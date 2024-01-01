行動電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

BuildFire

buildfire.com

BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。