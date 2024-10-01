補習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙古

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指導軟體，也稱為企業指導軟體，為公司和人力資源部門提供有效管理和簡化業務指導計劃的工具。這些解決方案透過促進指導聯繫和專案管理來增強管理員和員工的能力。企業、教育、政府和科技領域的各行各業都可以利用這些平台。指導軟體支援使用者設計、招募、配對、管理和評估指導計劃。它適合各種輔導形式，例如一對一、教練驅動或基於小組的計劃，通常與企業學習管理系統 (LMS) 無縫整合。透過增強員工聯繫，這些工具可以促進知識擴展、提高參與程度並促進組織內部的包容性。有些公司採用指導軟體將現有專案數位化，而有些公司則使用它來建立全新的指導框架。
提議新的應用程式
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一個導師平台，將創辦人、行銷人員、成長從業者和產品專業人士與來自不同行業的經驗豐富的導師聯繫起來。只需每月支付固定費用，用戶就可以參加無限的一對一課程，大多數導師無需額外付費即可提供他們的專業知識。該平台專注於單次會話參與，允許用戶為他們的特定挑戰選擇最佳導師。 GrowthMentor 擁有近 1,000 名經過審核的導師，涵蓋 34 個技能領域，包括行銷、產品管理和團隊建設，提供量身定制的實用建議，幫助用戶解決問題並提升他們的職業生涯。其他功能包括支援的 Slack 社群和人工智慧配對引擎，以簡化導師選擇。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 為組織和企業提供品牌可自訂線上指導計畫。我們先進且周到的指導技術與個人化的專案管理、諮詢和支援相結合，打造出成功的指導解決方案。
Torch
torch.io
Torch 是一個人才發展平台，可以釋放人員、團隊和組織的潛力。透過 Torch，您可以提供包容性、全面性和有影響力的輔導和指導計劃，推動您的員工和組織取得成功。領先品牌利用 Torch 來培養員工、培養更強大的領導者和管理者，並提高業務績效。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一個數位輔導平台，專為教練、顧問、治療師和培訓師等服務專業人士而設計。透過 Simply.Coach，您可以： 1. 數位化您的營運 節省高達 30% 的行政工作時間！ 2. 提升客戶體驗：透過高效協作、客戶工作區等3. 發展您的業務：透過可擴展的客戶管理工具幫助您完成更多工作受歡迎的功能包括： - 日程安排- 記筆記- 數位工具（調查和表格） - 教練匹配*新！ * - 輔導計劃*新！ * - 目標設定和進度追蹤 - 資源共享 - 發票和收款等等！服務專業人員使用 Simply.Coach 來運作： 1. 1:1 和團體顧客互動 2. 輔導計畫 3. 他們的業務....
Qooper
qooper.io
Qooper 輔導和學習軟體透過輔導計劃設計模板、匹配、追蹤、培訓、指導、報告解決方案以及強大的集成，幫助公司大規模運行輔導和學習計劃。 Qooper 為Google、美國空軍、默克、美國航空、赫爾曼米勒、康乃爾大學、Subaru、芭芭拉布希基金會等數百家頂級客戶提供服務，在員工發展計畫方面成為新的領導者。
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球領先的人才發展平台，使組織能夠為全體員工（無論部門和資歷級別）創建個人化、可衡量和可擴展的輔導計劃。透過這樣做，組織能夠獲得多種好處，包括提高員工敬業度、提高生產力水準、提高工作績效和提高留任率。 CoachHub 的全球教練庫由來自六大洲 70 個國家的 3,500 多名經過認證的商業教練組成，提供 60 多種語言的輔導課程，為 500 多名客戶提供服務。我們的計畫基於我們的教練實驗室的先進研發，由喬納森·帕斯莫爾教授和我們的科學委員會領導。 CoachHub 得到了領先的科技投資者的支持，包括Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、Pa...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 輔導透過企業範圍內的大規模輔導，釋放員工的無限潛力。 EZRA 是全球最大的教練服務提供者之一。他們為微軟、星巴克、Netflix、雀巢、沃達豐、阿斯特捷利康和寶潔等企業品牌的數千名員工提供指導。其母公司 The Adecco Group 是一家財富 500 強人力資源服務提供商，在高階主管培訓領域擁有 50 多年的經驗，為 EZRA 提供了全球 2000 多名教練的培訓。 EZRA 教練提供個人化的學習和發展，他們的技術透過消除傳統上與教練相關的行政負擔、後勤挑戰和成本來實現這一目標。該技術使領導者能夠衡量對每個計劃的影響，並在應用程式中提供見解和報告。管理員可以衡量已進行的輔導課...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款指導軟體，用於建立和管理有效的指導計劃。 Mentornity 是一個可自訂的解決方案，可用於員工指導、社區指導、反向指導、校友網路指導和企業家指導。 Mentornity 管理入口網站具有匹配、入職、報告、大量郵件和追蹤功能。 Mentornity 導師-學員入口網站具有日程安排、日曆同步、會議記錄、回饋、私訊和視訊通話等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工...
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mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 匯集了三十年來的指導專業知識。此外，該平台還提供了創建適合組織需求的指導計畫的多功能性。它提供精確匹配，可自動建立高達 90% 的兼容匹配，使關係能夠長久。此外，它還設有導師大學，為專案經理、導師和學員提供培訓，以充分利用他們的導師關係。 Mentoring Complete 平台旨在為組織/協會提供完整的體驗，從建立配對到管理指導關係，沒有任何限制。
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您是否正在尋找一種解決方案來整合新員工，將他們聚集在一起，同時提高福祉和生產力——為每個人提供成功職業生涯的機會！ Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工基於技能共同學習和工作。它將工作場所轉變為社區，在團隊內部建立更牢固的聯繫，歡迎新人並幫助每個人感受到家庭的一部分。投資員工學習和發展，以人工智慧為動力，推動敬業度、創新和福祉。釋放 Mentessa 的力量，透過人工智慧驅動的技術體驗員工學習的全新境界。將您的工作場所轉變為一個繁榮的社區，慶祝協作，歡迎新人並支持每個人透過有意義的知識共享發揮最大潛力 - 所有這些都是為了最大限度地參與和創新而設計的！ Mentessa 邀請同事們聚...
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taskhuman.com
TaskHuman 平台支援員工在個人和職業方面的成長和適應人類狀況的獨特領域。我們透過福利輔導、領導力發展、銷售績效和指導來滿足全體員工的需求，採取全面的方法來實現專業卓越。
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透過 Insala 的全面指導解決方案為參與者提供支援並推動可衡量的成果。在您需要的地方獲得支援 - 我們的解決方案包括諮詢、培訓和指導軟體。我們擁有 25 年以上與多個產業客戶合作的經驗。受到美國銀行、法國興業銀行、開放大學、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等機構的信賴。透過專為滿足您組織的獨特需求而量身定制的解決方案，利用您的指導計劃的力量。
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Mentorink 是一款「屢獲殊榮」的輔導軟體，使公司能夠以智慧、有效和高效的方式大規模開展智慧輔導活動。
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透過 Growthspace 專家主導的開發計畫來推動業務 KPI。該平台旨在啟動、管理和衡量整個學習體驗（包括個人或團隊專案）的影響力，為整個企業提供效率和影響力。利用世界上最強大的人才發展資料集和由2,000 多名全球專家組成的網絡，涵蓋80 多種技能集和50 多種語言- Growthspace 幫助包括西門子、微軟、安永、德勤和美國政府在內的數百家客戶提高業務績效提高 5% 以上，員工流動率降低 10%，可晉升基礎提高 30% - 確保 L&D 成為關鍵任務。該平台具有獨特的高效性：我們的人工智慧配對可確保為每個人或團體匹配合適的專家，而我們獨特的衝刺模型可保證超過 95% 的完成率和可...
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Mentorloop 為 Virgin Media、Arcadis、Dior、Rabobank、美國網球協會和 Accor 等公司提供全球一些最具影響力的指導計畫。作為一家經過認證的共益企業，我們支持我們的社區，透過我們針對非營利組織和慈善機構的社區支持計劃，讓指導變得更容易。
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建立員工喜愛的輔導計劃。 Together Software 是一個指導平台，讓您的組織能夠透過關係來提高績效。 Together 針對擁有 500 多名員工的公司，協助學習和發展團隊為員工實施最佳實踐指導計畫。它捕捉每個人的發展領域和目標，將他們與公司內最相關的導師相匹配，並指導和追蹤關係。它與 Outlook、Gsuite 和其他企業工具集成，專為專業用戶設計。