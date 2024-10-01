心智圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赫德島及麥唐納群島

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心智圖軟體是一種專門的圖表工具，旨在幫助使用者將腦力激盪會議組織成結構化的主題和關係。這些工具創建心智圖，即使用簡單的文字和線條將思考過程分解為主題、子主題以及它們之間的聯繫的圖表。雖然這可以手動完成，但數位心智圖工具可在多種設備上使用，允許輕鬆進行數位存儲，並提供促進協作的功能。 繪圖軟體還可以創建心智圖，某些產品在其功能集中提供特定的心智圖範本。然而，圖表軟體可以產生各種類型的圖表，例如組織結構圖和平面圖，而專用心智圖工具則專門用於心智圖。此外，心智圖解決方案和協作白板軟體之間存在一些重疊，儘管後者提供了更自由形式的可編輯工作區。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Whimsical
whimsical.com
Whimsical 是迭代產品工作區。我們透過文件工具幫助團隊更快建立清晰度和共享理解，以解決任何產品挑戰。我們有： - 嵌入視覺效果並連接所有項目工件的文檔- 用於構建流程圖和用戶流程的流程圖- 具有拖放組件的線框圖- 用於闡明和組織想法的思維導圖- 異想天開的人工智能，可透過生成圖快速啟動解決方案- 來自產品領導者和團隊的經過驗證的範本和範例
Miro
miro.com
Miro 提供了一個用於創新的視覺化工作空間，使任何規模的分散式團隊能夠共同夢想、設計和建立未來。如今，全球 20 萬家組織（包括 Nike、Ikea、Deloitte、WPP 和 Cisco）的總用戶總數超過 7,000 萬，依靠 Miro 來改善產品開發協作、加快上市時間並確保新產品和服務交付給客戶需求。 Miro 的視覺化工作空間使分散的團隊能夠聚集在一起，在整個創新生命週期中綜合資訊、制定策略、設計產品和服務以及管理流程。當您查看 Miro Board 時，您可以看到數百名協作者以螢幕上的指定遊標的形式在空間中移動，設計、貢獻想法、提供回饋，並使用共享工具和資訊共同創建。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister 是一款線上心智圖應用程序，可讓用戶透過雲端視覺化、分享和呈現他們的想法。 MindMeister 由 MeisterLabs GmbH 於 2007 年推出，MeisterLabs GmbH 是一家由 Michael Hollauf 和 Till Vollmer 創立的軟體公司。經過 10 年的市場發展，MindMeister 擁有超過 700 萬用戶，迄今為止創造了超過 10 億個想法。
Lucid
lucid.app
Lucid 視覺協作套件是一個完整的平台，適合想要進行視覺協作的團隊，無論他們身在何處或如何運作。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多個國家/地區數百萬用戶的使用，並受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界領先組織的信賴。 Lucid Software 成立於 2010 年，一直在快速發展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行業領導者的合作夥伴。
MURAL
mural.co
別介意「在哪裡」。他們需要更好的工作方式。對於具有前瞻性思維的公司來說，Mural 數位白板就是這樣。壁畫是團隊如何更好地工作並做出更好的工作的方式。就像任何肌肉一樣，你使用得越多，協作就會變得越強。我們透過唯一一個完整的系統，讓協作技能的培養變得直觀、分步、輕鬆，既提供了協作場所，又提供了磨練團隊協作技能的指導。透過 Mural，團隊可以在創作時學習。 Mural 的內建方法旨在教導和強化習慣，以實現更具吸引力的過程和更具影響力的結果。直接投入使用 Mural，無需任何準備 - 只需投入並開始練習協作習慣，即可帶來更快的進展、更好的想法、更快樂的團隊以及更一致的出色結果。讓它成為一幅壁畫，而...
XMind
xmind.works
您最愛的心靈工具箱，現已在網路上開啟。 XMind 網頁版，可在任何現代瀏覽器中運作。它連接到您的 Dropbox、Google Drive 和 OneDrive。隨時隨地閱讀、編輯和創建心智圖。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Gliffy
gliffy.com
Gliffy 的圖表應用程式讓您可以輕鬆地按照您的想法進行溝通和協作。無論您是在 Confluence 和 Jira 中使用 Gliffy，還是使用我們的獨立圖表工具 Gliffy Online，您都會找到直覺的圖表繪製方法。只需點擊幾下，即可拖曳至具有專業外觀的流程圖、UML 圖、實體關係圖等。另外，您現在可以使用 Mermaid js 程式碼建立圖表。在腦力激盪時使用範本製作心智圖或概念圖。在您的團隊已使用的工具中嵌入易於更新的組織結構圖。視覺化您的雲端架構或 IT 網絡，並將其添加到您團隊的文檔中，並使用 Gliffy 的資料連結功能將現實生活中的資料直接添加到您的圖表中。無論您有什麼計...
Mindomo
mindomo.com
建立心智圖、概念圖、大綱和甘特圖來提升您的思考和學習能力。 網路、桌面、iOS、Android。免費與我們一起繪製心智圖！
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
Wondershare MindMaster 是一款跨平台心智圖軟體，具有許多高級功能，包括簡化且直覺的功能區介面；豐富精美的內建心智圖範本、剪貼畫和範例；令人驚嘆的主題風格；自動建立幻燈片模式；專業的甘特圖視圖等。
GitMind
gitmind.com
GitMind 是一個免費的線上心智圖製作工具，用於腦力激盪、專案規劃、開發、行動和其他創意任務。該工具可讓您與大量使用者分享心智圖並與他們協作。
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台。它使團隊能夠在同一視覺空間中從構思到規劃和執行。直觀地將想法添加到各種框架、映射流程、流程或整個組織，創建技術架構文檔，該平台附帶的 10,000 多個模板具有無限的可能性。
Mindmup
mindmup.com
MindMup 2 For Google Drive for G Suite 可讓您直接從 Drive 網路應用程式建立心智圖，將它們組織到資料夾中，並像管理任何其他 Google Drive 文件一樣管理它們。
MindManager
mindmanager.com
MindManager 是一款功能強大的視覺化工具和心智圖軟體。因為有了正確的地圖，您就可以去任何地方。將分散的想法和數據轉化為動態的視覺思維導圖、流程圖、概念圖、矩陣和其他圖表。 MindManager 幫助您和您的團隊走上個人和組織成功之路。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix 是一款創新的線上白板，可實現無縫的頭腦風暴、討論和協作創作。利用人工智慧的力量並重新定義您的遠距工作體驗。
Ayoa
ayoa.com
CBS 新聞引述 Ayoa 的話說，Ayoa 是「任務管理的獨特轉折」。 Ayoa 是一款一體式線上白板，您可以在這裡集思廣益、共同工作並完成工作。憑藉白板、心智圖、任務管理和團隊協作功能的獨特組合，任何規模的個人和團隊都可以完成這一切 - 無論是規劃專案、召開有效的會議還是介於兩者之間的任何事情。 Ayoa 以其創新方法贏得全球知名度和讚譽，釋放了全球個人和團隊的生產力潛力。有了 Ayoa，您將獲得一個漂亮的使用者介面，並配備您完美地規劃、管理和實現任何目標所需的一切。
Mind42
mind42.com
大致了解在 Mind42 上創建的不同類型的心智圖。 Mind42 是一款免費的線上心智圖軟體，可讓您與他人合作並發布心智圖。
ProcessOn
processon.com
ProcessOn 是一個線上協作繪圖平台，可讓您建立各種圖表，包括流程圖、模型、BPMN、UML 和心智圖。我們認為圖表可以幫助我們更好地理解和記憶抽象和晦澀的事物。當你向別人解釋一些複雜的事情時，使用圖表而不是大量的文字是一個好主意。
Aha!
aha.io
啊哈！是全球領先的產品開發軟體。我們幫助超過 100 萬產品製造商將他們的策略變為現實。我們的工具套件包括啊哈！路線圖，啊哈！想法，啊哈！白板，啊哈！知識，啊哈！發展。產品團隊依靠我們的專業知識、指導範本和 Aha! 的培訓計劃。學院成為他們最好的。我們很自豪能夠成為一家與眾不同的高成長 SaaS 公司。該業務自籌資金、獲利且100%偏遠。我們被公認為最適合工作的完全遠端公司之一，倡導 Bootstrap Movement，並透過 Aha! 向有需要的人捐贈了超過 100 萬美元。關心。 * 啊哈！是一套全面的工具，旨在幫助產品經理提供簡化且協調良好的產品策略，並具有可根據特定工作流程要求進...
Klaxoon
klaxoon.com
Klaxoon 是一個線上一體化工作協作平台，隨時提高參與度。憑藉 10 種獨特的視覺協作工具和服務，Klaxoon 讓人們能夠在會議內外提高參與度、提高工作效率並塑造創新的工作空間。透過與 Microsoft、Google、Jira 和 Zapier 等流行工具的世界級集成，Klaxoon 將團隊聚集在一起，激發創造力並交付具體成果。 Klaxoon 為來自 7,500 多家公司、非政府組織、大學和公共管理部門以及 15% 的財富 500 強公司的數千名用戶提供支援。 Klaxoon 讓各種組織能夠加強協作、提高生產力並實現其策略目標。
Bubbl.us
bubbl.us
與 Bubbl.us 在線思維導圖和頭腦風暴！建立彩色心智圖以列印或與他人分享。全球有數百萬人使用 Bubbl.us 來產生想法、規劃流程和建立簡報。
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts 是一個線上心智圖平台，用於直觀地捕獲資訊和想法，並分享或發布生成的圖形/樹
GroupMap
groupmap.com
即時線上協作腦力激盪和決策。從 60 多個腦力激盪模板開始，或設計您自己的模板。範本包括 SWOT、六頂思考帽、感知圖、利害關係人圖、風險圖、心智圖、精實業務畫布等等…
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。