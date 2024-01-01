行動電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 捷克

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行動電子商務（m-commerce）軟體使公司能夠增強喜歡使用行動裝置的消費者的購物體驗。電子商務企業利用該軟體開發適合其行業和目標受眾的客製化行動應用程式。行動商務軟體主要由電子商務專業人士使用，偶爾也由行銷團隊使用，可確保應用程式遵守公司的品牌指南。 將該軟體與電子商務平台的行動版本區分開來很重要。行動商務軟體應該允許用戶創建新的應用程序，而不僅僅是修改現有的應用程式。為了符合此類別的資格，行動開發軟體必須包含特定的電子商務功能。
提議新的應用程式
Ecwid
ecwid.com
Lightspeed 的 Ecwid 是將線上商店新增至任何網頁或社群媒體檔案的最簡單方法。 Ecwid by Lightspeed 已被175 個國家/地區的數十萬商家所使用，它擁有您接觸客戶所需的一切，無論他們身在何處：親自、透過您的網站、Instagram、Facebook、亞馬遜或Google 購物。透過 Ecwid 的銷售點整合、電子郵件行銷整合和專用行動應用程序，您可以隨時隨地管理您的行銷、推銷和銷售。
Appy Pie
appypie.com
一個綜合平台，提供所有人工智慧和無程式碼解決方案，可協助您啟動、營運和發展業務。 Appy Pie 擁有一系列產品和服務，可以幫助任何企業利用最新的行動應用程式、網站、聊天機器人、自動化、設計、知識庫、幫助台等無程式碼技術，全面實現卓越。
BuildFire
buildfire.com
BuildFire 是創建專業級 iOS 和 Android 行動應用程式的最快、最簡單的方法。這個獨一無二的 DIY 平台可讓您自訂應用程式的各個方面，而無需編寫任何程式碼。只需拖放即可從頭開始建立應用程序，或自訂預先建置的範本之一。您可以完全控制應用程式的外觀和感覺，同時為您處理後端開發工作。這就像整個開發團隊都觸手可及。該平台擁有超過 10,000 個使用 BuildFire 創建的應用程序，功能強大且靈活，足以隨著您的業務成長而擴展。沒有其他應用程式建立器以如此實惠的價格提供這種級別的功能。
AppMySite
appmysite.com
使用最強大的行動應用程式產生器來建立應用程式。 AppMySite 讓應用程式開發變得簡單。無需編寫一行程式碼即可為 Android 和 iOS 建立優質的本機行動應用程式。
Builder.ai
builder.ai
現在您可以訂購應用程序，就像訂購披薩一樣。然後，我們使用用於製造汽車的裝配線來生產您的客製化應用程式。 Gartner® 將這種建立軟體的新方式稱為「Visionary」。 Builder.ai 為您提供的服務： 1. 預先提供有保證的價格和準確的時間安排2. 對您可以構建的內容沒有任何限制3. 免費原型來可視化您的應用程序將如何工作4. 您擁有您的程式碼5. 持續的專家支援– 甚至您的應用程式成功交付後
Shopney
shopney.co
Shopney 是 Shopify 和 Shopify Plus 品牌的最佳行動應用程式建立器。透過其簡單的拖放設計編輯器，您可以將 Shopify 商店轉換為 iOS 和 Android 行動應用程式。它具有獨特的功能，例如主題選項和應用程式內聊天。因此，您可以確保您的行動應用程式符合品牌並推動更多銷售。 Shopney 與流行的 Shopify 應用程式集成，將您網站的整個電子商務功能引入您的行動應用程式。
Plobal Apps
plobalapps.com
Plobal Apps 是一個由人工智慧驅動的綜合性行動商務平台，使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。
nandbox
nandbox.com
nandbox 應用程式建構器是市場上唯一的本機應用程式建構器。 nandbox 一直致力於提供市場上最先進的應用程式建構器，只需單擊按鈕即可安裝數百個功能。無需任何編碼背景即可建立 Android 和 iOS 本機應用程式。加入超過12,000 名滿意的客戶，從免費且專業設計的模板中進行選擇，並透過14 天的試用期試用nandbox 應用程式產生器，所有這些都無需在開發上花費一美元，也不需要任何編碼經驗。
Mowico
mowico.com
無代碼行動應用程式產生器，可在一小時內透過三個步驟將您的電子商務業務轉換為行動應用程式；沒有任何編碼知識！
JMango360
jmango360.com
我們幫助電子商務公司實現行動成長。我們提供原生應用程式、應用程式行銷和客製化應用程式開發。人們 90% 的「行動時間」都花在了應用程式上。這改變了客戶看待行動購物的方式。他們想要快速、流暢且令人驚嘆的行動體驗。僅透過行動網站，您無法為他們提供這種體驗。因此，請在幾週內將 JMango360 的原生購物應用程式與您現有的網路商店整合。
Tapcart
tapcart.com
Tapcart 將 Shopify 網站變成漂亮的行動應用程式。只需點擊幾下，您就可以建立具有不同產品網格和搜尋功能的自訂應用程式。使用您自己的一組觸發器和訊息向您的客戶發送推播通知。
Builderfly
builderfly.com
使用 Builderfly - 頂級電子商務平台開始在線銷售並發展您的業務。 Builderfly 幫助您建立、行銷和發展您的業務。立即註冊！