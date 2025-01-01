商家行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

商家行銷平台為小型實體或電子商務企業提供了透過虛擬市場向更廣泛的線上受眾展示其產品的手段，從而為它們提供支援。在這個平台上，企業經常以每日或持續交易的形式提供行銷機會，為選定的產品或服務提供折扣。 對於行銷資源有限的小型企業來說，商家行銷平台提供了擴大客戶覆蓋範圍並提高線上知名度的途徑。同時，中端市場和企業實體可以利用這些平台執行有針對性的活動，旨在推廣特定服務或針對不同的人群。 無論規模大小，企業都可以利用商家行銷平台來實現各種目標，例如透過折扣產品清算剩餘庫存或提高未充分利用服務的可見性。此外，這些平台通常與餐廳和零售銷售點 (POS) 系統無縫集成，方便數位優惠券的兌換。
提議新的應用程式
Groupon
groupon.com
Groupon應用程式連接用戶與本地商家，提供各種活動、旅遊、商品及服務的優惠，便於尋找及購買折扣。
Booksy Biz
booksy.com
Booksy Biz是一個在線預訂和調度管理平台，專為美容和健康行業的商業運營提供工具和解決方案。
Travelzoo
travelzoo.com
Travelzoo應用程序匯總住宿、航班、度假套餐、巡遊及娛樂優惠，幫助用戶查找與預訂旅行優惠。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes 是一款專為會員提供豪華酒店和度假優惠的旅行應用程式，讓用戶輕鬆發現和預訂旅行交易。
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive是一個專為會員提供頂級假期和旅行體驗的應用程式，讓用戶能夠輕鬆預訂豪華旅行和特別優惠。
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes 是一款幫助用戶計劃前往酒鄉旅行的應用程式，提供消費者及酒商雙向服務以促進聯繫與成長。
Gilt
gilt.com
Gilt是一個提供高級和奢侈品牌折扣的電子商務應用程序，允許用戶參與限時Flash銷售，輕鬆購物和發現新產品。
discountscode
discountscode.co.uk
DiscountScode 應用程序幫助用戶找到並使用英國的折扣碼，簡化節省金錢的過程，方便用戶享受各種促銷與優惠。
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor是一個聯繫用戶與本地企業的平台，用戶可在此查找交易、購買優惠、支持當地經濟.
LivingSocial
livingsocial.com
LivingSocial是一個本地交易平台，提供餐飲、娛樂和活動等折扣，幫助用戶探索城市中的各種體驗與優惠。
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret幫助eBay和Amazon的在線賣家突破語言障礙，快速拓展全球市場並提升銷售。
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal是一款提供跨境電子商務解決方案的應用，幫助企業簡化國際銷售、支付和合規流程，提升客戶體驗。
Verisys
verisys.net
Verisys是一款醫療保健數據管理應用，提供提供者數據驗證與合規性支持，簡化流程以減少風險和提高準確性。