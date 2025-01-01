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行動電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式

行動電子商務（m-commerce）軟體使公司能夠增強喜歡使用行動裝置的消費者的購物體驗。電子商務企業利用該軟體開發適合其行業和目標受眾的客製化行動應用程式。行動商務軟體主要由電子商務專業人士使用，偶爾也由行銷團隊使用，可確保應用程式遵守公司的品牌指南。 將該軟體與電子商務平台的行動版本區分開來很重要。行動商務軟體應該允許用戶創建新的應用程序，而不僅僅是修改現有的應用程式。為了符合此類別的資格，行動開發軟體必須包含特定的電子商務功能。

提議新的應用程式


Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid是一個電子商務平台，讓用戶將在線商店方便地集成到網站或社交媒體中，支持多渠道銷售和庫存管理。

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite是一個無代碼平台，幫助用戶將網站轉換為Android和iOS應用程序，支持即時同步和自定義設計。

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire是一個無需編碼的應用程序開發平台，用戶可輕鬆定制iOS和Android應用，並添加各種功能以滿足需求。

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai是一個AI驅動的平台，用戶可輕鬆建立與維護自定義應用程序和網站，無需編碼知識，並可整合多種功能。

nandbox

nandbox

nandbox.com

nandbox是一款原生應用程式建構器，無需編碼背景即可輕鬆創建Android和iOS應用。提供免費模板和14天試用。

Shopney

Shopney

shopney.co

Shopney是一個為Shopify商店打造移動應用的工具，允許用戶輕鬆創建iOS和Android應用，並提供自定義選項和實時聊天功能。

Tapcart

Tapcart

tapcart.com

Tapcart將Shopify網站轉換為移動應用，提供用戶友好的介面以建立和管理iOS和Android應用，並能發送推送通知。

Mowico

Mowico

mowico.com

Mowico是一款無代碼的移動應用程序構建器，幫助電子商務企業在一小時內創建應用，支持多種平台。

Plobal Apps

Plobal Apps

plobalapps.com

Plobal Apps是針對Shopify商店的移動應用程式建構器，幫助企業創建本機應用，增加銷售及客戶參與。

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly是一個無代碼應用程式構建器，幫助企業創建自訂移動應用以提升用戶參與度並方便管理多個銷售渠道。

JMango360

JMango360

jmango360.com

JMango360幫助電子商務企業創建及管理移動應用程式，改善移動購物體驗並支持應用內購物。

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