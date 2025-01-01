Web 應用程式的專屬商店 找到合適的軟體和服務。

搜尋​​​​

✨ WebCatalog Desktop ✨ 使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。 下載 WebCatalog 了解更多

最受歡迎 最近新增 微學習平台 - 最受歡迎的應用程式

微學習平台是人力資源與學習與發展 (L&D) 部門所使用的企業學習解決方案。這些培訓解決方案為員工提供簡短、有針對性的教育內容，這些內容無縫整合到他們的日常工作流程中，並且可以透過各種設備存取。公司可以選擇開發自訂內容或利用包含影片、抽認卡和其他支援資源的現有學習庫。 將微學習平台與企業 LMS（學習管理系統）軟體和學習體驗平台（LEP）軟體區分開來非常重要。 LEP 通常提供員工自主的、以電腦為基礎的教育內容。相較之下，微學習平台既適合辦公桌工作人員，也適合無辦公桌工作人員，旨在增強其工作流程中特定角色的知識。同時，企業 LMS 主要專注於企業培訓的行政、管理和報告，通常用於合規性目的。 微學習平台透過將微學習技術直接整合到學習體驗中來補充企業 LMS 軟體，從而豐富整個培訓過程。