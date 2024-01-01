補習軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

Bravely

workbravely.com

Bravely 是一種下一代學習解決方案，它將團體培訓、個人隨選輔導和數位微學習集中在一個平台上，為員工提供體驗個人轉型和在工作中蓬勃發展所需的技能。接觸勇敢的經過審查的專業教練網絡可以促進福祉和發展，從而提高員工和組織的績效。當領先的組織向員工提供 Bravely 服務時，他們會擴大人員團隊和經理提供的支持，並在不斷發展的工作世界中轉變他們的文化。我們經過嚴格審查的輔導員和教練的全球網絡提供由領先的工作場所學習專家設計的內容，這些內容不僅得到最新研究的支持，而且還得到數十萬次輔導課程的專有見解的支持。我們很自豪能夠為 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界級組織的員工...