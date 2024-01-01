媒體監控軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
媒體監控軟體為用戶提供來自各種媒體管道的即時動態消息和警報。公關部門利用這些工具來監控與其產業以及客戶和業務夥伴相關的媒體管道。這些解決方案可協助公司監控傳統新聞媒體和線上平台上對其品牌或高階主管的提及，分析媒體通報趨勢，評估公關活動的效果，並透過迅速解決危機或不良宣傳來維護品牌聲譽。 媒體監控軟體可以授予對不同類型媒體管道的存取權限。印刷媒體報道包括報紙、雜誌和貿易期刊，而廣播頻道包括電視和廣播。許多媒體監控工具也有助於存取網站、新聞網站、部落格和社交媒體平台等線上資源。此外，少數媒體監控提供者將其服務擴展為追蹤播客中的提及內容。
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Feedly
feedly.com
歡迎來到 Feedly——這個平台讓企業和好奇心保持領先！我們熱衷於幫助團隊追蹤競爭對手、發現新趨勢並研究新出現的安全威脅。 Feedly AI 是機器學習模型的集合，可以即時自動收集、分析來自數百萬個來源的可行見解並確定優先順序。 有興趣了解更多 Feedly 市場情報或威脅情報產品的資訊嗎？
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家為行銷專業人士開發線上 SEO 工具和免費教育材料的軟體公司。 Ahrefs 一體化SEO 工具集可以幫助您： - 競爭對手研究：揭示競爭對手的自然關鍵字、反向連結策略和PPC 關鍵字- 連結建立：在您的利基市場中找到最強的反向連結機會- 關鍵字研究：獲得最大程度的相關關鍵字創意和看看排名有多難- 網站審核：查找您的網站存在哪些SEO 問題並了解如何解決它們- 內容研究：發現任何主題上最受歡迎的內容，並為您自己的內容找到最佳創意- 排名追蹤：追蹤您和競爭對手的搜尋排名 - 提及監控：每次您或您的品牌在網路上被提及時都會收到電子郵件提醒。 Ahrefs 資...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋來搜尋數據，並使用圖...
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一體化公關和贏得媒體平台，具有全球媒體監控、媒體聯絡人資料庫和強大的分析功能。使用批評提及的綜合贏得媒體套件可以輕鬆分析搜尋結果，將其轉化為可操作的數據並進行共享。每個訂閱均包含 24/7/365 客戶支援。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Awario
awario.com
Awario 是一款社群媒體和網路監控工具，可協助您追蹤品牌提及狀況、監控競爭對手、尋找銷售機會和影響者，以及與線上受眾互動。
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 是最先進的社群媒體監控工具之一，具有人工智慧驅動的報告和見解。數千家各種規模的公司都使用 Brand24 來識別和分析網路上有關其品牌、產品和競爭對手的線上對話。 Brand24 讓用戶能夠隨時了解有關其業務的線上動態、獲取客戶洞察、參與社群、識別銷售線索、改善社交客戶服務、接觸有影響力的人並監控他們的競爭。它是一款可靠且價格實惠的媒體監控工具，可協助您管理線上聲譽、追蹤和評估行銷活動、追蹤競爭對手、獲取客戶回饋、進行社交銷售等。
Mention
mention.com
Mention 是一種社群媒體行銷解決方案，讓品牌和代理商能夠了解社群媒體和網路上的受眾感知，同時也提供組織社群媒體活動的能力。透過使用 Mention，您可以輕鬆監控網路上有關品牌或產品的言論，獲得有關其行業的全面分析，並衡量您的行銷和公關活動的影響。開始傾聽觀眾的聲音並與他們互動！ Mention 成立於 2012 年，客戶群超過 75 萬用戶，遍佈超過 125 個國家，其中企業客戶超過 4,000 家。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是創建和廣播您自己的線上廣播電台的第一個平台。該解決方案還提供統包服務來支援廣播電台的數位開發（網站、行動應用程式、連網揚聲器、電視和汽車）。如今，他們在 170 個國家/地區擁有 3,000 多個廣播電台。 RadioKing 始終尋求新的挑戰，想像並開發新的解決方案來塑造明天的無線電。
Dataminr
dataminr.com
Dataminr 將即時人工智慧和公共資料應用於我們的客戶，為全球企業、公共部門機構、新聞編輯室和非政府組織產生相關且可操作的警報。 Dataminr 領先的人工智慧平台可從大量公開資訊中偵測高影響事件和新興風險的最早訊號。 Dataminr 的即時警報使數百個公共和私營部門組織的數萬名用戶能夠首先了解世界各地的重大事件，制定有效的風險緩解策略，並在危機發生時充滿信心地做出反應。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套產品，旨在將網路上的非結構化資料轉換為結構化的上下文資料庫。 Diffbot 的產品基於尖端的機器視覺和自然語言處理軟體構建，每天能夠讀取數十億份文件。 Diffbot 知識圖譜 Diffbot 的知識圖譜產品是世界上最大的上下文資料庫，由超過 100 億個實體組成，包括組織、產品、文章、事件等。知識圖譜的創新 NLP 和事實解析技術將實體連接到上下文資料庫中，包含超過 1 兆個實體
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一個人工智慧客戶服務自動化平台。該工具使用專有演算法監控全球互聯網（社交媒體、入口網站、論壇和部落格），收集公眾提及的內容，並自動分析它們以獲取消費者見解。整合的互動模組允許客戶服務團隊管理多個管道的線上對話並直接從一個平台進行回應。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...
Spica Media
spica.media
我們為您提供跨社群媒體、報紙、雜誌、電視、廣播和線上新聞的全面媒體監控，並提供有價值的分析和報告，幫助您提高績效。
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒體技術公司，為客戶提供新聞稿分發服務，幫助建立品牌知名度、贏得媒體提及、提高線上知名度、提高搜尋引擎優化效能、產生銷售等等。除了新聞稿分發及其新聞稿優化器之外，Newswire 還提供媒體套件，它將其最強大的產品捆綁到一個易於使用的平台中，幫助公司最大限度地提高與媒體的互動。 Newswire 對客戶滿意度的不懈承諾和對客戶績效的熱情，與其創新產品相結合，繼續幫助全球各種規模和行業的公司在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市場和競爭情報平台以及新聞 API，使企業能夠收集、策劃和分享有關整個組織內競爭對手、客戶、行業和關鍵情報主題的可行見解。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立於 2015 年，旨在為公關界提供資料分析和媒體情報的現代工具。該應用程式提供媒體監控、詳細分析、儀表板和報告，以及豐富的媒體檔案，可以輕鬆找到舊文章。除了這些經典功能之外，用戶還可以存取全面的記者媒體清單和新聞中心，以便輕鬆建立和分發新聞稿。
Brand Analytics
brandanalytics.ru
品牌分析是一個社群媒體監控和分析系統。 * 從所有來源獲取數據，即社交網站、視訊託管、地圖服務、公共管道和即時聊天、評論網站、論壇、部落格、市場、線上媒體、報紙、雜誌和聯邦管道。 * 所有類型的訊息和資料：訊息文字、識別的圖片文字、影片記錄、簽到、故事。 * 大量的指標和訊息屬性，加上可設定的資料分段系統，可以解決最廣泛的問題，從聲譽控制和即時行銷到深入研究。 * 自動辨識提及情緒，準確率達 85-90%。機器學習演算法將訊息分類，識別媒體空間趨勢、攻擊性、辨識影像中的文字等。 * 透過行動應用程式、Telegram 或電子郵件設定警報訊息。 * 用於快速分析的高水準自動化：自動標記、趨勢檢...
Signal AI
signal-ai.com
在無盡的數據海洋中，Signal AI 能夠提供清晰的訊息，幫助您做出自信、明智的決策。 Signal AI 平台每天都會以 75 種語言將超過 500 萬篇文章納入 226 個市場，以產生決策見解。 • 增強您的公關策略 - 提升您的溝通水平、維持媒體領先地位並有效管理風險。 • 精確審計－為您的審計策略配備全面、可靠的數據，確保您不會錯過任何一個環節。 • 投資、提升- 消除噪音並獲得準確、及時的信息，優化您的每一步行動。 • 精確的永續發展領導力- 將您的品牌聲譽與不斷發展的永續發展環境相匹配，確保您的ESG 活動與現實世界的結果保持一致。 • 將人工智慧支援的情報整合到您的風險工作流程...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供強大且全面的電視和廣播監控、網路監控、LexisNexis/Print 監控、媒體情報和公關分析。我們也提供媒體聯絡人資料庫解決方案。 News Exposure 透過維護可追溯到 2010 年的永久高清檔案，在行業中創造了獨特的利基市場。 News Exposure 維護最高品質和最完整的音訊和視訊存檔庫，以便我們可以為您提供幾分鐘前或幾年前播放的剪輯。 News Exposure 是西班牙語廣播監測領域的領導者，提供最廣泛的本地和全國覆蓋範圍。 News Exposure 提供報導（包括尼爾森觀眾人數和尼爾森廣播電台號碼）、電視剪輯、廣播剪輯和網路剪輯，以及...
Managr
managr.ai
Managr 是專為公共關係設計的人工智慧助理。它為您閱讀新聞、撰寫媒體宣傳資料並識別目標記者。
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/
Uptime
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免費試用。使用我們屢獲殊榮的網站監控工具檢查正常運作時間並立即收到通知。
SnapStream
snapstream.com
SnapStream 是一款功能強大的基於雲端的視訊剪輯產品，可錄製和轉錄即時視頻，讓您輕鬆製作和分享重要時刻。借助Snapstream，您可以： - 錄製和轉錄任何視頻源、直播、電視頻道或現場活動- 即時在多個錄製內容中搜索轉錄，查找有助於講述故事的剪輯- 將視頻剪輯、GIF 和屏幕截圖實時發佈到社交媒體 -透過Slack 或電子郵件分享剪輯，與您的團隊進行協作- 創建精選的、可搜尋的視訊檔案新聞、政治、體育、娛樂和文化領域的主要參與者使用Snapstream 來： - 透過將影片剪輯打包為高度參與的社交媒體時刻，建立忠實的粉絲群- 透過激發觀眾反應、評論和分享來提高參與度- 增強品牌知名度...
Webz.io
webz.io
Webz.io 是機器定義網路資料的領先供應商。它將來自開放網路和暗網的大量網路資料轉換為結構化網路資料來源，可供機器使用。使用 Webz.io 的數據，企業、開發人員和分析師現在可以釋放網路數據的原始潛力。
Mentionlytics
mentionlytics.com
Mentionlytics 是一款一體式智慧社群媒體監控平台。它使您能夠追蹤整個網路（新聞網站、論壇、部落格和任何其他網站）和許多社交媒體管道（例如 TikTok、Twitter、Instagram、Facebook、Reddit、 Google 評論、Youtube、Linkedin 等。它具有人工智慧支援的功能，並透過極其易於使用和簡單的儀表板為使用者提供獨特且富有洞察力的數據。數據的品質和數量使 Mentionlytics 成為市場上最強大的工具之一，在全球擁有數千名滿意的客戶。
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz 是一個屢獲殊榮的社交媒體分析和參與平台，可以有效地部署該平台來傾聽和響應品牌創建的線上嗡嗡聲，並評估特定行銷活動的有效性。 Locobuzz 不僅有助於「聆聽」社群媒體，還可以使用內建的 CRM 功能以個人化方式與使用者「互動」。強大的資料儲存可以產生洞察並提供可操作的資料。我們為您的品牌設計一站式數位情報中心。透過結構化且強大的分析和視覺化，可以輕鬆推動數位策略和品牌形象，而無需過多的複雜社交數據。我們為您提供即時體驗、思想領導和危機管理方面的協助。 Locobuzz 還使企業能夠利用機器學習和 NLP 的力量，使用多語言聊天機器人創建互動式體驗。我們相信，對話式商務的潛力...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
NewsWhip 是一個預測性媒體洞察平台，可協助傳播和洞察專業人士主動監控和捍衛其品牌聲譽。我們即時追蹤網路覆蓋率和所有主要社交網絡，幫助您量化跨平台覆蓋率並預測它將對您的品牌產生的影響。我們與聲譽管理第一線的傳播和洞察團隊合作，為他們提供在管理現場活動、監控新聞生態系統或讓整個企業的利害關係人了解情況時做出最佳決策所需的背景資訊。 NewsWhip 具有量化和預測任何新聞報導或社群貼文影響的獨特能力，這就是我們受到 Google、Tinder、德勤、日產、沃爾瑪等全球品牌信任的原因。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Nikkei ScoutAsia
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ScoutAsia 是一項企業數據和新聞服務，由金融時報集團和日經新聞公司提供支援。其資料庫允許訂閱者建立詳細的公司簡介，獲得見解和背景，並隨時了解有興趣的公司。
Realytics
realytics.io
Realytics 透過其電視分析解決方案和程式化電視來衡量和放大電視活動的數位效果。
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor 為公共關係和企業傳播專業人士監控所有媒體管道，使您能夠存取專有的新聞監控資料庫以及創新的電視新聞剪輯和媒體分析服務。
Determ
determ.com
Determ（以前稱為 Mediatoolkit）是一種由人工智慧驅動的線上媒體監控解決方案。它有助於根據即時消費者、競爭對手和市場洞察提供更好的業務決策。 Determ 追蹤任何語言或位置的 1 億多個來源中的關鍵字或短語，以識別相關提及。查看、過濾和分析單一提要中的所有提及。使用 Determ 的 AI 助理 Synthia 立即總結您監控的任何主題並取得可行的步驟。每當您的品牌、活動或競爭對手在網路上被提及時，您都會收到通知。將媒體報道、公眾情緒、人口統計和競爭對手策略與品牌聲譽相關聯。創建引人入勝且易於理解的報告。網路也在談論您的品牌。聽聽看。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是領先的即時媒體智慧平台。 Roxhill 將 Alex Northcott 經驗豐富的公關和行業專業人士團隊與創新技術相結合，提供您在當今快速發展的市場中所需的媒體分析和見解。
Isentia
isentia.com
Isentia 為您提供快速做出正確決策所需的最廣泛的媒體報導、見解和分析，幫助您在競爭中保持領先。透過 Isentia 先進的媒體情報和洞察力在競爭中取得領先，將數據轉化為可操作的洞察力，推動您的業務向前發展。 Isentia 平台可增強您獲得洞察力的能力，幫助您利用 Isentia 的整合式媒體智慧平台規劃、監控和衡量溝通策略的成功與否。 Isentia 平台具有以下功能： 多種方式查看和組織相關媒體專案強大的搜尋功能，可定位其他媒體專案完全整合的分析儀表板，具有嵌入式報告建立功能只需單擊幾下即可與其他人合作的協作工具可自訂的自動化報告和即時通知共享和報告構建在整個組織內分發內容的工具強大...
NewsWhip Spike
newswhip.com
NewsWhip 是一個預測性媒體洞察平台，可協助傳播和洞察專業人士主動監控和捍衛其品牌聲譽。我們即時追蹤網路覆蓋率和所有主要社交網絡，幫助您量化跨平台覆蓋率並預測它將對您的品牌產生的影響。我們與聲譽管理第一線的傳播和洞察團隊合作，為他們提供在管理現場活動、監控新聞生態系統或讓整個企業的利害關係人了解情況時做出最佳決策所需的背景資訊。 NewsWhip 具有量化和預測任何新聞報導或社群貼文影響的獨特能力，這就是我們受到 Google、Tinder、德勤、日產、沃爾瑪等全球品牌信任的原因。
Fullintel
fullintel.com
Fullintel 為尋求專業策劃的媒體監控和分析軟體及服務的公關和傳播專業人士提供人才、工具和技術的獨特組合。強生、Intuit、貝爾德事隆、皇家加勒比國際和殼牌等頂級品牌信賴 Fullintel 來管理其監控和分析。我們的分析師會承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。
Syften
syften.com
更好的社交新聞過濾。沒有人為的低限制（您可以使用 100 個過濾器）、近乎即時的警報（大多數情況下不到一分鐘）以及 Slack 支持，您的內容行銷團隊將獲得建立穩固形象所需的優勢。
Grabien
grabien.com
以業界最低的價格提供最高品質的新聞剪輯。 Grabien 為主持人和製作人（電視、廣播、播客）、企業、公關公司和媒體人士以及鐵桿新聞迷提供全套工具。無論您處於新聞生態系統的哪個位置，我們都有工具讓您的生活更輕鬆！具體來說，Grabien 可以... -- 幫助您從幾乎任何來源（電視/廣播/播客/線上）提取新聞剪輯-- 零碎地訂購高達1080 高清的無損音頻剪輯-- 將新聞剪輯嵌入貨幣化媒體中播放器 -- 即時監控同步新聞廣播 -- 從龐大的新聞內容資料庫中搜尋並產生報告以及剪輯 -- 建立新聞提醒，以便在新聞業提及關鍵字時您會收到通知 -- 購買授權新聞和庫存照片-- 從任何線上影片建立動畫G...
Newslit
newslit.co
Newslit 是公關專業人士、投資者、研究人員、行銷人員、銷售人員、律師和企業主的下一代新聞監控和研究工具。我們持續追蹤最全面的重要新聞來源，並整合來自數千名頂級商業影響者的社交訊號。我們正在掃描超過 10 萬個來源，每天攝取近 100 萬個故事，而且還在增加。我們的產品為企業和團隊提供了競爭優勢，節省了非常寶貴的時間，讓他們可以專注於對其業務重要的事情。我們彙整並追蹤新聞報導的分享方式，以提供有關客戶想要追蹤的主題、行業或關鍵字的每日簡報。我們協助發現、策劃和整合這些內容，同時節省時間並確保我們的客戶保持明智。
Factal
factal.com
Factal 為公司提供即時所需的事實，以在意外發生時保護人員、避免中斷並推動自動化。 Factal 將閃電般的快速發現與可信任驗證結合到一個平台中，超越了其他突發新聞來源。經驗豐富的記者使用機器學習來識別、驗證和地理定位全球事件，透過電子郵件、網路以及 iOS 和 Android 應用程式發送複雜的警報。
TechNews
technews.io
TechNews 讓 IT 公司能夠更了解人工智慧、網路安全、雲端基礎設施等複雜類別的趨勢。
EzyInsights
ezyinsights.com
EzyInsights 是新聞編輯室和記者最快的新聞收集、內容發現和媒體監控解決方案。成千上萬的記者每天都在使用我們的產品來即時了解世界上正在發生的內容。平均而言，新 EzyInsights 客戶的參與度在短短 6 個月內就增加了 58%。 86% 的客戶認為我們必不可少或非常有用。我們 96% 的客戶會向同事推薦 EzyInsights。
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Truescope 是成長最快的媒體監控和測量服務。 Truescope 為世界各地的組織提供即時媒體洞察和商業智慧。其使命是透過簡化專業傳播者當今所需的媒體監控和分析流程，利用更好的內容、更清晰的數據和最新技術，更好地為訂閱者提供資訊。 Truescope 改變了企業、非營利組織和政府組織中的傳播專業人員從主流、線上和社群媒體獲取即時媒體情報的方式。這個 SaaS 平台利用數百萬篇文章來提供全面的即時訊息，並允許存取即時警報、儀表板和報告，以便為利益相關者提供最佳資訊。該公司由媒體情報專家團隊於 2019 年創立，並得到了站在客戶立場思考、更深入了解客戶當今需求的員工的支持。 Truesco...
Wizikey
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什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
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Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Veritone
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Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。
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Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...