心智圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
心智圖軟體是一種專門的圖表工具，旨在幫助使用者將腦力激盪會議組織成結構化的主題和關係。這些工具創建心智圖，即使用簡單的文字和線條將思考過程分解為主題、子主題以及它們之間的聯繫的圖表。雖然這可以手動完成，但數位心智圖工具可在多種設備上使用，允許輕鬆進行數位存儲，並提供促進協作的功能。 繪圖軟體還可以創建心智圖，某些產品在其功能集中提供特定的心智圖範本。然而，圖表軟體可以產生各種類型的圖表，例如組織結構圖和平面圖，而專用心智圖工具則專門用於心智圖。此外，心智圖解決方案和協作白板軟體之間存在一些重疊，儘管後者提供了更自由形式的可編輯工作區。
提議新的應用程式
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister 是一款線上心智圖應用程序，可讓用戶透過雲端視覺化、分享和呈現他們的想法。 MindMeister 由 MeisterLabs GmbH 於 2007 年推出，MeisterLabs GmbH 是一家由 Michael Hollauf 和 Till Vollmer 創立的軟體公司。經過 10 年的市場發展，MindMeister 擁有超過 700 萬用戶，迄今為止創造了超過 10 億個想法。
MURAL
mural.co
我們的平台和專業服務使創新團隊能夠以視覺化方式思考和協作，以解決重要問題。只需將您的想法寫在便利貼上即可。然後以清單、流程圖、圖表、框架、方法和繪圖的形式進行組織，以啟動和協調您的團隊。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Whimsical
whimsical.com
以思考速度進行視覺交流－協作流程圖、線框、便條和心智圖。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款讓團隊能夠從想像未來到建立未來的視覺協作套件。
Mindomo
mindomo.com
建立心智圖、概念圖、大綱和甘特圖，以提高您的思維和學習能力。網路、桌面、iOS、Android。免費與我們一起繪製心智圖！
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster 是一款免費的多平台心智圖工具，為您提供腦力激盪和知識管理的全面解決方案。今天就試試吧！
Mindmup
mindmup.com
MindMup 是一款流暢的線上心智圖創作器，由 Sauf Pompiers Ltd 開發。
Boardmix
boardmix.com
Boardmix是一款線上協作白板，整合了各種工具，可提高團隊效率並釋放團隊想像力
Aha!
aha.io
登入您的啊哈！工作區。還沒有帳戶？註冊世界排名第一的路線圖軟體的 30 天免費試用版。
XMind
xmind.works
您最愛的心靈工具箱，現已在網路上開啟。 XMind 網頁版，可在任何現代瀏覽器中運作。它連接到您的 Dropbox、Google Drive 和 OneDrive。隨時隨地閱讀、編輯和創建心智圖。
Gliffy
gliffy.com
製作 UML 圖、流程圖、線框圖等。我們的免費圖表軟體和線上圖表工具可改善協作和溝通。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Creately
creately.com
用於協作集思廣益、規劃、執行和分析專案的可視化工作區軟體。即時協作、無限畫布和強大的圖表功能。
GitMind
gitmind.com
GitMind 是一個免費的線上心智圖製作工具，用於腦力激盪、專案規劃、開發、行動和其他創意任務。該工具可讓您與大量使用者分享心智圖並與他們協作。
MindManager
mindmanager.com
使計劃、專案和流程更加清晰和結構化。 視覺化生產力工具和心智圖軟體可將您和您的組織帶到您想要的地方。
Ayoa
ayoa.com
以不同的方式思考，取得更多成就。 Ayoa 是一款包容性一體化心智圖、白板和協作應用程序，旨在擁抱差異、提升創造力並推動成果。
Mind42
mind42.com
大致了解在 Mind42 上創建的不同類型的心智圖。 Mind42 是一款免費的線上心智圖軟體，可讓您與他人合作並發布心智圖。
ProcessOn
processon.com
免費線上流程圖心智圖 專業強大的作圖工具，支援多人即時線上協作，可用於原型圖、UML、BPMN、網路拓撲圖等多種圖形繪製
Klaxoon
klaxoon.com
自信地舉辦高效率的研討會。這個無憂平台連結團隊，提供客製化且高效的研討會體驗。
Bubbl.us
bubbl.us
與 Bubbl.us 在線思維導圖和頭腦風暴！建立彩色心智圖以列印或與他人分享。全球有數百萬人使用 Bubbl.us 來產生想法、規劃流程和建立簡報。
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts 是一個線上心智圖平台，用於直觀地捕獲資訊和想法，並分享或發布生成的圖形/樹
GroupMap
groupmap.com
即時線上協作腦力激盪和決策。從 60 多個腦力激盪模板開始，或設計您自己的模板。範本包括 SWOT、六頂思考帽、感知圖、利害關係人圖、風險圖、心智圖、精實業務畫布等等…
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。