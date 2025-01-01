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微學習平台 - 最受歡迎的應用程式

微學習平台是人力資源與學習與發展 (L&D) 部門所使用的企業學習解決方案。這些培訓解決方案為員工提供簡短、有針對性的教育內容，這些內容無縫整合到他們的日常工作流程中，並且可以透過各種設備存取。公司可以選擇開發自訂內容或利用包含影片、抽認卡和其他支援資源的現有學習庫。 將微學習平台與企業 LMS（學習管理系統）軟體和學習體驗平台（LEP）軟體區分開來非常重要。 LEP 通常提供員工自主的、以電腦為基礎的教育內容。相較之下，微學習平台既適合辦公桌工作人員，也適合無辦公桌工作人員，旨在增強其工作流程中特定角色的知識。同時，企業 LMS 主要專注於企業培訓的行政、管理和報告，通常用於合規性目的。 微學習平台透過將微學習技術直接整合到學習體驗中來補充企業 LMS 軟體，從而豐富整個培訓過程。

提議新的應用程式


Blinkist

Blinkist

blinkist.com

Blinkist 是一款可在15分鐘內閱讀或聆聽6,500多本非小說書籍和播客摘要的應用程式，幫助用戶快速獲取關鍵見解。

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

getAbstract 是一個提供書籍和文章摘要的應用程式，使用戶能在15分鐘內學習關鍵知識，支持多語言和音頻格式。

Spokn

Spokn

getspokn.com

Spokn是一款簡化員工影片創建的應用，幫助企業在短時間內製作真實且有品牌的影片，適用於內部溝通、多元包容等。

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe是一個創建互動式微學習經驗的平台，適合培訓和入職使用，支持多媒體內容和各種設備訪問。

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧提供互動式教育內容，包括測驗、課程和閃卡，並支援個性化學習體驗及內容創建。

LearnUpon

LearnUpon

learnupon.com

LearnUpon是一款學習管理系統（LMS），為企業提供有效的培訓經驗，支持內容創建及學習進度追蹤。

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase是一個互動體驗平台，允許用戶創建和參加尋寶遊戲及其他活動，以增強社區參與和學習。

BrainStorm

BrainStorm

brainstorminc.com

BrainStorm 是一個專為軟體採用設計的學習平台，幫助團隊加速入職、減少支援、提高使用度和深入參與。

7taps

7taps

7taps.com

7taps是一個多功能的微學習平台，提供快速的課程創建、測驗和進度跟踪，支持多語言，便於學習者隨時隨地訪問教育內容。

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize是一個為各類企業提供遊戲化和社群互動的平台，幫助改善員工參與度、客戶忠誠度和學習成果。

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck是一款移動應用，幫助零售團隊透過圖像識別收集和分析店內數據，以改善執行和提高銷售。

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5分鐘AI是一個遊戲化的微型學習平台，幫助員工快速提升硬技能、軟技能和生活技能，並提供個性化的學習內容。

ExpandShare

ExpandShare

expandshare.com

ExpandShare是一個雲端學習管理系統，幫助企業提升員工從入職到持續培訓的整個生命周期。

FLOWSPARKS

FLOWSPARKS

flowsparks.com

FLOWSPARKS是一個數位學習模組開發平台，提供互動式e-Learning工具和學習管理系統，方便用戶創建學習體驗並提供客戶支持。

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent是一個專注於招聘和人才管理的線上學習平台，提供工具以簡化招聘流程並提升員工參與及多樣性管理。

eduMe

eduMe

edume.com

eduMe是一個專為一線勞動力設計的移動培訓平台，提供即時培訓和學習監控，幫助提升員工技能與留任率。

Trivie

Trivie

trivie.com

Trivie是一個學習平台，通過遊戲化和微型學習增強知識保留，並提供實時反饋與可自定義內容，以提升員工學習效果。

BenchPrep

BenchPrep

benchprep.com

BenchPrep是一個數位學習平台，專注於認證考試和學習準備，提供個性化學習路徑和適應性學習工具，幫助學習者提升信心與成功。

BigSpring

BigSpring

bigspring.ai

BigSpring 是一個以 AI 驅動的工作增能平台，提供工具以提升生產力，簡化工作流程，並促進團隊協作。

Spekit

Spekit

spekit.com

Spekit是一個即時知識促進平台，將培訓和指導無縫嵌入銷售團隊的工作流程中，提升其生產力和效率。

AssessFirst

AssessFirst

assessfirst.com

AssessFirst是一款招聘評估工具，透過技能、認知及個性評估，幫助組織找到最合適的候選人。

Auzmor Learn

Auzmor Learn

auzmor.com

Auzmor Learn是一個學習管理平台，方便指派培訓和追蹤員工進度，並提供課程建設工具和預設課程庫。

TalentCards

TalentCards

talentcards.com

TalentCards是一個微學習應用，提供便捷的移動培訓，支持多媒體內容和遊戲化元素，適合各類培訓需求。

Prodient.io

Prodient.io

prodient.io

Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習課程編輯工具，提供豐富模板，支持多人合作，可快速開發互動式教學課程。

Qualee

Qualee

qualee.com

Qualee是一個人力資源平台，幫助企業簡化員工全生命周期的管理，包括招聘、培訓、調查和離職過程。

Arist

Arist

arist.co

Arist 是一個平台，能在 SMS、Email、WhatsApp、MS Teams 和 Slack 等即時通訊應用程式中創建、傳遞及分析基於文本的學習內容。

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