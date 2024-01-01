會議管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
會議管理軟體有助於組織和舉行團隊會議，以確保會議高效且專注。使用者利用這些工具來有效地安排會議，通常與日曆軟體整合以確保可見性。這些解決方案還提供議程創建、會議記錄和共識追蹤等功能，以提高會議效率。某些軟體包括針對會議期間決定的行動項目的基本任務管理功能。 雖然大多數會議管理工具都是多功能的，可用於各種類型的會議，但有些工具是專門為特殊會議設計的，例如 scrums、回顧、一對一和研討會。此外，某些董事會管理軟體包含會議管理功能，但專為涉及最高管理層、董事會成員和委員會的會議而量身定制。
提議新的應用程式
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智慧日曆助手，可在您的日曆上靈活安排時間來處理您想要關注的任何事情。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Focusmate
focusmate.com
Focusmate 虛擬共享辦公室可協助您完成工作。立即建立一個免費帳戶。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Read
read.ai
借助人工智慧，透過自動會議摘要、視訊亮點和建議，使會議更加有效和高效。
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek 是一款人工智慧會議助手，可以自動視訊記錄、轉錄、總結並提供每次會議的關鍵見解。
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Sembly
sembly.ai
Sembly 記錄、轉錄並產生具有會議記錄的智慧會議摘要。適用於 Zoom、Google Meet 和 Microsoft Teams。堪稱最聰明的AI團隊助理！
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一個一體化的績效管理平台。 OKR 和目標、績效評估、回饋、1:1 會議、參與度調查。現在演示。
Notiv
notiv.com
Notiv 是一款由人工智慧驅動的記事本，可供您記錄、轉錄和總結您的會議，以便在 Zoom 等所有網路會議平台上產生議程。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智慧客戶會議平台，可協助您提高銷售速度並增加收入。免費試用，了解頂級公司為何使用 Demodesk 來增強其整個收入團隊的能力。
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Boardable
boardable.com
減輕壓力 — 有更多時間規劃關鍵任務會議 — 更好的數據以提高董事會參與度和投資報酬率。一個平台，多種解決方案。 高性能主機板從 Boardable 開始 - 大規模改造您的主機板並使其面向未來。我們專門建立的平台針對大規模溝通、治理和委員會管理進行了最佳化，因此您可以充滿信心地進行虛擬或親自治理。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 優化團隊的行事曆，為每個人的一天創造更多時間。這是一種新的工作方式，為我們提供了靈活性和專注力。免費開始。
UpdateAI
update.ai
UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Parabol
parabol.co
Parabol 是敏捷會議的副駕駛，可協助團隊以較少的前期會議準備工作進行溝通、反思和取得進展。
Navigator
navigator.com
遠距會議的所有內容都集中在一個地方：議程、筆記、行動項目和視訊會議連結。
Dive
letsdive.io
您的會議由人工智慧自動駕駛。 準備好使用 Dive 的 AI 助理來搞定會議：自動筆記、無縫總結和行動項目變得簡單。
Loopin
loopinhq.com
與您的生產力助理見面。 Loopin 將您的行事曆轉變為協作工作空間。讓您的會議具有可操作性、自動更新狀態並規劃高效的工作日。
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
來自您信任的品牌為您的董事會提供支援的軟體。 Nasdaq Boardvantage 協助董事、委員會和領導團隊更好地準備、參與和協調協作和決策流程。此外，我們的董事會入口網站使公司秘書和管理人員能夠比以往更輕鬆地管理會議、制定議程和分發資料。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。對於任何希望提高參與度的組織來說，Hirebook 的策略產品都是一個成功的組合。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易於使用且安全的治理軟體，其定價適合任何組織，包括先進的合約管理、100% 無紙化董事會會議管理、輕鬆的實體管理、無縫整合的電子簽名提供商和內建虛擬數據室(VDR) - 合而為一。 ContractZen 的使命是幫助組織每天為盡職調查做好準備，為全球數百萬中小型企業和非營利組織帶來現代治理。我們讓高階主管、投資者和董事會安心無憂。這就是為什麼我們的名字是 ContractZen。
Retrium
retrium.com
Retrium 讓敏捷團隊能夠進行有效的對話、發現新的見解並制定行動計劃。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款參與度和績效軟體，可讓您透過使用回饋見解和績效工具來指導經理來提高參與度和保留率。
Adam.ai
adam.ai
一體化會議管理。 adam.ai 是一款智慧一體式會議管理平台，可在會議之前、期間和之後捕捉、管理和共享知識，將內容轉化為有價值的資產，並推動成功的業務成果。
Laxis
laxis.com
從每次客戶對話中獲得最大價值 Laaxis AI 會議助理透過以最少的努力自動捕獲和提取每次客戶互動中的關鍵見解，為收入團隊提供支援。
Avoma
avoma.com
即使在經濟低迷時期，您的收入和生產力也會翻倍 - 且預算不會增加一倍 擁有一體化的人工智慧會議助理和收入智慧解決方案
Sprint Boards
sprintboards.io
敏捷開發人員的復古板。 只需幾秒鐘即可建立線上回顧衝刺板，並開始與您的團隊合作，無論他們身在何處。 體驗我們現代數位工具的強大功能和靈活性，讓您的回顧變得輕鬆。
Circleback
circleback.ai
輕鬆記錄、總結和搜尋您的會議。 自動會議記錄、後續電子郵件和語義搜尋。今天免費開始。
Beenote
beenote.io
Beenote 是第一個針對董事會、高階主管和團隊的治理會議管理解決方案。 Beenote 是簡單、易用且有效率的工具。從會議流程的開始到結束，Beenote 透過規劃、召開和跟進（任務、決策）會議來幫助團隊組織有效的會議。借助 Beenote，您可以在協作模式下快速規劃議程，並且透過 Microsoft 365 或 Google 集成，您的會議將完全集成到您的日曆中。與 Microsoft Teams 整合還可讓您充分利用其視訊會議工具的全部功能，並使用 Beenote 記錄遠端會議。在會議期間，您可以即時記錄協作筆記。您還可以在會議中記錄決策和分配任務，並在一次會議到下一次會議之間或在儀表...
EasyRetro
easyretro.io
透過有趣的 Sprint 回顧來改進 🔥 與您的遠端團隊合作，使用簡單、直觀且美觀的工具更好地完成工作
Easynote
easynote.com
Easynote 是工作和協作軟體，任何人、任何地方都可以管理他們的日常工作。由於其獨特的網格系統，它對於任何行業或企業來說都是簡單且非常可擴展的。無論您需要在時間軸還是網格中敏捷地工作，Easynote 都是您的正確選擇。所以是時候告別 Monday.com、Asana、Clickup、Trello、TeamGantt 等了。使用 50 多個預定義範本可在幾秒鐘內開始使用。與您的團隊一起管理小型專案或大型企業專案！使用我們獨特的儀表板可以在一個地方立即概覽您的所有專案。 Easynote 提供 7 天試用期，無需信用卡。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。我們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私有工作空間中提供了一組包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每個功能，包括專案管理、CRM、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
GoRetro
goretro.ai
讓每一次衝刺都有影響力、有效率且有趣。 利用 GoRetro 的數據驅動且引人入勝的回顧會議、衝刺規劃活動和衝刺監控工具，提升您的敏捷衝刺交付水平。
Aster
asterapp.co
Aster 讓您在會議期間平均做出 3 倍以上的決策，同時減少會議所花費的時間。
Smartnotation
smartnotation.com
Smartnotation 為世界提供了一個簡單且聰明的會議記錄解決方案，該解決方案基於語音識別和其他人工智慧概念和技術。
Retime
retime.so
Retime 是一款生產力工具，可透過在一個地方管理日曆、建立議程、記筆記和建立任務來幫助您簡化會議。借助 Retime，您可以輕鬆安排會議並設定議程、在會議期間做筆記以及在會議結束後建立任務。這有助於縮短會議時間、提高會議效率，讓您能夠最大限度地利用時間並完成更多工作。
QuickMinutes
quickminutes.com
QuickMinutes 讓您可以將會議議程附加到您的 Google 會議中。透過使用一體化會議管理軟體，讓低效的會議成為過去，該軟體允許您創建議程、查看會議記錄 - 所有這些都來自您的日曆活動。您是否擔心即將召開的會議，因為您知道這會毫無成效？使用我們的「請求議程」功能禮貌地向會議組織者表明您希望會議取得成果。增強您的 Google 日曆功能 - 節省時間，減少會議疲勞，並被同事視為「生產力冠軍」。
PixelMixer
pixelmixer.com
您的組織已經在使用影片 -> 現在將其轉化為知識。 PixelMixer 會自動轉錄您的會議，檢測感興趣的部分，並通知其他人他們錯過了哪些內容。 - 發現整個組織中發生的相關對話。 - 關鍵字提醒將合適的人拉入討論。 - 將影片轉化為知識和變革動力。 - 在不間斷的 Zoom 和 Slack 世界中保持最新狀態。 - 辨識趨勢並培養思想領袖。使您的團隊能夠使用 PixelMixer 創建和分享自助服務知識。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的創建是為了提高您的溝通技巧和效率。透過有系統且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互動中的信息，以改善生活中的協調和協作。它也是組織思想和規劃未來溝通的工具，目的是讓您的溝通更有效，讓其他人更容易注意到。在 OurSails，我們重視每位客戶對我們的信任，我們會提供一個滿足他們在可用性、穩定性和安全性方面需求的平台。我們的專業工程團隊不斷努力增強使用者體驗並消除有時可能出現的任何令人討厭的錯誤。
Meeedly
meeedly.com
Meeedly 是一個完整的會議管理應用程序，提供從安排會議到管理團隊會議的工具。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作...
TeleRetro
teleretro.com
TeleRetro 為分散式團隊帶來最佳的復古體驗。它可以進行誠實有效的討論，幫助您的團隊發現重要的問題，並採取行動不斷改進。主要功能： - 透過美麗的圖像和經過驗證的敏捷復古模板讓您的回顧保持新鮮感- 獨特的破冰功能，使回顧變得有趣且引人入勝- 通過表情符號反應和私人投票找到對您的團隊重要的內容- 為小型或大型團隊擴展您的回顧使用單頁面視圖或選項卡佈局 - 操作跟踪
Tervene
tervene.com
Tervene 透過管理實踐數位化與專業輔導相結合，實現卓越營運。 Tervene 將 6 種管理工具結合在一個解決方案中，支援工廠車間的知識管理、流程驗證、操作控制、溝通和問題解決。我們為北美和歐洲的工廠提供服務，其中包括瑪氏箭牌、賽峰、西門子、通用動力和安賽樂米塔爾等製造業領導者。使用 Tervene，這些製造商將其管理系統數位化，並透過遵守最佳實踐來促進高效的管理行為。
Topicflow
topicflow.com
Topicflow 利用人工智慧和基於證據的實踐來即時評估績效並持續改進績效，而無需在傳統的績效審查上浪費時間。
Connect4
connect4.app
客戶會議平台。客戶關係蓬勃發展的地方。準備、見面、行動。利用 Connect4 簡單的會議準備、交付和問責工具促進客戶關係。以客戶為中心的公司知道與客戶交談的好處 - 將一次性會議轉變為客戶可操作的互聯體驗，同時建立對團隊交付的信任並增加經常性收入。欲了解有關 Connect4 的更多信息，請訪問 https://www.connect4.app/
TeamRetro
teamretro.com
TeamRetro 是一款安全、企業級線上敏捷回顧和團隊健康檢查工具，適用於同地辦公、遠端和混合團隊。它是一個直觀的工具，具有指導回顧技術，使您的回顧每次都值得。 TeamRetro 可讓您執行富有洞察力的運行狀況檢查，擷取基於團隊的回饋，為數據驅動的操作提供資訊。 TeamRetro 與您現有的工作流程集成，以提升您的產品和團隊的持續改善。
Stratsys
stratsys.com
Stratsys Meetings 是一款雲端協作工具，適合所有厭倦了無效和低效會議的人。透過我們的會議工具，只需單擊一下即可讓您的會議更有效率、井井有條。與您的團隊分享議程、分配任務並確保每個人都擁有正確的資訊。我們稱這次會議為「簡單」會議。計劃 - 讓每個人都做好富有成效的會議的準備 設定議程並與您的團隊共享，以確保每個人都掌握相關資訊。與會者會在會議開始前在收件匣中取得匯總訊息，並可以新增自己的議程項目和附件。 DO - 輕鬆地做 好吧，開會時間到了！即時記筆記、新增決策並分配操作。負責某項操作的人員會收到即時通知，並將個人待辦事項清單傳送到他們的收件匣。事不宜遲，您已經領先一步了。...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany 是瑞士領先的會議管理解決方案，旨在滿足董事會、董事會委員會和執行會議的獨特需求。 Sherpany 深受歐洲頂級公司的信賴，將會議效率提高了 45%，簡化了整個流程——從會議準備到分發數位簽章的會議記錄和行動項目。我們優先考慮安全性和合規性，並擁有經過 FINMA 批准和 ISO270001 認證的強大解決方案，可集中並確保對您的資料進行適當的存取控制。除了可透過網頁瀏覽器存取的基於網路的 Sherpany 平台之外，我們還提供適用於 iOS、Windows 和 Android 的本機應用程序，以便跨不同裝置方便地存取我們的會議管理解決方案。我們基於 SaaS 的軟體，加上我...
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock 是敏捷團隊的會議主持人，透過人工智慧輔助回顧、每日站立會議和規劃撲克評估會議提供效率、協作和速度。它透過非同步或同步會話適用於遠端或混合團隊。所有提供的服務都與協作和追蹤工具無縫集成，例如 Slack、Microsoft Teams、Jira、Asana、Linear 和 Basecamp。
DemoHop
demohop.com
對於分散式技術和研發團隊來說，很難讓所有工程師、產品團隊和業務利害關係人達成共識。為了解決這個問題，DemoHop 支持線上展示活動，在短短幾個小時內將員工和他們的想法聚集在一起。我們有一些大公司使用 DemoHop 將員工聚集在一起並促進協作。現實情況是，Teams 或 Zoom 等日常會議工具並不擅長幫助人們互相會面、識別專家或傳播想法。 DemoHop 讓世界上最重要的技術團隊能夠 1) 最大限度地提高技術投資投資回報率，2) 傳播創新和最佳實踐，以及 3) 激勵員工。為此，DemoHop 的魔力在於與會者選擇自己的冒險模式，讓人們可以將時間花在對他們最重要的主題上。這與與會者建立了高度...
Equal Time
equaltime.io
Equal Time 是虛擬會議的人工智慧助理。 Equal Time 不僅限於會議轉錄和自動化行動項目，還有助於促進更具包容性的會議。我們的技術可協助您降低聲音，並獲得有關如何提高領導力的個人化建議。稍後使用可搜尋和可共享的記錄查看會議的詳細資訊。透過估算所產生的費用來深入了解會議的費用。使用破冰活動、會議計時器和查輪活動來讓您的會議變得有趣。今天就免費開始吧！ www.equaltime.io Equal Time 由兩位科技領域女性於 2021 年創立，現已迅速發展壯大，擁有一支敬業且才華橫溢的團隊，他們熱衷於提高數位工作空間的生產力和包容性。在 Equal Time，我們的使命很明確—...