商家行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英屬印度洋領地

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商家行銷平台為小型實體或電子商務企業提供了透過虛擬市場向更廣泛的線上受眾展示其產品的手段，從而為它們提供支援。在這個平台上，企業經常以每日或持續交易的形式提供行銷機會，為選定的產品或服務提供折扣。 對於行銷資源有限的小型企業來說，商家行銷平台提供了擴大客戶覆蓋範圍並提高線上知名度的途徑。同時，中端市場和企業實體可以利用這些平台執行有針對性的活動，旨在推廣特定服務或針對不同的人群。 無論規模大小，企業都可以利用商家行銷平台來實現各種目標，例如透過折扣產品清算剩餘庫存或提高未充分利用服務的可見性。此外，這些平台通常與餐廳和零售銷售點 (POS) 系統無縫集成，方便數位優惠券的兌換。
提議新的應用程式
Groupon
groupon.com
Groupon 是一家美國全球電子商務市場，透過在 15 個國家/地區提供活動、旅行、商品和服務，將訂戶與當地商家聯繫起來。 Groupon 總部位於芝加哥，於 2008 年 11 月在芝加哥推出，隨後又在波士頓、紐約和多倫多推出。截至2010年10月，Groupon已覆蓋北美150個城市以及歐洲、亞洲和南美洲的100個城市，擁有3,500萬註冊用戶。截至2015 年3 月底，Groupon 為全球500 多個城市提供服務，擁有近4,810 萬名活躍客戶，並在全球48 個國家提供超過425,000 筆活躍交易。安德魯梅森(Andrew Mason) 提出的。這個想法引起了他的前雇主 Eric ...
Booksy Biz
booksy.com
依靠 Booksy 來經營您的業務，這樣您就可以繼續專注於您喜歡的事情。期待幸福的日程安排，比以往任何時候都更容易的客戶獲取，以及大量的額外時間來發揮你作為健康和美容專業人士的魔力。
Vagaro
vagaro.com
找到您的下一個沙龍，水療或健身專業人士。閱讀和發布評論。安排在線約會24/7，以供髮型，著色，指甲護理，護膚，按摩，化妝，私人教練，瑜伽，普拉提等！
Travelzoo
travelzoo.com
飯店、航班、度假套裝、遊輪以及當地和娛樂方面的旅遊優惠。加入數百萬已使用 Travelzoo 的旅客的行列！
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive 是一家私人俱樂部，專門以最優惠的價格提供優質假期零售服務。它在旅遊私人銷售領域排名第一，專門為其會員提供限時優惠。
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes 是一款幫助用戶規劃旅行和前往葡萄酒之鄉的新應用程序，它重塑了葡萄酒之鄉的體驗。該應用程式由位於索諾瑪縣的科技公司 Grapexchange 開發，是一個雙重用途平台，為消費者和葡萄酒企業提供高度整合的服務，使他們能夠以前所未有的方式聯繫和發展。
Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes 是一家僅限會員的獨家旅遊俱樂部，為會員提供精選豪華酒店和假期的巨額折扣和超值優惠。
Gilt
gilt.com
Gilt 是一家總部位於美國的線上購物和生活方式網站，於2007 年推出。總價值。
Localflavor
localflavor.com
LocalFlavor.com 可以為您節省購買您喜愛的當地企業的商品和服務的費用。從當地餐廳和娛樂場所到商品和家庭服務，您都可以在 LocalFlavor.com 上找到優惠。
discountscode
discountscode.co.uk
在英國享受線上省錢折扣代碼、優惠和優惠券代碼。獲取您最喜愛的品牌的所有最新促銷活動✔ 於 2023 年 11 月進行測試和驗證
Webinterpret
webinterpret.com
Webterpret 使 eBay 和 Amazon 上的線上零售商和市場賣家能夠立即在全球範圍內擴張並提高其線上銷售額。
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal 簡化了電子商務商家的國際發展，並向全世界的客戶開放。我們使企業能夠快速、無縫地擴展到新市場，而無需承擔風險和複雜性。我們的跨國平台協助全球品牌擴大國際銷售，同時提供一流的買家體驗。透過 100 多個以當地語言、當地貨幣以及當地運輸和付款方式完全在地化的商店版本，立即轉換更多的全球買家。 Glopal 為全球一些最大的零售品牌的國際業務提供支援。 Glopal 的跨境解決方案涵蓋了國際電子商務的整個週期。我們的行銷服務幫助全球品牌擴大國際客戶獲取規模，全面的在地化推動更高的參與度和轉換率，合規和履行服務為買家提供透明的體驗，同時消除監管風險。主要服務/專業領域： 1. 行銷解決方...
LivingSocial
livingsocial.com
LivingSocial 是一個在地市場，您可以購買並分享您所在城市及其他地區的最佳活動。我們每天都提供獨特而多樣化的服務，激勵會員探索一切，從週末短途旅行到獨特的活動和體驗，再到專屬美食晚餐，再到季節性家庭出遊等等。