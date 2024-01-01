行動電子商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞 最受歡迎 最近新增

行動電子商務（m-commerce）軟體使公司能夠增強喜歡使用行動裝置的消費者的購物體驗。電子商務企業利用該軟體開發適合其行業和目標受眾的客製化行動應用程式。行動商務軟體主要由電子商務專業人士使用，偶爾也由行銷團隊使用，可確保應用程式遵守公司的品牌指南。 將該軟體與電子商務平台的行動版本區分開來很重要。行動商務軟體應該允許用戶創建新的應用程序，而不僅僅是修改現有的應用程式。為了符合此類別的資格，行動開發軟體必須包含特定的電子商務功能。