MLOps 平台 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

PI.EXCHANGE

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PI.EXCHANGE AI 和分析引擎（引擎）是一個資料科學和機器學習(ML) 平台，使每個人（甚至是新手用戶）能夠在幾分鐘或幾小時（而不是幾週或幾個月）內以經濟實惠的方式建立高效能ML 應用程式- 否需要編碼。 易於使用的連接工具鏈提供了您在單一管道中從原始資料到預測和見解所需的一切。手動和重複的機器學習任務是自動化的，引擎的智慧功能有助於端到端地指導使用者。 可以透過引擎的無程式碼圖形使用者介面 (GUI) 或透過 API 和 SDK 來開發和部署 ML 應用程式。因此，無論您是建立一個沒有專用資料科學資源的小型試點項目，還是部署大型企業機器學習系統，您都可以為現有團隊配備正確的工具...