移動歸因平台 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
公司利用行動歸因平台來識別行動應用程式安裝的來源，包括所涉及的活動、合作夥伴和管道。該軟體可以識別使用者最初遇到應用程式的位置，並使用各種識別碼來評估應用程式從安裝前到安裝後的整個過程。一般歸因軟體依靠像素和 cookie 來衡量行銷和銷售活動中的操作和接觸點的影響，與此相反，行動歸因軟體專門關注驅動單一應用程式安裝的方法。 鑑於行動應用程式獨立於 cookie 運行，行動歸因軟體依賴替代標識符，例如 IP 位址、裝置 ID、裝置類型、瀏覽器和作業系統。許多行動歸因軟體供應商強調「以人為本」的歸因，透過合併所有使用者互動和轉換（無論其來源為何）來擴大歸因範圍。
提議新的應用程式
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一個平台上進行應用程式分析和行銷
Appsflyer
appsflyer.com
使用 AppsFlyer 分析和衡量您的行動行銷活動，獲得有關客戶旅程的寶貴見解，並做出有影響力的決策。
Adjust
adjust.com
行動測量變得簡單：Adjust 將您的所有行銷活動統一到一個強大的平台中，為您提供擴展業務所需的見解。
Branch
branch.io
數位品牌在 Branch 上成長。利用企業級解決方案發展您的業務，該解決方案旨在提高端到端用戶參與度，並提供跨所有裝置、管道和平台的行銷效果的全面衡量。
Tenjin
tenjin.com
應用程式開發人員的行動行銷數據。 SKAdNetwork 報告、免費歸因、廣告收入 LTV、成本和廣告收入匯總、自動化 API、按需內部 BI。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Airbridge
airbridge.io
適用於網路和應用程式的通用歸因平台，可衡量跨裝置、身分和平台的真實行銷效果。
Cometly
cometly.com
Cometly 是一個歸因雲平台，使企業能夠為其廣告活動獲得更準確的歸因，並根據準確的數據做出更明智的廣告優化決策。
Madgicx
madgicx.com
Madgicx：E-com 廣告雲提供全方位的解決方案，可協助 Meta 廣告主優化其廣告的所有領域 - 包括 Facebook 追蹤、自動化、定位、創意和廣告管理。
Kochava
kochava.com
Kochava Inc. 是一家即時數據解決方案公司，為數據驅動的行銷人員提供領先的全通路衡量和歸因解決方案。 Kochava 的行銷作業系統™ (m/OS) 為廣告主和發布者提供了一個無縫整合和管理客戶身分、衡量和資料控制的平台。與當今使用的複雜、孤立的技術堆疊不同，m/OS 採取了下一步：將所有資料和關鍵的全通路解決方案統一到一個超越資料聚合和報告的有凝聚力的作業系統中。 m/OS 為無限的廣告主和發布商工具提供了基礎，包括在平台上建立第三方解決方案的選項。透過設計，m/OS 透過使資料可存取且可操作來促進成功，從而最大限度地提高投資回報率。憑藉以客戶為導向的創新文化、對資料安全的專注以及...
Singular
singular.net
零時間追逐數據。更多時間推動成長。 透過下一代歸因、全漏斗行銷數據和一流的詐欺預防，全面了解投資報酬率。 根據 G2 Crowd 的統計，Singular 是排名第一的 MMP。我們幫助世界頂級行動行銷人員利用下一代歸因推動更快的成長。
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