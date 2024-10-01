會議管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會議管理軟體有助於組織和舉行團隊會議，確保會議有效率且專注。使用者利用這些工具來有效地安排會議，通常與日曆軟體整合以確保可見性。這些解決方案還提供議程創建、會議記錄和共識追蹤等功能，以提高會議效率。某些軟體包括針對會議期間決定的行動項目的基本任務管理功能。 雖然大多數會議管理工具都是多功能的，可用於各種類型的會議，但有些工具是專門為特殊會議設計的，例如 scrums、回顧、一對一和研討會。此外，某些董事會管理軟體包含會議管理功能，但專為涉及最高管理層、董事會成員和委員會的會議而量身定制。
提議新的應用程式
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並...
Notta
notta.ai
Notta 是一款領先的 AI 轉錄工具和會議記錄工具，可協助將任何語音對話快速轉錄和總結為可操作的文本，支援 58 種語言。 * 重要消息：Airgram 已加入 Notta！除了轉錄視訊/音訊檔案、現場演講之外，Notta 還與 Zoom、Microsoft Teams 和 Google Meet 等領先的視訊會議平台集成，以產生自動會議記錄。它還允許用戶查看、搜尋、編輯、匯出記錄並與團隊成員共享記錄，以實現無縫協作。 Notta 讓您能夠最大限度地發揮每次對話的價值。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 將您與其他致力於完成最重要工作的專業人士聯繫起來，從而改變您的工作方式。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力於幫助創業領導團隊實現他們的目標，為培養組織健康和領導技能提供協助。我們知道每個客戶都是獨一無二的，都有自己的夢想、團隊和障礙。我們的成長生態系統將確保整個組織的健康和健康，並讓每個人都像領導者一樣發揮作用。憑藉一套靈活的線上業務工具，Bloom 可以提供世界一流的會議軟體、專案管理功能、業務計劃建立功能、無與倫比的支援和無限的培訓，為您獨特的旅程提供支援。 Bloom 能為您的組織做些什麼？ - 加強會議期間的協作 - 與團隊分享公司的願景 - 追蹤您的 KPI，發現趨勢和機會 - 設定和管理短期和長期目標 - 管理流程，節省時間，避免混亂 - 獲得無限制的免費...
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Read
read.ai
Read 是混合會議的終極應用程序，您可以在一個地方查看即時參與度 + 情緒分數、會議計時器和通話時間。會議結束後，您將獲得一份全面的報告，其中包括即時會議回顧、文字記錄、音訊+視訊播放以及人工智慧驅動的建議。即時參與度+ 情緒分數：興趣和情緒指標沉浸式模式：AR 應用於參與者會議計時器：準時開始和結束會議通話時間：確保包容性對話會後即時會議回顧：每次會議結束後（不到5 分鐘）分鐘），收到書面會議摘要、主題清單、行動項目和關鍵問題。會議報告：一組強大的會議指標和分析轉錄：自動摘要、主題、註釋、行動項目、問題會議回放：基於指標的音頻和視頻播放以及導航建議：AI 建議減少會議次數、提高會議質量智能...
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Sembly
sembly.ai
Sembly SaaS 解決方案使經理和團隊能夠記錄、轉錄並產生帶有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。 Sembly 在網路、iOS 和 Android 行動應用程式上提供英文和 42 多種語言版本。最聰明的人工智慧會議助手，可協助輕鬆查看和分享會議要點、會議記錄和轉錄。將您的會議變成可搜尋的文本，突出顯示關鍵討論時刻，創建筆記和摘要。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，旨在使會議流程更加高效和富有洞察力。該工具提供會議的自動視訊錄製功能，再加上人工智慧驅動的轉錄功能，以便稍後輕鬆查看和理解會議內容。 除此之外，MeetGeek 還包括自動摘要等功能，幫助使用者有效地了解會議要點，而無需查看幾個小時的內容。 該工具還利用人工智慧提取並突出顯示每次會議的關鍵主題，提供一種快速了解過去事件的方法。搜尋功能使用戶能夠從一個位置輕鬆存取過去的會議、錄音、文字記錄和亮點。 MeetGeek 也強調團隊協作，允許分享有關會議內容的規則。其「對話智慧」功能為會議中產生的銷售和客戶洞察提供人工智慧驅動的分析。 此外，MeetG...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Notiv
notiv.com
Notiv，會議智慧解決方案，可讓您的對話取得更好的業務成果。借助Notiv，您可以自動： - 捕獲您的對話- 獲取所討論內容的安全轉錄記錄- 總結所講內容以供快速審查- 與您的團隊或客戶分享對話中的重要時刻- 集成您的工作流程，以便您可以自由地專注於重要的事情 - 無需費力即可獲取重要的行動要點、提醒和會議記錄。一點也不複雜！我們很樂意協助您入門，請透過 [email protected] 聯絡我們
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Range
range.co
Range 是遠端和混合團隊相互檢查的地方，無論是非同步還是即時。按照團隊首選的時間表進行高效的簽到和會議，讓大家都知道： – 了解誰在做什麼、誰需要幫助以及他們的感受 – 回答日常團隊問題、分享心情並感謝構建信任並加強團隊合作的基礎– 連接您使用的工具，如Slack、Microsoft Teams、GSuite 和Asana，為您的簽到提供支援對於經理來說，Range 意味著不再進行微觀管理，不再進行低效的狀態會議，不再想知道工作進展如何繼續前進。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的團隊為何使用 Range 來促進出色的團隊合作。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文可協助經理召開更有效的會議，這些會議與他們的 OKR 和審核相關聯，並受到 Netflix、Reprise、Centercode、PolicyMe 等公司超過 10 萬名經理的信任。經理使用我們的應用程式在一個工作流程中運行他們的 1:1 會議、團隊會議和 OKR，這將他們的團隊實現目標的幾率提高了 95%。高階主管和人力資源部門獲得了一個績效支援平台，他們的經理每天都會使用該平台，幫助建立績效文化。由人工智慧輔助績效評估和即時目標報告支援。整合到 HRIS、SSO 和您的管理團隊正在使用的數千種生產力工具中，例如：Jira、Figma、Asana、Clickup、Linear、Mir...
Claap
claap.io
Claap 是一款一體化視訊工作區，將螢幕錄製、會議錄製和視訊 wiki 集於一處。使用 Claap，您可以： - 用短視頻代替您的下一次會議。透過註釋、主題和視訊回覆更快地獲得回饋 - 使用亮點、文字記錄和 AI 筆記記錄您的會議。並讓您的隊友趕上關鍵時刻。 - 透過專為您的組織設計並與您喜愛的應用程式連接的視訊工作區擴展您團隊的知識。
Parabol
parabol.co
Parabol 是一款線上會議工具，可幫助 Scrum 大師和其他領導者進行強大的指導性回顧、衝刺撲克評估會議、站立會議等！它開箱即用，與 Jira、GitHub、GitLab、Azure DevOps、Slack、MS Teams 和 Mattermost 集成，最多可供兩個團隊免費使用。 Parabol 允許團隊透過舉辦更好的會議來不斷改進。透過可自訂的範本、匿名回饋、多人分組和引導式討論，Parabol 可以幫助團隊找到他們的流程並改進他們的工作方式。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款由人工智慧驅動的時間管理日曆工具，可以優化團隊的日程安排，為他們的一天創造更多時間。它提供了一種靈活、專注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智慧，特別是 GPT（生成式預訓練變壓器），根據使用者的偏好和生產力模式為他們設計理想的一天。 該工具會自動將靈活的會議（例如一對一會議）轉移到最有效的時間，並解決日程安排中的衝突。它還透過跨日曆工作創建不間斷的專注時間區塊，使個人在一起工作時能夠在場，在獨立工作時能夠集中註意力。 在專注時間期間，Clockwise 透過與Slack 和Asana 等工具整合來最大限度地減少干擾，確保心流狀態並提高工作效率。知名公...
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。 Hirebook 的策略產品對於任何尋求提高參與度的組織來說都是一個成功的組合。
Navigator
navigator.com
遠距會議的所有內容都集中在一個地方：議程、筆記、行動項目和視訊會議連結。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
來自您信任的品牌為您的董事會提供支援的軟體。 Nasdaq Boardvantage 協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策流程。此外，我們的董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發資料。
Dive
letsdive.io
Dive 是一個會議管理平台，可幫助您不再討厭會議。借助 Dive，您可以輕鬆舉辦富有成效的會議 - 在會議前製定協作議程，在會議期間高效運行並在會議後使其具有可操作性。我們提供視訊會議、定時議程、自動會議回顧、互動式 GIF 和聲音、內建遊戲套件等等，全部打包在一個應用程式中，幫助您舉辦值得每個人花時間的會議。以下是 Dive 如何幫助您停止討厭會議的方法： 協作議程：有議程的會議根本不是會議。透過 Dive，每位與會者都可以提前就會議議程進行協作、在會議期間做即時筆記，並在會議結束後追蹤行動項目。行動項目：Dive 幫助您確保每次會議都有詳細記錄並且以行動為導向。標記與會者、委派任務並確定...
Peoplebox
peoplebox.ai
它為績效評估、360 度評估、一致目標 (OKR)、1:1、調查、KPI、任務/專案管理、策略會議和人員分析提供單一平台。與其他工具不同，它與 Slack/Teams 的整合不僅限於通知，還允許您直接在 Slack/Teams 內進行整個績效評估、參與度調查和 OKR 簽入。使其獨一無二的另一個原因是其無與倫比的定制性、直觀性和出色的客戶支持，可幫助您定制一切。以下是一些功能 - 自動目標和項目跟踪、基於目標的 360 度評論、目標、能力和價值觀的自定義權重、最終評級計算的高級公式、校準、9 框、個性化提醒、實時參與洞察、KPI跟踪、專家建立的範本、針對不同團隊的單一表單客製化以及表單一性化。
Laxis
laxis.com
Laaxis 旨在優化客戶對話，是一款人工智慧會議助手，旨在幫助收入團隊從互動中獲取關鍵洞察，並在各種商業能力中表現更好。 該工具使用人工智慧系統來記錄、轉錄並提供客戶會議期間討論的要點的精確提煉，確保不遺漏任何關鍵細節。 該工具對各種專業人士都有好處，包括銷售、行銷、業務開發、專案經理以及產品和使用者體驗設計師，因為它在市場研究、追蹤投資組合筆記、捕捉客戶需求和活動等不同領域提供幫助。 它可以自動產生會議摘要和後續電子郵件，並使使用者能夠一鍵將客戶需求、行動項目和會議摘要保存在 CRM 中。 使用者還可以從單一或一組會議中提取相關見解。透過包含語言首選項，Laxis 支援多語言交互，...
Circleback
circleback.ai
Circleback 透過自動編寫一流的摘要並根據重要的見解採取行動，幫助團隊從每次會議中獲得最大收益，無論是在 Zoom、Google Meet、Slack 會議上還是面對面會議上。 例如，Circleback 可以自動識別產品簡報通話中出現的功能請求，並為每個請求建立線性任務，或在銷售通話後使用客戶詳細資訊更新您的 CRM。 在 Circleback 之前，Ali 領導了法學碩士首次整合到 Stripe 支援產品中，Kevin 在 Tableau 擔任高級軟體工程師，從事預測分析工作。
Loopin
loopinhq.com
Loopin 將您的會議變成工作空間，您的整個團隊可以在一個地方進行協作並訪問談話要點、筆記和後續步驟。討論的完整背景資訊。 Loopin 也會在會議結束後自動發送筆記，因此每個人都在同一頁上。而且由於您可以分配行動項目並直接從平台查看每個人的進度，因此您將能夠消除那些無聊的狀態更新會議並推動更多的責任。 Loopin 可讓您將會議和應用程式中的所有任務整合到一個工作區中，確保不會遺漏任何內容。此外，您也可以在行事曆上安排出深度工作的時間。這意味著當您真正試圖完成工作時，您不會被邀請參加會議。 Loopin 為您提供了讓您的會議具有可操作性、高效性和協作性所需的一切，因此您可以花更少的時間進行...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Retrium
retrium.com
Retrium 讓敏捷團隊能夠進行有效的對話、發現新的見解並制定行動計劃。
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一個針對董事會、高階主管和團隊的治理會議管理解決方案。 Beenote 是簡單、易用且有效率的工具。從會議流程的開始到結束，Beenote 透過規劃、召開和跟進會議（任務、決策）來幫助團隊組織有效的會議。借助 Beenote，您可以在協作模式下快速規劃議程，並且透過 Microsoft 365 或 Google 集成，您的會議將完全集成到您的日曆中。與 Microsoft Teams 整合還可讓您充分利用其視訊會議工具的功能並使用 Beenote 記錄遠端會議。在會議期間，您可以即時記錄協作筆記。您還可以在會議中記錄決策和分配任務，並在一次會議到下一次會議之間或在儀表板中追...
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
Adam.ai
adam.ai
adam.ai 是一款創新的董事會管理軟體，使組織能夠捕獲、管理和共享會議知識，推動決策以實現業務目標 - 非常適合董事會、委員會和專案會議。該董事會管理平台引入了現代功能和集成，具有企業級安全性，可無縫、高效地管理董事會會議——議程生成器、行動跟踪、註釋、投票和決策、會議紀要批准和簽名、人工智能轉錄摘要、報告/分析儀表板、視訊會議、預訂和安排，以及知識驅動的人工智慧助手，透過提供智慧見解、促進參與和優化決策流程來增強整個會議體驗。
Retime
retime.so
Retime 是一款生產力工具，可透過在一個地方管理日曆、建立議程、記筆記和建立任務來幫助您簡化會議。借助 Retime，您可以輕鬆安排會議並設定議程、在會議期間做筆記以及在會議結束後建立任務。這有助於縮短會議時間、提高會議效率，讓您能夠最大限度地利用時間並完成更多工作。
Easynote
easynote.com
Easynote 是工作和協作軟體，任何人、任何地方都可以管理他們的日常工作。由於其獨特的網格系統，它對於任何行業或企業來說都是簡單且非常可擴展的。無論您需要在時間軸還是網格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正確選擇。所以是時候告別 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多個預定義範本可在幾秒鐘內開始使用。與您的團隊一起管理小型專案或大型企業專案！使用我們獨特的儀表板可以在一個地方立即概覽您的所有專案。 Easynote 提供 7 天試用期，無需信用卡。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。我們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私有工作空間中提供了一組包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每個功能，包括專案管理、CRM、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Sprint Boards
sprintboards.io
敏捷開發人員的復古板。 只需幾秒鐘即可建立線上回顧衝刺板，並開始與您的團隊合作，無論他們身在何處。 體驗我們現代數位工具的強大功能和靈活性，讓您的回顧變得輕鬆。
Aster
asterapp.co
Aster 透過專注於儀式來解決治理、集體績效和混合協作的目標。它是一款協作軟體，用於記錄、建立和視覺化筆記，以實現有效的策略會議以及更好地跟進行動和決策。作為 Microsoft 合作夥伴，它完全整合到 Teams 會議介面中。 Aster 參與儀式的三個階段。它使準備工作自動化並最大化協作，使動畫流暢且有節奏，並自動發送會議記錄以及後續行動和決策。我們超過 55% 的使用者會議準備都是自動化的。整體而言，我們的用戶花在會議上的時間減少了 30%，精神負擔也減輕了。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 讓您可以將會議議程附加到您的 Google 會議中。透過使用一款一體化會議管理軟體，您可以建立議程、查看會議紀要，讓效率低下的會議成為過去——一切都來自您的行事曆活動。您是否擔心即將召開的會議，因為您知道這會毫無成效？使用我們的「請求議程」功能禮貌地向會議組織者表明您希望會議取得成果。增強您的 Google 日曆功能 - 節省時間、減少會議疲勞，並被同事視為「生產力冠軍」。
PixelMixer
pixelmixer.com
您的組織已經在使用影片 -> 現在將其轉化為知識。 PixelMixer 會自動轉錄您的會議，檢測感興趣的部分，並通知其他人他們錯過了哪些內容。 - 發現整個組織中發生的相關對話。 - 關鍵字提醒將合適的人拉入討論。 - 將影片轉化為知識和變革動力。 - 在不間斷的 Zoom 和 Slack 世界中保持最新狀態。 - 辨識趨勢並培養思想領袖。使您的團隊能夠使用 PixelMixer 創建和分享自助服務知識。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作...
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings 是一款雲端協作工具，適合所有厭倦了無效和低效會議的人。透過我們的會議工具，只需單擊一下即可讓您的會議更有效率、井井有條。與您的團隊分享議程、分配任務並確保每個人都擁有正確的資訊。我們稱這次會議為「簡單」會議。計劃 - 讓每個人都做好富有成效的會議的準備 設定議程並與您的團隊共享，以確保每個人都掌握相關資訊。與會者會在會議開始前在收件匣中取得匯總訊息，並可以新增自己的議程項目和附件。 DO - 輕鬆地做 好吧，開會時間到了！即時記筆記、新增決策並分配操作。負責某項操作的人員會收到即時通知，並將個人待辦事項清單傳送到他們的收件匣。事不宜遲，您已經領先一步了。...
EasyRetro
easyretro.io
EasyRetro 是一款供分散式團隊進行敏捷回顧的線上工具。它旨在消除任何障礙和乾擾，以便團隊進行更好的會議並整體提高。
GoRetro
goretro.ai
GoRetro 是一款用戶友好、有趣且可自訂的敏捷回顧工具，它利用衝刺數據和團隊情緒來推動持續改進。來自財富 500 強公司、銀行、政府機構和創新新創公司的數千個 Scrum 團隊使用 GoRetro 使他們的回顧變得有趣、有吸引力且有效。如何？透過確保您擁有順暢的會議體驗，同時為您提供便利的超能力，以便您可以實現最大程度的參與和參與，所有這些都包含企業級安全性（SOC-2 Type II 和 ISO 27001 認證）。但這還不是全部。透過深度數據集成，我們推動團隊持續改進。告別處理無數電子表格和選項卡。從現有工具和先前的衝刺回顧中控制數據，以加快決策速度並成為數據驅動的部門。 GoRetr...
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation 為世界提供了一個簡單且聰明的會議紀要解決方案，該解決方案基於語音識別和其他人工智慧概念和技術。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的創建是為了提高您的溝通技巧和效率。透過有系統且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互動中的信息，以改善生活中的協調和協作。它也是組織思想和規劃未來溝通的工具，目的是讓您的溝通更有效，讓其他人更容易注意到。在 OurSails，我們重視每位客戶對我們的信任，我們會提供一個滿足他們在可用性、穩定性和安全性方面需求的平台。我們的專業工程團隊不斷努力增強使用者體驗並消除有時可能發生的任何令人討厭的錯誤。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly 是一個完整的會議管理應用程序，提供從安排會議到管理團隊會議的工具。
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro 為分散式團隊帶來最佳的復古體驗。它可以進行誠實有效的討論，幫助您的團隊發現重要的問題，並採取行動不斷改進。主要功能： - 透過美麗的圖像和經過驗證的敏捷復古模板讓您的回顧保持新鮮感- 獨特的破冰功能，使回顧變得有趣且引人入勝- 通過表情符號反應和私人投票找到對您的團隊重要的內容- 為小型或大型團隊擴展您的回顧使用單頁面視圖或選項卡佈局 - 操作跟踪
Tervene
tervene.com
Tervene 透過管理實踐數位化與專業輔導相結合，實現卓越營運。 Tervene 將 6 種管理工具結合在一個解決方案中，支援工廠車間的知識管理、流程驗證、操作控制、溝通和問題解決。我們為北美和歐洲的工廠提供服務，其中包括瑪氏箭牌、賽峰、西門子、通用動力和安賽樂米塔爾等製造業領導者。使用 Tervene，這些製造商將其管理系統數位化，並透過遵守最佳實踐來促進高效的管理行為。
Topicflow
topicflow.com
Topicflow 利用人工智慧和基於證據的實踐來即時評估績效並持續改進績效，而無需在傳統的績效審查上浪費時間。
Connect4
connect4.app
客戶會議平台。客戶關係蓬勃發展的地方。準備、見面、行動。利用 Connect4 簡單的會議準備、交付和問責工具促進客戶關係。以客戶為中心的公司知道與客戶交談的好處 - 將一次性會議轉變為客戶可操作的互聯體驗，同時建立對團隊交付的信任並增加經常性收入。欲了解有關 Connect4 的更多信息，請訪問 https://www.connect4.app/
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro 是一款安全、企業級線上敏捷回顧和團隊健康檢查工具，適用於同地辦公、遠端和混合團隊。它是一個直觀的工具，具有指導回顧技術，使您的回顧每次都值得。 TeamRetro 可讓您執行富有洞察力的運行狀況檢查，擷取基於團隊的回饋，為數據驅動的操作提供資訊。 TeamRetro 與您現有的工作流程集成，以提升您的產品和團隊的持續改善。
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士領先的會議管理解決方案，旨在滿足董事會、董事會委員會和執行會議的獨特需求。 Sherpany 深受歐洲頂級公司的信賴，將會議效率提高了 45%，簡化了整個流程——從會議準備到分發數位簽章的會議記錄和行動項目。我們優先考慮安全性和合規性，並擁有經過 FINMA 批准和 ISO270001 認證的強大解決方案，可集中並確保對您的資料進行適當的存取控制。除了可透過網頁瀏覽器存取的基於網路的 Sherpany 平台之外，我們還提供適用於 iOS、Windows 和 Android 的本機應用程序，以便跨不同裝置方便地存取我們的會議管理解決方案。我們基於 SaaS 的軟體，加上我...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷團隊的會議協調者，透過人工智慧輔助的回顧、每日站立會議和規劃撲克評估會議來提供效率、協作和速度。它透過非同步或同步會話適用於遠端或混合團隊。所有提供的服務都與協作和追蹤工具無縫集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
DemoHop
demohop.com
對於分散式技術和研發團隊來說，很難讓所有工程師、產品團隊和業務利害關係人達成共識。為了解決這個問題，DemoHop 支持線上展示活動，在短短幾個小時內將員工和他們的想法聚集在一起。我們有一些大公司使用 DemoHop 將員工聚集在一起並促進協作。現實情況是，Teams 或 Zoom 等日常會議工具並不擅長幫助人們互相會面、識別專家或傳播想法。 DemoHop 讓世界上最重要的技術團隊能夠 1) 最大限度地提高技術投資投資回報率，2) 傳播創新和最佳實踐，以及 3) 激勵員工。為此，DemoHop 的魔力在於與會者選擇自己的冒險模式，讓人們可以將時間花在對他們最重要的主題上。這與與會者建立了高度...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來為您的會議增添趣味。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確—...