索唯一易於使用的企業級活動管理平台。了解我們如何幫助您舉辦下一次虛擬、混合或現場活動。 Accelevents 是用於管理虛擬、混合和現場活動的一站式解決方案，以獨特的方式將企業級功能與易用性結合起來，以簡化您的活動規劃流程。我們的平台受到全球 12,500 個組織的信賴，透過 24/7 客戶支援、先進的資料安全性和廣泛的功能，將您的活動策略變為現實。使用 Accelevents，活動策劃者可以： - 在幾分鐘內建立一個活動網站。 - 輕鬆建立自動整合演講者和會議的活動議程。 - 根據其獨特的活動需求客製化註冊和票務流程。 - 提供多種付款方式，包括信用卡和發票。 - 部署輔助和自助登記選...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Superevent
superevent.com
Superevent 是完美的一體化活動平台，可為您的現場、虛擬和混合活動提供支援。吸引您的與會者並且設定簡單！
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
LineUpr
lineupr.com
LineUpr 是領先的活動應用程式解決方案，使活動組織者能夠為其活動創建個性化且引人入勝的應用程序，適用於混合、現場或線上活動格式。憑藉其用戶友好的介面和廣泛的自訂選項，LineUpr 使活動組織者無需任何技術專業知識即可輕鬆設計和管理活動應用程式。該平台提供即時更新，確保與會者隨時掌握最新資訊。 LineUpr 還提供強大的與會者參與功能，包括調查、即時民意調查和網路功能，促進互動並收集有價值的回饋。此外，LineUpr 具有成本效益的定價計劃使其成為各種規模活動的有吸引力的選擇。透過造訪我們的網站 (https://lineupr.com) 或直接與我們聯繫，了解 LineUpr 如何提...
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活動管理平台使活動組織者能夠輕鬆規劃、推廣、貨幣化和提供引人入勝的虛擬、混合和現場活動體驗。從網站、註冊和屢獲殊榮的活動應用程序，到虛擬空間和完全管理的線上活動製作，自2009 年以來，EventMobi 平台已被72 個國家/地區的10,000 多名活動策劃者使用。一場活動還是數百場活動，我們的活動管理平台簡化了您的工作流程，讓您花更少的時間管理技術，而將更多的時間用於為與會者創造引人入勝的活動體驗。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Zuddl
zuddl.com
Zuddl 是一個統一的活動和網路研討會平台，可協助 B2B 活動行銷人員簡化其活動技術堆疊。使用 Zuddl 從一個平台管理您的活動計劃，而不是使用 8-10 個不同的工具和平台來端到端地運行一項活動。 Zuddl 統一活動和網路研討會平台可協助B2B 行銷人員： - 透過統一多點解決方案提高營運效率- 從一個平台端到端管理活動： - 建立令人驚嘆的登陸頁面- 動態註冊和票務- 舉辦活動和網路研討會- 內建視訊製作和編輯- 視訊點播基礎設施- 與Salesforce、Hubspot、Marketo、Eloqua 和其他常用CRM 的本機整合- 透過在整個活動和多個活動中及時提供有關與會者和熱...
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一個一體化平台，用於規劃、執行和體驗您夢想的面對面或虛擬活動。憑藉令人驚嘆的圖像、客製化顏色和獨特的徽標，您的品牌形象將成為我們平台的延伸。無論是虛擬公司會議或音樂節，我們都努力打造能夠留下持久影響力的活動。
Worksup
worksup.com
20 多年來，我們一直致力於組織會議和商務活動。有一次，面對不同的活動產業挑戰，我們決定創建一個既易於與會者使用又易於組織者快速設定的活動平台。現在，我們的專業知識涵蓋了全方位的活動管理，為合作夥伴提供簡單的活動直播、問答、參與任務、展覽機會以及參與者的商業社交活動。感謝我們從客戶那裡得到的回饋以及創辦人的實施經驗，Worksup 正在不斷發展。在每次活動策劃過程中，Worksup 都是組織者的支持朋友，我們的顧問會建議最佳解決方案來支持您的個人目標。
Grupio
grupio.com
Grupio 使活動專業人士能夠動員他們的活動和會議，改善與會者的體驗並提高社交媒體意識。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。 票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作：...
Expo Pass
expopass.com
在世博會，我們透過 Expo Pass 活動技術平台讓各種活動變得輕鬆。我們面向未來的技術為組織者提供了規劃、追蹤和舉辦任何類型活動（無論是現場活動還是虛擬活動）的工具。我們直覺的產品旨在讓組織者能夠立即投入使用。但這並不意味著我們永遠遙不可及。從第一天起，我們就為每位客戶配備一名專門的活動成功經理。這實際上只是我們說的一種方式：「我們知道你明白了。但如果你需要任何東西，我們總是在這裡。我們知道事件不僅僅是技術。事件是關於人的。我們已經幫助數百萬人建立聯繫、交談、歡笑和思考……隨時打招呼。可用功能： 活動註冊 博覽會通行證 虛擬體驗 簽到 徽章列印 活動應用程式 出勤追蹤 線索檢索
Azavista
azavista.com
Azavista 是為旨在簡化活動策劃流程的企業活動組織者提供的解決方案。我們提供一整套適合您日曆中任何活動的活動技術解決方案，幫助您提高效率、改善溝通和生產力並提高出席率。透過一系列廣泛的模組和功能，使用者可以透過一個介面設定多個活動、與 CRM 和行銷自動化系統整合、管理註冊、專案管理等。我們還提供簽到應用程式和參與者活動應用程序，無需您的開發團隊的幫助即可在幾分鐘內建立和自訂。我們創建了一個靈活、創新、易於使用的完整平台。輕鬆適應新的和不斷變化的趨勢和市場需求，這意味著策劃者始終可以達到他們的活動期望。自 2011 年成立以來，成千上萬的活動策劃者使用我們的平台提高了效率和生產力，使他們...
EventX
eventx.io
“隨時隨地為任何人舉辦活動。”活動是有意義的聯繫和知識共享發生的地方。我們致力於讓活動變得簡單而富有影響力。 EventX是一個屢獲殊榮的虛擬活動SaaS平台，也是一體化智慧活動管理解決方案供應商。我們為亞洲和中國的公司、主辦單位和領先貿易機構提供虛擬和混合活動解決方案，包括亞馬遜、蘋果、香港貿發局、阿里巴巴、勵展博覽會等。憑藉互動展廳、動態參展商展位、線上註冊表、網路研討會和互動會議舞台等功能，我們是希望將受眾擴大到亞太地區的組織的首選服務。 EventX 以前稱為 EventXtra。
Meeting Application
meetingapplication.com
會議應用程式為所有與會者提供現場活動體驗，無論是現場、線上還是混合形式。它為行動裝置和網頁提供解決方案，以最方便的形式向參與者授予存取權限。它是一款即用型應用程序，適合任何類型和規模的會議，並具有適用於串流媒體或網路活動等特定要求的多功能網頁。配備此應用程式後，活動主辦方可以根據需求和不同的可訪問性級別，向各種用戶群組傳遞訊息和內容，輕鬆管理目標受眾。該網頁還可以分發門票，稍後可以使用應用程式中的掃描器進行驗證。與會者可以透過內建的訊息系統、主題聊天頻道安排商務會議，甚至透過視訊聯絡。會議應用程式為您提供了建立強大社群的絕佳機會，該社群能夠使用一系列有用的工具每天進行互動。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由總部位於加州的 Jolly Technologies 創建的活動管理軟體。它適用於各種規模的所有活動類型（會議、籌款活動、會議、貿易展覽、培訓、研討會）。借助桌面平台和行動應用程序，活動組織者可以建立包含演講者資料的活動網站並添加議程資訊、註冊與會者、進行調查、發送和追蹤邀請、列印活動徽章。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
Canapii
canapii.com
Canapii 屢獲殊榮的活動管理平台專為各種規模的組織而設計，旨在提供獨特且引人入勝的面對面、混合和虛擬活動。從線上票務到現場簽到，再到活動後分析，我們的數位工具和解決方案可讓您簡化整個活動組織—全部集中在一個地方。 Canapii 由充滿熱情的活動專業人士組成的全球團隊組成，他們有著共同的價值觀。我們關心在世界各地的客戶和團隊成員之間創造創新的活動體驗、持久的關係和有意義的連結。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，使 100% 的人類化。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無...
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
應用程式功能使活動主辦單位能夠增加商機、提供活動指南並更好地與參與者溝通。
Ventla
ventla.io
Ventla 是一個一體化活動平台，旨在簡化和鼓勵互動和參與，同時提供對參與者行為的即時洞察。透過註冊、本機行動應用程式、基於網路的虛擬場地和直播等全週期活動工具，Ventla 讓您透過易於使用的管理方式建立、交付和管理任何類型的活動，無論是現場活動還是虛擬活動控制板。
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款線上註冊和摘要管理軟體，適用於現場、虛擬和混合活動，旨在減輕活動組織者的困擾，並為與會者提供無縫體驗。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智慧驅動的一體化活動管理軟體，並附有與會者 CRM。它提供活動應用程式、網站、註冊、即時民意調查、調查、即時地圖、多活動應用程式、潛在客戶開發服務和與會者參與。 webMOBI 可協助您體驗更優雅、簡化且可自訂的行動應用程序，適用於活動、節日、企業和大學校園。我們的尖端軟體受到全球 100 個品牌的信賴，適用於企業活動、會議、貿易展覽、內部/外部會議等。查看我們的遊戲化和功能更豐富的平台，活動策劃者只需使用我們的最佳活動應用程式產生器 -webMOBI 即可輕鬆吸引與會者。
Edenkit
edenkit.com
Edenkit 可以幫助您： - 立即創建數位形象，在幾分鐘內啟動活動網頁、行動應用程式、註冊和社群行銷活動- 一切都基於您的內容- 建立忠誠的關係，讓演講者、贊助商和參展商能夠講述自己的故事- 管理資料和個性化社交媒體內容- 吸引相關受眾，透過為演講者、贊助商和參展商定制的社交媒體內容吸引與會者，同時提供簡單明了的定價，無隱藏費用，讓您能夠專注於組織活動，而無需擔心隱藏費用成本
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。