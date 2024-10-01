會議管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 茅利塔尼亞

Loopin

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Loopin 將您的會議變成工作空間，您的整個團隊可以在一個地方進行協作並訪問談話要點、筆記和後續步驟。討論的完整背景資訊。 Loopin 也會在會議結束後自動發送筆記，因此每個人都在同一頁上。而且由於您可以分配行動項目並直接從平台查看每個人的進度，因此您將能夠消除那些無聊的狀態更新會議並推動更多的責任。 Loopin 可讓您將會議和應用程式中的所有任務整合到一個工作區中，確保不會遺漏任何內容。此外，您也可以在行事曆上安排出深度工作的時間。這意味著當您真正試圖完成工作時，您不會被邀請參加會議。 Loopin 為您提供了讓您的會議具有可操作性、高效性和協作性所需的一切，因此您可以花更少的時間進行...