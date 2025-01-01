會議管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

會議管理軟體有助於組織和舉行團隊會議，確保會議有效率且專注。使用者利用這些工具來有效地安排會議，通常與日曆軟體整合以確保可見性。這些解決方案還提供議程創建、會議記錄和共識追蹤等功能，以提高會議效率。某些軟體包括針對會議期間決定的行動項目的基本任務管理功能。 雖然大多數會議管理工具都是多功能的，可用於各種類型的會議，但有些工具是專門為特殊會議設計的，例如 scrums、回顧、一對一和研討會。此外，某些董事會管理軟體包含會議管理功能，但專為涉及最高管理層、董事會成員和委員會的會議而量身定制。
提議新的應用程式
Coda
coda.io
Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI驅動的調度應用，幫助用戶自動安排會議、任務及休息時間，提升時間管理與生產力。
Notta
notta.ai
Notta是一個AI轉錄工具，可快速將語音內容轉錄為文字，支持多語言，並能生成會議筆記，便於團隊合作和管理。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 是一個虛擬合作平台，幫助用戶通過視頻通話和問責夥伴保持專注，選擇結構化的工作間隔以提高生產力。
Read
read.ai
Read是一款會議應用，提供實時參與度與情感評分、會議計時器，會後摘要和報告，協助提升會議效率和團隊合作。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth幫助創業團隊達成目標，提供在線工具以促進會議合作、追踪KPI、管理目標及流程，並提供無限支持和培訓。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
Sembly
sembly.ai
Sembly是一款AI會議助理，能夠自動錄製、轉錄會議並生成會議摘要，支持多種語言和視頻會議平台。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是一個為客戶成功經理而設的數位助理，能自動記錄會議筆記、分配任務、識別風險及提供產品反饋。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一個整合的會議管理平台，提供議程創建、參與者邀請、實時協作及雲端存儲功能，方便用戶高效組織會議與研討會。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek是一款AI會議助理，提供自動錄影、轉錄和摘要功能，幫助用戶高效管理和回顧會議內容。
Diligent Director
diligent.com
勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。
Clockwise
getclockwise.com
順時針是一款AI驅動的時間管理工具，優化個人和團隊的日曆，透過自動調整靈活會議以提升工作效率。
Circleback
circleback.ai
Circleback 是一款會議管理工具，可以自動生成會議摘要，並針對重要見解執行後續行動，支持多平台集成。
Easynote
easynote.com
Easynote 是一款五合一的工作管理應用程式，整合項目管理、任務、日曆、會議及文件管理，便於團隊協作。
Grain
grain.com
Grain 是一個人工智慧的會議錄音工具，能自動記錄客戶對話並整理重點，簡化客戶需求的理解與分享過程。
Range
range.co
Range 是一個讓遠端與混合團隊進行檢查與交流的應用，支持非同步及即時溝通，幫助團隊了解工作進度和彼此的需求。
Parabol
parabol.co
Parabol是一個線上會議工具，幫助團隊進行回顧、評估會議和日常會議，支援自定義模板及匿名反饋，包與多個項目管理工具整合。
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation 提供簡便的會議紀錄解決方案，基於語音識別及其他人工智慧技術。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome是一個人力資源平台，幫助企業自動化及簡化員工整個生命週期的流程，包括上線、績效管理和員工參與。
Claap
claap.io
Claap是一個視頻工作空間，結合了螢幕錄影、會議錄影和視頻維基，幫助團隊更有效地協作和共享知識。
Avoma
avoma.com
Avoma是一款AI驅動的會議助理，幫助客戶團隊在會議中自動錄音、轉錄、記錄要點和提供見解，並與CRM系統無縫整合。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook是一個專注於人員的管理平台，幫助公司透過會議和對話增強員工參與度並對齊策略目標。
Laxis
laxis.com
Laxis是一款AI會議助理，幫助專業人士自動錄製和轉錄會議內容，提取重要見解並整合至CRM系統中。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog是一款基於網絡的軟件，幫助組織定義角色、責任和決策過程，以促進自我組織和提高透明度與協作。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox是一款由AI驅動的人才平台，整合招聘、績效管理、目標對齊和員工參與，協助企業提升團隊效能。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
納斯達克董事會依從性是一款幫助董事會成員有效管理會議、準備議程和共享文件的管理軟體。
Boardable
boardable.com
Boardable是一個董事會管理平台，提供協作、文件共享、議程管理及安全投票等功能，簡化治理流程，提高運作效率。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款 AI 驅動的視頻會議和會議工具，提供會議摘要、實時轉錄及管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Retrium
retrium.com
Retrium是一款協作工具，幫助敏捷團隊進行有效的回顧會議，反思過去項目，制定行動計劃並促進通訊。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款會議智能解決方案，可自動記錄對話、生成文字紀錄和摘要，並分享重要資訊，幫助提高商業成果。
Navigator
navigator.com
Navigator 應用程式提供遠端會議所需的所有功能，包括議程、筆記、行動項目和視頻會議連結，集中管理。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 允許您為 Google 會議附加議程，提升會議管理效率並查看會議紀錄，幫助減少會議疲勞。
PixelMixer
pixelmixer.com
PixelMixer 自動轉錄會議，檢測重點並通知他人，幫助團隊識別趨勢並分享知識，提高溝通效率。
Retime
retime.so
Retime是一款生產力工具，幫助用戶管理日曆、創建議程、記筆記和任務，提高會議效率和時間利用率。
Dive
letsdive.io
Dive是一款會議管理平台，幫助用戶有效組織、記錄和跟進會議。提供協作議程、行動項目和自動回顧功能等工具。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款創新的董事會管理軟體，幫助組織捕捉、管理及分享會議知識，提升決策效率，適用於董事會及專案會議。
Beenote
beenote.io
Beenote是一款會議管理工具，幫助團隊組織、記錄會議、跟進任務和決策，並與Microsoft 365及Google日曆整合。
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro是一款線上工具，幫助分散團隊進行敏捷回顧，提供簡潔介面和基本功能，以便於組織會議和提高團隊合作。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro是一個簡單易用的敏捷回顧工具，幫助團隊進行定制化的回顧會議，促進開放的交流和反饋。
Sprint Boards
sprintboards.io
Sprint Boards是一個在線衝刺回顧工具，幫助敏捷開發團隊快速創建和管理任務，提高協作與透明度。
Reetro
reetro.io
Reetro是一款免費、安全的回顧工具，幫助團隊反思過去經驗、解決問題並制定改進計劃。支持協作與匿名反饋。
Connect4
connect4.app
Connect4 是一個客戶會議平台，提供會議準備、執行和追蹤工具，幫助提升客戶關係和增進團隊信任。
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext 是一款幫助管理者高效辦理會議的應用，支持目標與績效管理，增進團隊協作和生產力。
Loopin
loopinhq.com
Loopin 將會議轉化為工作空間，讓團隊協作、查看要點和進度，並自動發送會議記錄、分配任務，減少狀態更新會議。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
Aster
asterapp.co
Aster 是個協作軟體，用於筆記、結構化及視覺化，以有效進行會議並跟進行動與決策，並與 Teams 完美整合。
Appward
appward.com
Appward 提供超過80個應用的集中管理工具，幫助用戶在一個平台上提高組織的各項功能效率。
OurSails
oursails.com
OurSails是一個提升溝通技巧與效率的應用程式，幫助用戶收集資訊、組織思緒、規劃未來溝通以改善協作。
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是一個為敏捷團隊提供會議協助的應用程式，支援AI輔助回顧、每日站立及計畫撲克牌估算，適用於遠程或混合團隊。
Equal Time
equaltime.io
Equal Time是一款虛擬會議的AI助手，提供錄音轉寫、自動行動項目、會議成本估算及鼓勵更包容的參與。
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro是一個線上團隊回顧和健康檢查工具，幫助團隊進行反思以改進工作流程。它支持安全協作和自定義模板。
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings 是一款雲端協作工具，幫助用戶準備會議議程，實時記錄決策並分配任務，同時提供跟進提醒，確保任務執行。
Versational
versational.ai
版本是一個AI生產力工具，旨在減少會議和後續工作，提高決策效率，並提供可行的會議摘要，幫助團隊協作與管理任務。
Neatro
neatro.io
Neatro是一款線上敏捷回顧平台，幫助團隊持續改善，提供董事會管理、模板庫和實時協作功能。
Beekast
beekast.com
Beekast是一款會議管理工具，提供互動性活動，便於創建和促進會議及培訓，支持各種工作環境及多種工具整合。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly是一款會議管理應用，提供自動安排會議的工具，簡化多方協調過程，幫助用戶節省時間並提高效率。
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro是一款幫助分散團隊進行回顧的應用，提供互動和結構化的討論工具，促進團隊發現問題和持續改進。
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