移動歸因平台 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用行動歸因平台來識別行動應用程式安裝的來源，包括所涉及的活動、合作夥伴和管道。該軟體可以識別使用者最初遇到應用程式的位置，並使用各種識別碼來評估應用程式從安裝前到安裝後的整個過程。一般歸因軟體依靠像素和 cookie 來衡量行銷和銷售活動中的操作和接觸點的影響，與此相反，行動歸因軟體專門關注驅動單一應用程式安裝的方法。 鑑於行動應用程式獨立於 cookie 運行，行動歸因軟體依賴替代標識符，例如 IP 位址、裝置 ID、裝置類型、瀏覽器和作業系統。許多行動歸因軟體供應商強調「以人為本」的歸因，透過合併所有使用者互動和轉換（無論其來源為何）來擴大歸因範圍。
提議新的應用程式
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica 是一款經濟實惠且可靠（是的，這是可能的）一體化行動應用程式分析工具，可對您的行動應用程式使用者行為、應用程式內收入、行動取得活動和崩潰進行全面分析。它於 2013 年推出，支援全球 60,000 多個行動應用程式（例如 Azur Games、METRO、漢堡王、Brave Stars）找到可行的見解並最大化其應用程式收入。 AppMetrica 被多個產業的使用者獲取團隊、產品經理、收入經理和分析專家使用。為什麼要切換到 AppMetrica： - 您需要目前產品分析工具的更多功能，即通路、細分和用戶級資料。 - 您正在將用戶獲取活動擴展到 Google Ads 之外，並...
Adjust
adjust.com
Adjust 是一款測量和分析套件，可為行銷人員提供將應用程式從早期階段發展到成熟階段所需的可見性、洞察力和工具。我們提供端到端的解決方案，用於優化廣告效果和最大化回報，並以準確的歸因數據和深入的報告為支持，這對於實現業務目標至關重要。 Adjust 是AppLovin（NASDAQ：APP）的子公司，AppLovin 是領先的行銷軟體平台，為開發人員提供一套強大的整合解決方案，以解決他們的關鍵任務功能，例如用戶獲取、貨幣化和衡量。如需了解更多關於 Adjust 的信息，請訪問 www.adjust.com。
Branch
branch.io
Branch 提供的解決方案可統一不同裝置、平台和管道的使用者測量，並提供無縫的客戶體驗，無論使用者來自何處。行動技術的引入已經分裂了當今的企業，導致歸因不準確和連結失效，從而導致行銷支出浪費和客戶旅程中斷。 Branch 透過提供各種使用者接觸點的整體視圖並確保連結將使用者帶到網站或本機應用程式上的正確位置來解決這個問題。 Branch 被頂級行動品牌使用，包括 Target、星巴克、Airbnb、Slack 等數千家。
Appsflyer
appsflyer.com
AppsFlyer 憑藉其先進的測量、數據分析、深度連結、參與度、詐欺防護、資料潔淨室和隱私保護技術，幫助品牌為其業務和客戶做出明智的選擇。基於品牌可以在提供卓越體驗的同時增強客戶隱私的理念，AppsFlyer 幫助成千上萬的創作者和 10,000 多個技術合作夥伴建立更好、更有意義的客戶關係。要了解更多信息，請訪問 www.appsflyer.com
Tenjin
tenjin.com
Tenjin 為手機遊戲和應用程式開發人員提供免費啟動、按需付費的廣告衡量服務。我們幫助中小型公司透過行銷洞察力超越自身實力，使他們能夠與大型出版商競爭。 Tenjin 是 Ruby Games、Voodoo、Kooapps 和 Say Games 等工作室發展不可或缺的一部分，目前受到超過 25,000 個應用程式和 300 個平台合作夥伴的信任。 Tenjin 成立於 2014 年，總部位於舊金山和柏林，核心產品包括廣告衡量、嵌入式廣告收入和貨幣化指標、成本匯總、SKAdNetwork 報告和資料倉儲。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Airbridge
airbridge.io
Airbridge 是一個統一的測量解決方案，將行動測量(MMP)、多點觸控歸因(MTA)、增量和行銷組合建模(MMM) 打包到一個統一的儀表板中，幫助行銷人員發現並最大限度地提高其真正的成長來源，同時授權他們使用深度連結、即時行銷分析、受眾建立和詐欺防護等工具。
Cometly
cometly.com
Cometly 是一個歸因雲平台，使企業能夠為其廣告活動獲得更準確的歸因，並根據準確的數據做出更明智的廣告優化決策。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 廣告雲提供全方位的解決方案，可協助 Meta 廣告主優化其廣告的所有領域 - 包括 Facebook 追蹤、自動化、定位、創意和廣告管理。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家即時數據解決方案公司，為數據驅動的行銷人員提供領先的全通路測量和歸因解決方案。 Kochava 的行銷作業系統™ (m/OS) 為廣告主和發布者提供了一個無縫整合和管理客戶身分、衡量和資料控制的平台。與當今使用的複雜、孤立的技術堆疊不同，m/OS 採取了下一步：將所有資料和關鍵的全通路解決方案統一到一個超越資料聚合和報告的有凝聚力的作業系統中。 m/OS 為無限的廣告主和發布商工具提供了基礎，包括在平台上建立第三方解決方案的選項。透過設計，m/OS 透過使資料可存取且可操作來促進成功，從而最大限度地提高投資回報率。憑藉以客戶為導向的創新文化、對資料安全的專注以及...
Singular
singular.net
當今行銷人員成功的關鍵是準確了解在何處以及如何投資下一筆廣告資金。 Singular 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防功能提供行銷投資回報率的完整視圖，幫助行銷人員實現這一目標。借助 Singular，您能夠 - 衡量並報告您使用的所有管道：使用 Singular 的開放整合框架來衡量應用程式、網路、簡訊、推薦、電子郵件和電視的跨平台效能。 - 透過將歸因與領先的成本聚合相結合來分析投資回報率：強大的數據連接器滿足歸因，以釋放每個行銷活動、發布商、創意和關鍵字的行銷績效。 - 追蹤和分析整個用戶生命週期：捕捉整個用戶旅程，透過深層連結、網路到應用程式和跨裝置歸因來報告跨平台的獲取...
Tapstream
app.taps.io
Tapstream 是一個行銷儀表板，供應用程式製造商追蹤跨通路的獲取、保留和投資回報率。