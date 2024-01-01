MLOps 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 奧地利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
若要考慮加入 MLOps 平台類別，產品應符合以下標準： * 監控和管理平台：本產品必須提供一個用於監控和管理機器學習模型的綜合平台。這包括追蹤模型版本、監控效能指標和管理模型生命週期的功能。 * 整合到業務應用程式中：它應該允許用戶將機器學習模型無縫整合到整個公司的各種業務應用程式中。這種整合能力確保模型可以在現有基礎設施中有效部署和利用。 * 運行狀況和效能追蹤：該產品必須使用戶能夠即時追蹤已部署的機器學習模型的運作狀況和效能。這涉及監控準確性、延遲、資源利用率和模型漂移等關鍵指標，以確保最佳效能。 * 整體管理工具：它應該提供一個整體管理工具，提供對整個企業部署的所有模型的洞察。這包括模型治理、合規性監控以及整個模型生態系統的集中可見度等功能。 符合這些標準可確保產品提供強大的功能，用於在組織內有效管理機器學習作業。
提議新的應用程式
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
neptune.ai
neptune.ai
在一個位置記錄、組織、比較、註冊和共享所有 ML 模型元資料。 - 隨著建模團隊的成長而實現自動化和標準化 - 與您的團隊和整個組織就模型和結果進行協作 - 使用託管、部署在本機或私有雲。與任何 MLOps 堆疊集成
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智慧回饋循環的訓練資料平台。我們的技術幫助人工智慧優先的組織開發電腦視覺人工智慧，以在其資料管道中實現自動化。我們的 saas 平台為 ML 科學家解決了挑戰，他們需要以安全的方式更快、更方便、迭代地存取訓練數據，以訓練他們的電腦視覺/非結構化數據 AI 模型。我們努力以「實現它」的態度提供服務。 我們的重點產業包括醫療保健、自動駕駛汽車、智慧城市、零售和製造業。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Katonic.ai
katonic.ai
在無程式碼 Katonic 生成人工智慧平台上只需幾分鐘即可建立強大的人工智慧應用程式。透過生成式 AI 的力量，提高您和員工的生產力、增強客戶體驗並完成只有大型企業才能完成的事情。 * 無需編碼技能。 * 企業級安全性。 * 50+ 法學碩士可供選擇 * 根據您自己的資料進行訓練，並使用您自己的護欄。
Openlayer
openlayer.com
最先進的平台，用於從頭開始建立高品質、值得信賴的模型。
Replicate
replicate.com
使用 API 運行 AI。運行和微調開源模型。大規模部署自訂模型。全部只需一行程式碼。
Model Share
modelshare.ai
Model Share AI MLOps 平台是機器學習創新的動態中心。 它允許數據科學和機器學習工程師從頭到尾輕鬆管理機器學習專案。您可以改進模型，使用豐富的 ML 分析和報告工具追蹤進度，並立即部署模型。 在 Model Share AI，我們也正在建立世界上最大的可重複使用 ML 模型資料庫，使用者可以建立資料科學組合、生成和共享可重現的模型和可重複使用程式碼。
Comet
comet.com
Comet 是一個元機器學習平台，旨在透過簡化和連接機器學習模型生命週期，幫助人工智慧從業者和團隊為現實應用程式建立可靠的機器學習模型。透過利用 Comet，使用者可以利用機器學習實驗追蹤來追蹤、比較、解釋和重現他們的模型。在數千名用戶和多家財星 100 大企業的支持下，Comet 提供見解和數據來建立更好、更準確的 AI 模型，同時提高團隊之間的生產力、協作和可見度。
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 ...
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Kognic
kognic.com
用於 ADAS/AD 的一流感測器融合解決方案，用於探索、塑造和解釋資料集。
VESSL AI
vessl.ai
借助完全託管的基礎設施、工具和工作流程，更快地大規模建置、訓練和部署模型。
Bria
bria.ai
加速人工智慧開發，並在專為開發人員設計、為企業建構的負責任的開放平台上進行無限制建置。
OctoAI
octo.ai
OctoAI 提供用於運行、調整和擴展生成式 AI 應用程式的基礎架構。 OctoAI 讓模型為您服務，而不是相反。開發人員可以輕鬆存取高效的人工智慧基礎設施，這樣他們就可以運行他們選擇的模型，針對特定用例進行調整，並無縫地從開發擴展到生產。憑藉市場上最快的基礎模型（包括Llama-2、Stable Diffusion 和SDXL）、集成定制解決方案以及世界一流的ML 系統，開發人員可以專注於構建讓客戶驚嘆的應用程序，而無需成為AI 基礎設施專家。 該公司得到領先創投公司的支持，總部位於華盛頓州西雅圖。 OctoAI 由創建者 Apache TVM 創立並領導，Apache TVM 是一個用...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - 傑出的資料科學工具 mljar-supervised 是一個以人為本的機器學習平台。它使演算法搜尋和調整變得輕鬆。使用者需要上傳資料集，選擇輸入和目標屬性，mljar 會找到最匹配的 ML 演算法。 MLJAR 自動化機器學習管道的過程。 MERCURY 是與非技術人員分享 Python 筆記本的最簡單方法。透過將小部件新增至您的計算筆記本，您可以建立互動式報告、儀表板、Web 應用程式...並使用 MERCURY CLOUD 只需點擊幾下即可部署它。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 現在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智慧生命週期的人機互動人工智慧解決方案的全球領導者。 不再為了效率而犧牲品質。 了解有關Accelerated Annotation 的更多信息，這是一款新的Vision AI 產品，它將CloudFactory 一流的員工隊伍與行業領先的AI 輔助標記技術相結合，生成高質量標記數據的速度比手動標記快5 倍。 Hasty 平台提供從原始影像和影片到生產就緒模型所需的一切。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Rasgo
rasgoml.com
具有 GPT-4 強大功能的資料倉儲。 透過生成式 AI 體驗自助服務分析的下一代發展，其功能遠遠超出了聊天範圍。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave 是一家專業的雲端供應商，在業界最快、最靈活的基礎設施之上提供大規模 GPU。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop 擁有創建 AI 模型所需的所有工具，全部集中在一個平台上。跳過編碼步驟並比以前更快地交付智慧解決方案。
Superwise
superwise.ai
隨著越來越多的企業依賴人工智慧模型來提高影響力和利潤，管理、監控和優化這些模型的現實行為的需求也在增長。 Superwise.ai 是一家監控並確保生產中人工智慧模型健康狀況的公司。 Superwise.ai 已被頂級組織使用，每天監控數百萬個預測，以消除這些模型的黑盒子性質帶來的風險：錯誤的決策、不必要的偏差和合規問題。他們的人工智慧保證解決方案是所有利益相關者的真相來源之一，並為數據科學和營運團隊提供正確的見解，透過變得更加獨立、敏捷並增強對模型運營的信心來擴大人工智慧的使用。 實施的用例包括客戶終身價值 (CLV) 預測、詐欺偵測、潛在客戶評分、核保、信用風險等。 superwise...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
強大的智慧使企業能夠透過自動化解決方案來保護其人工智慧轉型，以防範安全威脅。 Robust Intelligence 的平台包括一個引擎，用於偵測和評估模型漏洞，以及建議和實施必要的防護措施，以減輕生產中人工智慧應用程式面臨的威脅。這使得公司能夠透過一次整合來滿足人工智慧安全標準，並在後台自動工作以保護應用程式從開發到生產的整個過程。 Robust Intelligence 得到紅杉資本和 Tiger Global 的支持，並受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美國國防部等領先公司的信任，以解鎖企業人工智慧使命。
PI.EXCHANGE
pi.exchange
PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一個資料科學和機器學習(ML) 平台，使每個人（甚至是新手用戶）能夠在幾分鐘或幾小時（而不是幾週或幾個月）內以經濟實惠的方式建立高效能ML 應用程式- 否需要編碼。 易於使用的連接工具鏈提供了您在單一管道中從原始資料到預測和見解所需的一切。手動和重複的機器學習任務是自動化的，引擎的智慧功能有助於端到端地指導使用者。 可以透過引擎的無程式碼圖形使用者介面 (GUI) 或透過 API 和 SDK 來開發和部署 ML 應用程式。因此，無論您是建立一個沒有專用資料科學資源的小型試點項目，還是部署大型企業機器學習系統，您都可以為現有團隊配備正確的工具...
Qwak
qwak.com
Qwak 是一個完全託管、可訪問且可靠的 AI 平台，允許 AI 從業者轉換和存儲數據，構建、訓練和部署其 AI 應用程序，然後監控整個管道，所有這些都在一個平台中進行。 Qwak 的即用即付定價模式讓您可以輕鬆地大規模交付成果。
Datature
datature.io
Datature 簡化了人們建構深度學習能力的方式。使用我們的端到端 #nocode mlops 平台 Nexus，我們讓每個人都能創造自己的人工智慧突破。
Statsig
statsig.com
從簡單的 A/B 測試到進階實驗，快速成長的公司使用 Statsig 來加速其發展。
ZenML
zenml.io
ZenML 是一個可擴展的開源 MLOps 框架，用於建立可移植、可用於生產的 MLOps 管道。它專為資料科學家、ML 工程師和 MLOps 開發人員在開發到生產過程中進行協作而建置。 ZenML 具有簡單、靈活的語法，與雲端和工具無關，並且具有適合 ML 工作流程的介面/抽象。 ZenML 將您最喜歡的所有工具集中在一處，以便您可以自訂工作流程以滿足您的需求。
TruEra
truera.com
TruEra 提供 AI 品質解決方案，幫助企業分析機器學習、提升模型品質並建立信任。 TruEra 的 AI 品質解決方案套件採用基於卡內基美隆大學六年研究的企業級人工智慧 (AI) 可解釋性技術，有助於消除圍繞廣泛使用的 AI 和 ML 技術的黑盒子。這種可見性可以帶來更高品質、可解釋的模型，從而實現可衡量的業務成果、解決不公平偏見並確保治理和合規性。
Kolena
kolena.com
Kolena 是一個 ML 測試平台，允許 ML 團隊嚴格測試其模型行為。借助 Kolena，機器學習團隊可以識別和追蹤故障模式，以幫助工程人員、領導層和客戶更好地了解模型性能並找出差距。
Portkey
portkey.ai
使用 Portkey 的可觀測套件和開源 AI 網關交付可靠、快速且經濟高效的 Gen AI 應用程式。
Faros AI
faros.ai
Faros AI 是您的工程營運基礎架構 - 涵蓋速度、品質、目標等的單一窗格視圖！ Faros 整合了您所有的工程資料來源，讓您能夠全面了解整個軟體開發生命週期。它消除了規劃中的猜測，以便您可以根據實際數據做出決策、分配資源並提高生產力。新增資料來源就像按下開關一樣簡單，即使它是一個自行開發的系統。
Credo.ai
credo.ai
Credo AI 的使命是讓企業負責任地大規模建置、採用、採購和使用人工智慧。 Credo AI 的尖端人工智慧治理平台可實現人工智慧監督和風險管理的自動化，同時使監管符合歐盟人工智慧法案、NIST 和 ISO 等新興全球標準。 Credo AI 讓人類掌控人工智慧，以實現更好的商業和社會。
Verta
verta.ai
Verta 是一家位於帕洛阿爾託的新創公司，致力於建立軟體基礎設施，幫助企業資料科學和機器學習 (ML) 團隊快速開發和部署 ML 模型。 Verta 平台建立在 MIT CSAIL 對 ModelDB 的開創性研究之上，ModelDB 是第一個開源模型管理系統，目前在財富 500 強公司中使用。 Verta 的技術擴展了 ModelDB，以支援整個建模生命週期，包括模型訓練、部署和治理。
Tenyks
tenyks.ai
Tenyks 是劍橋大學的衍生公司，致力於發明人類與人工智慧互動的方式，以實現保護和愉悅。保護世界免於人工智慧的濫用，同時也確保人工智慧的發展充滿激情、興奮和歡樂！ 我們正在建立一個 MLOps 監控和驗證平台，幫助人工智慧開發人員處理電腦視覺數據，更快地建立更可靠的軟體。具體來說，我們的平台可以幫助機器學習開發人員了解他們的軟體有什麼問題並進行修復。 在 Tenyks，我們設定的目標高得離譜，並齊心協力，走得比以前想像的更遠。我們從小事做起，努力工作，快速交付，以開放的心態迎接不可避免的障礙，因為挑戰激發了我們對學習的強烈渴望。泰尼克斯人不區分工作和娛樂。我們只是追求卓越的願景，讓其他人...
Modular
modular.com
下一代人工智慧開發者平台，統一全球人工智慧的開發與部署。
Imandra
imandra.ai
Imandra 是一個雲端原生自動推理引擎，用於分析演算法，為演算法設計和治理帶來前所未有的嚴謹性和自動化。
Picsellia
picsellia.com
Picsellia 提供了針對影像最佳化的整個 AI 開發堆疊：它涵蓋了在生產中部署電腦視覺模型所需的每個步驟。 使用者可以直接在平台上建立、操作和改進他們的人工智慧模型。 Picsellia 的主要特點： * 資料管理：在一個位置儲存、搜尋、過濾和註釋您的資料。 Picsellia 集中且直覺的標籤介面可讓您的團隊同時進行註解。 * 實驗追蹤：追蹤和比較您的實驗並找到表現最佳的模型。完成後，Picsellia 將幫助您找到最佳的超參數組合來優化模型效能。 * 處理：直接在平台上執行資料增強等任務。自動化您的流程並在您需要的時間根據您需要的數據啟動它們。 * 模型部署：只需一分鐘即可將模型部...
Hopsworks
hopsworks.ai
Hopsworks 是一個協作 ML 平台，具有適用於批次和即時資料的最高效能特徵儲存。圍繞著業界最先進的模組化功能儲存構建，為現有管道提供無縫集成，並有助於更快地將模型投入生產。 什麼以及為什麼？特徵儲存是在建構和部署機器學習模型時管理特徵的平台。像 Hopsworks 這樣的特徵儲存可用於更快地迭代以及更快地將模型部署到生產中。它有利於更輕鬆地擴展和移動即時機器學習用例，並提高資料和人工智慧團隊的生產力。整合 作為一個開放式模組化平台，Hopsworks 與資料科學生態系統中的所有主要工具集成，並且可以作為託管解決方案部署在所有雲端平台上。 Hopsworks 是一個以Python 為...
Deeploy
deeploy.ml
Deeploy 為具有高風險 AI 用例的組織提供了一個負責任的 AI 平台，並創造了實施可解釋、負責和可管理的機器學習模型的機會，同時實現了人類與 AI 之間的互動。為負責任的機器學習奠定技術基礎，連結創作者和消費者。
Arthur
arthur.ai
Arthur 是一家人工智慧表演公司。 我們幫助資料科學家、產品所有者和商業領袖加速表格、NLP 和電腦視覺模型操作，以優化準確性、可解釋性和公平性。 * 準確性：追蹤模型效能以檢測資料漂移並做出反應，並提高模型準確性以獲得更好的業務成果。 * 可解釋性：利用 Arthur 的可解釋性和透明度 API 建立信任、確保合規性並推動更具可操作性的機器學習結果 * 公平性：主動監控偏差，根據自訂偏差指標追蹤模型結果，並提高模型的公平性。 * Arthur 以研究為主導的產品開發方法推動了電腦視覺、NLP、偏見緩解和其他關鍵領域的獨特能力。
Mona
monalabs.io
Mona 的智慧監控解決方案使團隊能夠全面了解資料、模型和流程的效能。自動顯示並解決 AI/ML 或智慧自動化流程中的效能問題，以避免對您的業務和客戶造成負面影響。
Edge Impulse
edgeimpulse.com
Edge Impulse 提供最新的機器學習工具，使所有企業能夠建立更智慧的邊緣產品。我們的技術使開發人員能夠更快地將更多人工智慧產品推向市場，並幫助企業團隊在幾週而不是幾年的時間內快速開發特定行業的解決方案。 Edge Impulse 提供強大的自動化和低程式碼功能，可以更輕鬆地建立有價值的資料集並使用串流資料開發高級人工智慧。 Edge Impulse 擁有超過 75,000 名開發人員，並與頂級晶片供應商合作，提供無縫整合體驗，以便在最大的硬體生態系統中充滿信心地進行驗證和部署。
Arize AI
arize.com
Arize AI 是一個人工智慧可觀察性和法學碩士評估平台，旨在使人工智慧在生產中更加成功。
ClearML
clear.ml
ClearML 是領先的開源端到端解決方案，用於在企業中釋放人工智慧，受到全球領先的財富 500 強公司、企業、學術界和創新新創公司的信賴。 我們幫助客戶建立連續的機器學習工作流程——從實驗管理和編排到資料管理和調度，然後是配置和服務——以最快的速度實現機器學習生產、最快實現價值並提高效能。透過這種方式，ClearML 加速了跨業務部門的 ML 採用，幫助公司發揮收入潛力並實現 ML 投資。 憑藉數千次部署和充滿活力、積極參與的社區，ClearML 正在改變 ML 領域——橋接軟體、機器學習和自動化。
Valohai
valohai.com
Valohai 是專為 ML 先驅者打造的 MLOps 平台，在一個有意義的平台上為他們提供了他們所缺少的一切。現在，他們只需點擊一個按鈕即可運行數千次實驗，創建他們信任的數據。同時使用他們喜歡的工具來建立持久的東西。借助 Valohai，機器學習團隊可以輕鬆地在從模型到指標的任何方面進行協作。讓機器學習先鋒能夠更快地建構並向世界提供更強大的產品。
Weights & Biases
wandb.ai
權重和偏差：人工智慧開發者平台。 追蹤使用權重和偏差使模型可重現所需的一切 - 從超參數和程式碼到模型權重和資料集版本。 權重和偏差可協助您的 ML 團隊透過最佳化、視覺化、協作和標準化模型和資料管道來釋放生產力—無論框架、環境或工作流程為何。 W&B 已被 OpenAI、Lyft、Pfizer、Qualcomm、NVIDIA、Toyota、GitHub 和 MILA 的 ML 工程師使用，是機器學習最佳實踐新標準的一部分。 W&B 對於個人使用和學術課程都是免費的，而且很容易上手。
JFrog
jfrog.com
快速交付值得信賴的軟體。唯一的軟體供應鏈平台，可為您提供端到端的可見性、安全性和控制，以自動交付可信任版本。 可大規模擴展的混合 JFrog 平台開放、靈活，並與構成軟體供應鏈的所有成套技術和工具整合。 組織受益於對任何類型的發布和部署環境的完全可追溯性，包括機器學習模型、在邊緣運行的軟體以及在生產資料中心部署的軟體。
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs 使團隊能夠精確、可控地利用人工智慧的力量。從財富 100 強公司到人工智慧優先的新創公司，團隊都採用 WhyLabs 的工具來監控和執行機器學習和產生人工智慧應用程式的即時管理。借助 WhyLabs，團隊將手動操作減少了 80% 以上，並將解決 AI 事件的時間縮短了 20 倍。 WhyLabs AI 控制平台根據使用者提示、RAG 上下文、LLM 回應和應用程式元數據即時評估數據，以發現潛在威脅。憑藉經過最佳化可直接在推理環境中運行的低延遲威脅偵測器，WhyLabs 可以最大限度地提高安全性，而無需考慮相關的成本、效能或資料隱私問題。
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生產世界上最快、最強大的數學優化求解器– Gurobi Optimizer – 40 多個不同行業的領先全球公司使用它來快速解決複雜的現實問題並做出自動化決策，以優化其效率和盈利能力。 作為數學優化軟體的市場領導者，我們的目標不僅是提供最好的求解器，而且還提供最好的支援——以便公司能夠充分利用數學優化的力量（單獨或與機器等其他人工智慧技術相結合）學習）來推動最佳的業務決策和結果。 Gurobi 成立於 2008 年，業務遍及美國、歐洲和亞洲，在全球擁有超過 2,500 家客戶，其中包括 SAP。法國航空、Uber 和國家橄欖球聯盟 (NFL)。