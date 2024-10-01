微學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 愛爾蘭

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微學習平台是人力資源與學習與發展 (L&D) 部門所使用的企業學習解決方案。這些培訓解決方案為員工提供簡短、有針對性的教育內容，這些內容無縫整合到他們的日常工作流程中，並且可以透過各種設備存取。公司可以選擇開發自訂內容或利用包含影片、抽認卡和其他支援資源的現有學習庫。 將微學習平台與企業 LMS（學習管理系統）軟體和學習體驗平台（LEP）軟體區分開來非常重要。 LEP 通常提供員工自主的、以電腦為基礎的教育內容。相較之下，微學習平台既適合辦公桌工作人員，也適合無辦公桌工作人員，旨在增強其工作流程中特定角色的知識。同時，企業 LMS 主要專注於企業培訓的行政、管理和報告，通常用於合規性目的。 微學習平台透過將微學習技術直接整合到學習體驗中來補充企業 LMS 軟體，從而豐富整個培訓過程。
提議新的應用程式
Blinkist
blinkist.com
Blinkist 為忙碌的專業人士提供強大的想法，使他們能夠拓寬視野、更有創造力、做出更好的決策，並最終在生活的各個領域成長和繁榮。我們從 27 個類別的 5,500 多本非小說類書籍和播客中提煉出關鍵思想，採用引人入勝的格式，您可以在 15 分鐘內閱讀或收聽。我們的自主學習應用程式在全球有超過 2300 萬人使用，它將隨時隨地為您的員工提供所需的幫助。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 應用程式可以隨時隨地學習任何內容。您可以自學或親自或遠端參與小組測驗、作業和演示。每月有超過 2000 萬人在世界各地的學校、家庭和辦公室使用 Quizizz。
Kahoot! Create
kahoot.com
創建您自己的 kahoot 並學習新事物！卡胡特！為學生、教師、辦公室超級英雄、問答愛好者和終身學習者帶來學習的魔力。 卡胡特！是一個基於遊戲的學習平台，每年為超過 10 億的玩家在學校、工作場所和家庭帶來參與和樂趣。免費註冊！
getAbstract
getabstract.com
了解更多。做得更好。 15分鐘你能學到什麼？ 透過提供對總結的專業知識的輕鬆訪問，getAbstract 可以幫助世界各地的組織和個人有效地使用知識。
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
BrainStorm
brainstorminc.com
為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用...
Gnowbe
gnowbe.com
在幾分鐘內創建互動式、基於小組的微學習體驗！ Gnowbe 屢獲殊榮的創作工具使創作者能夠設計、促進和分析共享學習體驗 - 非常適合培訓和入職培訓。主要功能包括： - 微學習- 社交學習- 推播和電子郵件通知- 離線存取- 行動優先設計- 可在任何裝置上存取- 深入的資料和分析- 遊戲化- 認證- 個人化- 預定的會話部署-與超過200 個平台整合Gnowbe是基於前沿研究和學習科學而設計的，使得創建高度有吸引力和影響力的培訓變得非常容易，從被動的內容消費轉變為反思性應用。憑藉無縫的桌面/行動體驗以及對 100 多種語言的支持，Gnowbe 可以隨時隨地為創作者提供支援並為學習者提供支援。創作...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare 是一個基於雲端的學習管理系統，旨在幫助企業和組織提升從入職到持續培訓的整個就業生命週期。
Spekit
spekit.com
Spekit 是領先的人工智慧驅動的即時支援平台，專門用於改變銷售代表的運作方式。該平台集中並自動顯示銷售代表在任何工具或工作流程中蓬勃發展所需的答案、內容和培訓，從而提高生產力、效率和影響力。 與將銷售支援視為一項活動或目標的傳統解決方案不同，Spekit 圍繞著當今銷售團隊的工作方式進行設計，無縫連接到他們的日常工作流程，以提供正確的手冊、案例研究、流程指導、輔導等，而不會影響他們的工作無論他們在哪裡銷售。 Spekit 總部位於丹佛，幫助數千家跨行業的公司（包括 Southwest、Invesco、Zoom、Ibotta 等）透過工作流程的支援更快地擴展其收入團隊。
7taps
7taps.com
三年前，7taps 在企業學習與發展領域率先提出了有效實施微學習的概念，並且我們將繼續在這一領域佔據主導地位。我們獨特地提供閃電般快速、高品質的微學習創建，使您能夠與無論身在何處的學習者建立聯繫。 7taps 科學驅動的方法不僅確保有效的知識吸收，而且確保持久的保留。
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories 是創建員工影片的最簡單方法。只需幾分鐘，您就可以建立影片來提升您的人員和通訊計劃，透過挖掘您自己的內在聲音來節省資金，並建立更多的人際關係。無論是內部溝通、DEI、入職、人才品牌、招募或 L&D，Spokn 都簡化了創建真實的品牌影片的過程。 Udemy、Snyk 和 LifeLabs 等公司依靠 Spokn 來捕捉真實的員工故事。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的GoSpotCheck 釋放了現場團隊的力量，透過唯一的行動解決方案推動市場執行，該解決方案結合了動態任務管理、行業領先的圖像識別、照片報告、現場團隊通信和高級報告- 所有這些都在一個易於使用的平台中。指導團隊、提高執行力並推動銷售，同時創建該領域的共享視圖，幫助領導者更快做出更好的決策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高銷量，這是一款可即時指導、追蹤和提高績效的現場執行應用程式。
Gametize
gametize.com
Gametize 是一個適合各種規模企業的遊戲化和社群參與平台。其產品包括易於使用的內容管理系統，功能豐富，可自訂的成就和獎勵，激勵社交行為的多種機制以及報告和分析。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（學習管理軟體）使您能夠提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要的事情——績效、保留率和成長。 透過 LearnUpon，為您的團隊提供工具來提供引人入勝的學習體驗，從而影響重要事項（績效、留任率和成長）。
AssessFirst
assessfirst.com
看看人們到底是誰。將人工智慧和現代心理學的力量與 AssessFirst 結合。預測最有可能在您的業務中取得成功的候選人。
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一個遊戲化、TikTok 風格的電子學習平台，受到 80 多個國家數千個團隊的喜愛。我們透過人工智慧驅動的微學習，根據每個使用者的角色、職能和願望進行個人化定制，幫助員工在幾分鐘內培養所需的硬技能、軟技能和生活技能。內容豐富的 15,000 多個微課程庫涵蓋了關鍵行業主題和 200 多種硬技能、軟技能和生活技能，可打造一支擁有您所需的所有才能和專業知識的全面發展的員工隊伍。我們的小課程由 150 多名行業專家、教授、大學和領先公司精心策劃和講授。從倫敦商學院、Ahrefs、Gong、Terminus 等數百所院校學習關鍵技能。有多種語言和學習方式可供選擇。我們的參與度是傳統電子學...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧促進更快、更有效率的學習。該平台提供各種引人入勝的教育內容，包括現場測驗、課程和抽認卡。 它還具有用於正念、記筆記和設定挑戰的工具。 Shiken.ai 配備了人工智慧驅動的“知識助理”，承諾為每個用戶提供個人化的學習體驗。 該平台不僅針對個人學習者和學生，也針對創作者、導師、教師和企業家。它進一步將其服務擴展到企業的學習和發展部門，幫助他們創建互動式教育內容。 該平台的功能包括將文本、文件或連結等傳統形式的教育內容轉變為互動式學習材料，並分析現場或遠端觀眾的參與。 Shiken.ai 也透過人工智慧分析建構自由形式的對話角色扮演來提供...
eduMe
edume.com
eduMe 是第一線員工的首選訓練平台。我們與全球零售、飯店、醫療保健、製造、隨選和物流公司（包括 Uber、萬豪、開雲集團和 Blue Cross Blue Shield）合作，在工作流程中無縫提供沉浸式消費級培訓，使他們能夠以更低的成本提高入職率、效率和留任率。 eduMe 整合到您的第一線人員已經使用的人力資源和通訊工具中，例如Workday、Microsoft Teams、Beekeeper 和Fountain，並且可以一鍵訪問，這意味著培訓可以在他們已經所處的數位流程中滿足他們的要求，從而最大限度地減少摩擦和最大程度的參與。 eduMe 的創建簡單快捷，採用吸引現代學習者的開創性格式...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一個用於衡量、管理和增強知識的學習即服務平台。我們透過整合腦科學、社會學習和強大的分析來實現這一目標，幫助員工記住他們需要知道的知識以更有效地完成工作，同時為公司提供強大的分析來衡量和管理他們的知識資產。
FLOWSPARKS
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FLOWSPARKS 集團在數位學習模組的開發方面擁有多年的經驗。基於這個願景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 應運而生。您可以透過結合 FLOWSPARKS 創作工具中的學習格式、智慧模板和智慧程式來輕鬆開發互動式電子學習。將其連結到我們廣泛的學習管理系統 (LMS)，您就擁有了創造最佳數位學習體驗所需的一切手段。或為那些希望順利登記訪客的人選擇快速通行證。此外，我們保證為每位客戶提供最好的支援。
Auzmor Learn
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Auzmor Learn 是一款強大的學習管理解決方案，可讓您輕鬆分配培訓並追蹤員工進度。其直覺的課程建立器簡化了內容創建，預建課程庫可提供您的員工所需的培訓和技能提升。 https://auzmor.com/
TalentCards
talentcards.com
TalentCards 是一種微學習解決方案，可讓您隨時隨地提供快速且有效率的學習。您可以透過直覺的 Web 介面建立內容並管理用戶，而學習者則透過本機 iOS 和 Android 行動應用程式參與培訓。內容透過時尚的學習卡分發。您可以使用文字、圖像、視訊、音訊和連結向其中填充少量資訊。將卡片組合成群組以產生特定主題的訓練。您可以啟動遊戲化來促進學習者之間的良性競爭並提高參與度。它還支援簡單的評估，例如多項選擇測試，以檢查知識獲取情況。 TalentCards 非常適合安全程序、合規性、新產品知識或涉及小資訊的任何其他類型的培訓情況的培訓。
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent 是世界上最受歡迎的電子學習平台，致力於招募和人才管理。我們在業界領先的內容使組織不僅能夠找到和僱用最好的候選人，還能培養員工敬業度的文化，同時倡導多元化、公平和包容性。
Prodient.io
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Prodient.io 是一款基於雲端的快速電子學習創作工具，其中包含模板，可在 Tesseract Learning 的支援下輕鬆開發引人入勝、互動式且完全響應式的電子學習課程。 Prodient.io 可供您的任何團隊成員使用，無論其技能、能力和專業知識如何，都可以快速開發有效的電子學習課程，並且充滿豐富的互動模板，包括互動、場景、影片、動畫、遊戲和測驗。最好的部分是什麼？您可以透過 SCORM 1.2/2004 輸出在任何平台上託管課程。您可以以自己舒適的方式進行學習，以自己真實的方式行銷課程，根據需要重新調整教育的用途，根據您的業務需求為您自己、您的客戶和合作夥伴進行銷售和轉售。以下是...
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BenchPrep 是一個屢獲殊榮的學習平台，旨在幫助考生更有信心並為參加認證考試做好準備，同時加速公司的收入成長。許多世界領先的協會、認證機構和培訓公司都信賴 BenchPrep 為其線上學習計畫提供支持，其中包括 ACT、AAMC、ASCM、CFA Institute、CompTIA、GMAC、ISACA、McGraw-Hill Education、Springer Publishing 等。超過 800 萬名學習者使用 BenchPrep 取得了學術和職業上的成功。要了解更多信息，請訪問 www.benchprep.com。
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BigSpring 是一個人工智慧驅動的工作支援平台。我們以人為本的方法讓銷售人員、合作夥伴、團隊和其他所有人跟上創新的步伐。我們幫助您快速向合適的人展示相關內容，支持輔導並提供見解，以便您可以擴大最佳實踐，讓每個人都喜歡您表現最好的人。 BigSpring 的業務範圍遍及全球，客戶包括 Google、Cisco、Pfizer、HSBC 等。
Qualee
qualee.com
Qualee 是一個屢獲殊榮的員工體驗平台，旨在增強組織一致性和歸屬感。我們讓公司能夠輕鬆地在整個員工生命週期（包括入職、學習、微觀調查和離職）中保持人才的參與。我們的人工智慧解決方案允許創建互動式工作流程、自動化合規性要求並顯著提高參與度。 Qualee 是一家以多元化為主導的組織，我們的平台提供 19 種語言版本。
Arist
arist.co
Arist 提供了一個平台，用於創建、交付和分析本地註入的基於文字的學習，學習者每 6 分鐘查看一次訊息應用程式：簡訊、電子郵件、WhatsApp、MS Teams 和 Slack。