會議室預約系統 - 最受歡迎的應用程式 - 宏都拉斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會議室預訂系統提供了方便的工具，用於預訂會議室以及辦公室或共享工作場所內的其他空間。該軟體可確保組織者和與會者為重要會議提供必要的便利，同時為辦公室經理提供有關公司資源利用情況的最新視圖。辦公室經理可以使用使用者權限和限制來配置這些平台，以確保寶貴資源的適當使用。 會議室預約系統主要用於安排和邀請其他人參加團隊會議、銷售電話、一對一會議和腦力激盪會議等會議。共享辦公空間的成員和社區經理也使用它們來預訂房間、辦公桌、呼叫區和安靜的空間。這些工具提高了工作效率，並防止重複預訂或在關鍵時刻無法使用會議空間和資源的其他情況。此類別中的一些產品提供分析功能，可以深入了解空間使用情況並幫助完善調度協定。 會議室預訂系統通常與日曆軟體集成，允許組織者和與會者查看和管理與其總體日程安排相關的會議詳細信息，例如時間和地點。它們還與電子郵件軟體集成，使組織者可以輕鬆地向與會者發送電子邀請。其中許多系統與訪客管理軟體共享功能，以簽入和追蹤會議與會者的信息，尤其是來自公司外部的與會者。一些系統提供數位看板功能，用於在會議室外顯示會議詳細資訊並促進簡化的簽到流程，通常涉及第三方或軟體供應商的平板電腦或數位顯示器等外部硬體。
提議新的應用程式
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球領先的辦公桌管理和混合工作平台，為超過 12,000 家客戶和近 200 萬用戶提供服務，包括 IBM、西門子、梅賽德斯-奔馳和哈佛大學。我們正在定義工作場所體驗的未來，幫助企業在混合工作場所中設計有意義、無縫、完全整合的員工體驗和互動。 Skedda 與 Microsoft365、Google Workspace 等集成，並榮獲 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的獎項。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全整合的解決方案，它匯集了管理和優化工作場所所需的一切，從辦公桌和房間預訂到交付管理和統一佔用分析。透過設計解決常見工作場所問題的產品，Envoy 重新定義了公司如何歡迎訪客、改善現場體驗、預訂櫃檯和會議室、管理交付以及訪問全球 16,000 個地點的準確且統一的工作場所數據。依靠智慧、自動化的解決方案來解決常見的工作場所問題，例如釋放未使用的空間和消除重複性任務。這不僅可以讓您最有效地利用空間和資源，還可以讓您的團隊騰出時間專注於重要的工作。借助員工真正喜歡使用的 Envoy 直覺技術，您可以透過讓團隊輕鬆協調現場工作來創造良好的工作場所體驗，從而促進...
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
Robin
robinpowered.com
想要減少混亂並提高清晰度嗎？自信地管理您的辦公空間。 Robin 是一個工作場所管理平台，簡化辦公室生產力流程。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助全球組織優化其空間。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等數千家公司依靠 Robin 的工作場所管理平台來最大限度地提高生產力並減少辦公室摩擦。我們透過領先的辦公桌和房間預訂軟體、自動化和分析來幫助優化他們的空間。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款將員工放在第一位的工作場所管理應用程式。該平台提供流暢且人性化的體驗，使用戶可以輕鬆查看辦公室的佔用情況並相應地調整其日程安排。只需點擊 2 次，您就可以在行動裝置、桌面裝置、Slack 或 MS Teams 應用程式上預訂辦公桌。這就是為什麼員工喜歡它！ - 讓人們選擇正確的上班日期，讓他們回到辦公室，避免通勤遺憾，並更有效地協作。員工可以看到他們的同事何時以及是否會在辦公室或在家工作。 - 透過優先考慮面對面會議、創建辦公室活動以及設置預訂辦公桌和會議室提醒，增強工作場所中的團隊協作和參與度。只需點擊兩下，用戶就可以預訂資源，例如辦公日的輪用辦公桌、會議室和停車位。...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球軟體供應商，擁有八年幫助數千家公司簡化靈活和混合工作場所管理的經驗。我們透過易於設定的方式幫助公司從傳統辦公環境過渡到混合辦公環境，並使用完全整合的解決方案和分析來實現最有效的資源管理。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 將您的工作空間管理提升到新的高度。我們提供動態解決方案，滿足您的所有預訂需求 - 從辦公桌到（會議室）房間和停車位，同時保持易於使用，非常適合企業、共享辦公空間、大學和公共機構。 Whatspot 對於 3 個空間和最多 15 個用戶永久免費！透過我們直覺的平台免費體驗無與倫比的效率，並在您需要擴展時進行擴展。我們的定價在設計時考慮到了可擴展性，該計劃根據您的使用情況提供靈活的定價結構。受益於：互動式地圖、行動應用程式、工作場所二維碼、輕鬆訪客存取、審批流程、空間利用率統計。簡化您的空間、簡化預訂並優化資源使用，同時增強使用者體驗。選擇 Whatspot 打造更聰明、更...
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一個用於內部和營運通訊的企業級數位看板平台。此解決方案專為大型企業設計，讓您一鍵向團隊廣播內容。從範本匯入或建立您自己的內容，並透過現代儀表板輕鬆管理所有使用者權限。 Comeen Play 提供 60 多種集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：讓您的員工能夠即時存取最佳資訊。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智慧看板平台上部署我們的數位看板解決方案。數百家公司依賴 Comeen Play，從快速成長的新創公司到大型企業，例如威立雅、賽諾菲...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo 是易於使用的辦公桌預訂解決方案，可在混合工作場所中進行協作。變革管理很困難。因此，Tribeloo 可以輕鬆地將員工重新聚集在一起並優化您的混合工作場所。
Yoffix
yoffix.com
想要優化辦公室使用並創造員工喜愛的快樂混合工作環境嗎？借助我們以人為本的工作場所平台，員工可以輕鬆安排辦公時間並預訂共享辦公桌、房間和停車場，而公司則可以追蹤、管理和優化其辦公資產。 Yofix 易於設定（只需幾個小時）、使用直覺、可自訂並與 Microsoft Teams 和 Slack 完美整合。我們的辦公室管理應用程式是一種直覺的解決方案，旨在優化工作空間利用率、提高團隊生產力並在當今動態的工作環境中提供靈活性。它適合各種規模的企業，從小型團隊到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排辦公室和遠端工作時間，以激勵員工返回辦公室- 互動式3D 平面圖- 任何辦公室...
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易於使用的應用程序，它將辦公室管理系統與可預訂的工作空間相結合。它讓員工可以自由地在任何地方工作，無論是公司辦公室、家庭或共享辦公空間。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一個綜合 SaaS 平台，旨在幫助工作場所、人員運作和 IT 團隊創造奇蹟。 Eden 提供使用者友善的工作場所體驗工具，其設計充分考慮了員工體驗和新的工作世界。該產品套件包括辦公桌預訂、訪客管理、內部票務、房間安排和送貨。 Eden 的工具讓團隊將所有工作場所體驗需求整合到一個整合平台中，從而創造一種令人愉悅、簡化的員工體驗。 Eden 總部位於舊金山，投資者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是為每個人創造一個更好的工作場所。
Zynq
zynq.io
一個一體化平台，可幫助辦公室及其人員使用、管理和優化其空間。 Zynq 正在幫助世界各地的公司透過智慧辦公桌和房間預訂、訪客管理、健康和疫苗篩檢、協作工具等實現混合工作。環繞式企業分析為企業提供了採用資料優先方法進行重要決策所需的見解。受到各行業最優秀人士的信賴：Ferragamo、Shipbob 和 LA Dodgers。
Joan
getjoan.com
Joan 是一個全面的工作場所管理系統，旨在優化工作空間利用率、提高員工生產力並簡化辦公室管理的各個方面。為什麼選擇 Joan： - 全面的解決方案：輕鬆管理房間、辦公桌、資產和訪客。 - 輕鬆安裝：安裝簡單，無需電纜、電線或施工。 - 無縫整合：與現有日曆和系統順利整合。 - 數據驅動的見解：獲得有關工作空間利用率的寶貴見解。 - 使用者友善的設計：易於上手、直覺的介面，無需豐富的 IT 知識或培訓。 - 永續選擇：節能的 E Ink® 顯示器可降低能耗。
Optix
optixapp.com
Optix 透過以設計為主導且易於使用的技術平台，幫助當今領先的共同工作業者取得成功。透過 Optix 支援的體驗，實現營運自動化、吸引社區參與並發展業務。
Conferfly
conferfly.com
適用於會議室的 Web 應用程式軟體，可與 G Suite /Microsoft Office 365 日曆搭配使用。 Conferencefly 將節省時間、金錢，讓您的會議更有效率。欲了解更多信息，請查看 https://conferfly.com
zapfloor
zapfloor.com
Zapfloor 的工作空間管理軟體將工作場所體驗提升到一個新的水平，為會員、租戶和團隊提供靈活的工作空間，從而提高滿意度、協作性和幸福感。
Workipelago
workipelago.com
Workipelago 是一種將實體和虛擬工作場所結合在一個平台上的解決方案。它以人為本，無論他們在哪裡工作或從哪裡工作，它都會跟隨他們。 - 您可以創建工作空間的互動式平面圖 - 保持可見性並聯繫整個組織的同事、同事 - 在這裡您可以管理靈活的辦公空間 - 辦公桌和會議室 - 在虛擬樓層中聚集遠端或跨職能團隊 -透過MS Teams 應用程式和Azure AD 與M365 集成，或與其他通訊和身分驗證管道（例如Google、LinkedIn、Zoom、Slack 等）整合。
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd 支援組織有效管理和釋放其輪用辦公桌、會議室和其他可預訂資源的潛力。 Matrix Booking的辦公室預約系統提供世界領先的軟體即服務（SaaS）資源預約和工作場所協作軟體。其設計和先進的功能使組織能夠優化辦公桌、資源、房間和場地的使用。
Calven
calven.com
認識 Calven 歡迎來到工作場所技術平台，該平台透過融合員工體驗和工作場所運作來推動未來的工作。 Calven 透過解鎖混合工作方式為員工、雇主和團隊領導提供支持，無論我們在哪裡工作，都能實現令人驚嘆的工作場所體驗，並在需要時優化辦公室。我們使組織能夠設計、實施、管理和衡量未來的工作政策和流程，以創造盡可能最佳的員工和辦公室體驗。
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce 是一款基於雲端的整合工作場所管理軟體，可協助企業管理工作場所和混合勞動力。它透過驅動端到端營運的技術簡化了員工、訪客和供應商的生活。 UrSpayce 正在利用未來的技術改變當今的工作場所。在 UrSpayce.com 免費註冊並有效管理您的工作。
Archie
archieapp.co
Archie 為全球數千個現代辦公室和共享工作空間提供支持，提供整合解決方案，包括會議室和辦公桌預訂、訪客管理、工作空間分析和共享辦公室軟體。現代的使用者介面、強大的管理功能和無與倫比的使用者體驗使 Archie 與其他解決方案區分開來。中小型企業和企業都喜歡 Archie 的廣泛功能，包括視覺化樓層平面圖、訪客日誌、簽到和簽出追蹤、會議室安排、座位分配、多位置管理、智慧自動化、即時通知、白標籤行動應用程式、SSO和SCIM、開放API 等等。 Archie 也與生產力工具（Slack、Teams、Google Calendar 等）、實體存取系統（Kisi、Brivo、Salto 等）、支付...
Nexudus
nexudus.com
Nexudus 是領先的白標平台，旨在幫助您管理和推廣靈活的工作和共同工作空間、擴大您的客戶網絡並圍繞您的空間建立專業社群。 Nexudus 可自動執行管理彈性工作空間中涉及的大部分任務，為您和您的會員節省時間。 Nexudus 結合了一系列工具，為計費、會計、潛在客戶追蹤、會員入職、社區管理、活動票務、管理交付、安全和存取系統等提供智慧解決方案，所有這些都在一個平台上進行。 Nexudus 總部位於英國倫敦，客戶遍佈全球，自 2012 年以來，Nexudus 已幫助 90 多個國家/地區的 2000 多個共同工作空間和靈活工作空間擴大規模，並為會員提供無縫體驗。
Tactic
gettactic.com
Tactic 是排名第一的混合工作場所管理平台，原因很簡單——我們的客戶喜歡我們。 Microsoft、聯合國、Grammarly 和西北大學等客戶都在使用 Tactic，讓辦公室之旅成為一種樂趣。透過與 Google、Microsoft 365、Slack 和 Zoom 的集成，我們的一體化解決方案可以優雅地融入您的日常工作流程。
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq 是一個工作場所體驗平台，使組織能夠管理辦公空間，同時完美同步房地產策略和員工體驗。我們為工作場所團隊提供使用者友善的工具，讓他們能夠根據即時數據自信地優化工作空間、管理靈活的工作政策並打造無縫的工作場所體驗。
Wayleadr
wayleadr.com
在 Wayleadr，我們相信您的員工上班的方式可以改變您的心情和企業的價值。作為世界第一的抵達平台，Wayleadr 正在幫助更多的人更輕鬆、更快、更輕鬆地到達。 Wayleadr 將停車場、辦公桌和會議室等實體空間轉變為智慧、地圖化且可即時存取的空間，創造了無摩擦的到達體驗，使所有類型的企業能夠提高效率，創造和諧並提高生產力。立即造訪 wayleadr.com，了解為什麼 OpenAI、Uber 和賽諾菲等當今 21 世紀的公司選擇 Wayleadr 來幫助其員工更輕鬆地到達目的地。
Appspace
appspace.com
使用簡單的通訊和空間管理工具打造卓越的協作工作場所體驗，讓您的團隊保持聯繫，無論他們是在工作、在家還是在旅途中。 Appspace 為成千上萬的客戶提供全球解決方案和支持，這些客戶相信我們可以幫助他們與團隊溝通並實現混合工作場所體驗的現代化。我們很自豪能夠幫助客戶提供現代化的工作場所體驗、統一品牌文化並加強溝通。
Coworkify
coworkify.com
Coworkify 提供高效能營運業務所需的所有功能。我們注重簡單性和功能性。我們的平台包括幫助空間所有者更好地管理資源、推廣空間和發展社區的工具。無論您是共享辦公室、共享辦公空間還是多地點中心，Coworkify 都可以滿足您的需求。
Freespace
afreespace.com
Freespace 是一家英國擁有和註冊的公司，自2015 年以來一直處於工作場所設計和技術解決方案的前沿。 。我們專有的硬體 IP、內部設計的傳感器以及內部開發的軟體解決方案（包括員工應用程式和分析入口網站）使我們在競爭中脫穎而出。我們為全球 40 多家客戶提供服務，管理超過 185,000 個工作空間。主要優點： • 合適的尺寸，合適的設計：減少房地產費用並優化空間配置。 • 智慧樓宇自動化：降低碳排放並降低營運成本。 • 卓越的員工體驗：增強員工協作、生產力和福祉。我們的整合工作場所作業系統 (IWOS) 是一個完全擁有且獨立的 Freespace 解決方案，可在符合 ISO 27001...
Nspace
getnspace.com
Nspace 為混合工作場所提供動力。 BDO、United Way 和 Staples 等頂級公司使用 Nspace 來管理辦公桌和空間預訂，並歡迎訪客來到辦公室 - 一切都在一個地方完成。 Nspace 簡化了預訂和使用工作空間的流程，讓員工可以輕鬆地在同事中找到並預訂完美的工作空間。優化您的辦公室佈局，同時提高員工生產力並鼓舞士氣。 Nspace 擁有高效率管理辦公空間所需的功能。我們的免費套餐讓您可以輕鬆上手。
UnSpot
unspot.com
疫情過後，許多員工不再需要每週在辦公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一個人的工作場所，讓不同的人在不同的日子坐在同一個地方。尋找擁有合適設備的最佳工作場所，或找到您想坐在一起的同事。一鍵預訂餐桌或會議室。圍繞團隊何時到達辦公室來規劃您的日程安排，無需長時間討論。不要錯過你想交談的同事來到辦公室的日子。在您很少去的辦公室或樓層中尋找出路。該系統包含易於使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日曆。如果一家公司甚至部分引入彈性工作崗位，這會給人們一個選擇，公司就有機會增加員工，而無需花費昂貴的費用搬到另一個辦公室。不要讓混合工作妨礙協同工...
Bisner
bisner.com
在一個靈活的平台上實現更強有力的協作、牢固的關係和充滿活力的溝通。讓每個人保持聯繫並建立一個充滿活力的社區。
Evie
evie.ai
Evie 是世界上最好的人工智慧招募協調員，協助招募人員接手耗時的面試安排工作，同時保持人性化。西門子人才招募顧問 Marta Brockwell 如此評價 Evie：「我每個月安排近一百次面試，有了 Evie，我節省了 30% 的時間！這使我能夠專注於真正重要的任務，例如尋找候選人，並投入更多時間篩選最優秀的人才加入我們公司。我還使用 Evie 自動向候選人和招募經理發送正確的訊息（附件、說明等），從而節省了我更多的時間，並確保為所有候選人和麵試官提供一致的體驗。 Evie 也與我們的候選人進行了良好的互動，提供了順暢的候選人體驗。 Evie 團隊反應敏捷，合作愉快。即使有了自動化，今天的招...
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！
MeetingPackage
meetingpackage.com
透過即時可用性和動態定價在線銷售您的會議室和服務。使用我們的預訂引擎直接透過您自己的網站接收即時預訂或 RFP。
Mazévo
gomazevo.com
Mazévo 總部位於科羅拉多州丹佛市附近，由 Dean Evans 於 2019 年創立，Dean Evans 是 Dean Evans and Associates 的創始人，也是 EMS 調度軟體系統的創建者。 Mazévo 是一個小型而活躍的團隊，致力於提供用於安排房間和活動的最佳軟體以及最佳的客戶服務。 Mazévo 能夠安排您所有的會議、活動和教室空間，無需重複預訂。它是一個基於雲端的現代化系統，具有內建的房間請求和審批流程，可處理所有活動細節，例如房間設置、AV 和餐飲。如果您對空間和服務收費，Mazévo 允許您追蹤所有活動費用。 Mazévo 是適合所有規模組織的完美解決方案...