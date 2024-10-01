會議管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蓋亞那

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Stratsys Meetings 是一款雲端協作工具，適合所有厭倦了無效和低效會議的人。透過我們的會議工具，只需單擊一下即可讓您的會議更有效率、井井有條。與您的團隊分享議程、分配任務並確保每個人都擁有正確的資訊。我們稱這次會議為「簡單」會議。計劃 - 讓每個人都做好富有成效的會議的準備 設定議程並與您的團隊共享，以確保每個人都掌握相關資訊。與會者會在會議開始前在收件匣中取得匯總訊息，並可以新增自己的議程項目和附件。 DO - 輕鬆地做 好吧，開會時間到了！即時記筆記、新增決策並分配操作。負責某項操作的人員會收到即時通知，並將個人待辦事項清單傳送​​到他們的收件匣。事不宜遲，您已經領先一步了。...