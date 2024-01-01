商家行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

商家行銷平台為小型實體或電子商務企業提供了透過虛擬市場向更廣泛的線上受眾展示其產品的手段，從而為它們提供了支援。在這個平台上，企業經常以每日或持續交易的形式提供行銷機會，為選定的產品或服務提供折扣。 對於行銷資源有限的小型企業來說，商家行銷平台提供了擴大客戶覆蓋範圍並提高線上知名度的途徑。同時，中端市場和企業實體可以利用這些平台執行有針對性的活動，旨在推廣特定服務或針對不同的人群。 無論規模大小，企業都可以利用商家行銷平台來實現各種目標，例如透過折扣產品清算剩餘庫存或提高未充分利用服務的可見性。此外，這些平台通常與餐廳和零售銷售點 (POS) 系統無縫集成，方便數位優惠券的兌換。