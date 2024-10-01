微學習平台 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

BrainStorm

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為您的團隊配備唯一專為軟體採用而打造的學習平台。加速入職、減少支持、加深參與並增加使用。無論您是新客戶入職的解決方案提供者、需要更可擴展的方式來管理最終用戶培訓的IT 團隊，還是專注於讓員工加入公司技術堆疊的L&D 團隊，BrainStorm 都將使您的工作更輕鬆，並獲得成果更好的。啟動暗黑用戶 – BrainStorm 是唯一主動針對尚未登入的授權使用者的學習平台。當您轉換暗用戶時，您的使用影響將從增量變為指數。加速採用－不僅教導使用者如何使用，還教導他們何時以及為何使用功能和應用程式。 BrainStorm 旨在實現自動化培訓，讓人們改變工作方式。擴大功能使用－推動更深入、更廣泛的功能採用...