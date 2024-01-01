移動歸因平台 - 最受歡迎的應用程式 - 哥倫比亞

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. 是一家即時數據解決方案公司，為數據驅動的行銷人員提供領先的全通路測量和歸因解決方案。 Kochava 的行銷作業系統™ (m/OS) 為廣告主和發布者提供了一個無縫整合和管理客戶身分、衡量和資料控制的平台。與當今使用的複雜、孤立的技術堆疊不同，m/OS 採取了下一步：將所有資料和關鍵的全通路解決方案統一到一個超越資料聚合和報告的有凝聚力的作業系統中。 m/OS 為無限的廣告主和發布商工具提供了基礎，包括在平台上建立第三方解決方案的選項。透過設計，m/OS 透過使資料可存取且可操作來促進成功，從而最大限度地提高投資回報率。憑藉以客戶為導向的創新文化、對資料安全的專注以及...