媒體和影響者定位軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

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媒體和影響者定位軟體是公共關係領域的重要工具，可幫助公司確定並與在各自行業內具有影響力的傳統媒體人物、社群媒體影響者和部落客接觸。此類軟體的主要目標是促進對受眾與公司產品或訊息的興趣一致的個人的識別和聯繫。 該軟體為公司提供了相關影響者的精選資料庫或工具，以挖掘特定專業領域內的傑出聲音。透過利用這項技術，公司可以識別準備擴大其內容或產生與其品牌相關的新內容的市場專家。 此外，媒體和影響者定位軟體補充了媒體監控工具，提供了有關媒體專業人士如何看待品牌形象的見解。它與新聞稿分發軟體有共同點，有助於將新聞稿直接傳播給媒體聯絡人和相關線上平台。
提議新的應用程式
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒體情報領域的先驅，為公關、傳播和行銷專業人士提供保持領先地位所需的資訊優勢以及高效的單一整合解決方案。作為唯一的公關和社群媒體一體化解決方案，超過 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒體和社群智慧來掌握數十億的線上對話，並提取相關見解來策略性地管理其品牌。 Meltwater 擁有近 20 年的數據分析經驗，致力於基於六大洲 60 個辦事處的本地專業知識提供個人化的全球服務。我們的客戶可以監控新聞和社群媒體的媒體報導。我們追蹤超過 30 萬個線上新聞來源，建立印刷和廣播監控合作關係，並透過 Twitter、Facebook、Instagram、YouTub...
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是歐洲購物者參與解決方案的領導者。 他們提供完全整合的一站式 UGC 套件，幫助品牌與消費者建立聯繫、擴大影響力、提高參與度、推動銷售和保留客戶。 Skeepers 透過我們完全整合的一站式 UGC 解決方案套件的真實體驗將品牌和消費者聯繫起來。借助 Skeepers，品牌可以真正培養消費者關係、擴大覆蓋範圍、提高參與度、推動銷售並提高消費者保留率。其解決方案可以輕鬆、有效、大規模地創建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 讓品牌能夠與我們的創作者社群建立聯繫，獲取高品質、客製化的 UGC 影片內容。其先進的人工智慧使品牌能夠利用最優化的視頻內容使產品與目標受眾...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 為超過 50 萬名行銷人員的策略提供支持，其內容行銷數據涉及 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題。
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一體化公關和贏得媒體平台，具有全球媒體監控、媒體聯絡人資料庫和強大的分析功能。使用批評提及的綜合贏得媒體套件可以輕鬆分析搜尋結果，將其轉化為可操作的數據並進行共享。每個訂閱均包含 24/7/365 客戶支援。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美國、加拿大、歐洲和亞洲開展業務。 阿貝爾克拉克 (Abel Clark) 擔任公司首席執行官，GTCR 的馬克安德森 (Mark Anderson) 擔任董事長。
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒體技術公司，為客戶提供新聞稿分發服務，幫助建立品牌知名度、贏得媒體提及、提高線上知名度、提高搜尋引擎優化效能、產生銷售等等。除了新聞稿分發及其新聞稿優化器之外，Newswire 還提供媒體套件，它將其最強大的產品捆綁到一個易於使用的平台中，幫助公司最大限度地提高與媒體的互動。 Newswire 對客戶滿意度的不懈承諾和對客戶績效的熱情，與其創新產品相結合，繼續幫助全球各種規模和行業的公司在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 幫助組織建立信任、講述故事並展示贏得媒體的價值。我們透過公關管理軟體來實現這一目標，該軟體結合了媒體資料庫、宣傳、監控和報告，以產生新聞報告、保護品牌聲譽並提高公關績效和協作。我們與 5,000 多家公司合作，從 Google 到 Golin，再到輝瑞 (Pfizer)。我們在內部從頭開始建立了 Muck Rack，並繼續使用最好的技術以及最新的人工智慧和機器學習來增強我們的平台。我們以數據而聞名，由公關領域最好的媒體資料庫提供支持，索引了有關記者和媒體的數億個數據點。我們監控全球超過 60 萬家媒體，確保您即時收到每次媒體提及的通知，並且我們幫助您衡量工作的影響，並透過直...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
PressRush
pressrush.com
PressRush 是一個記者搜尋引擎，可持續監控媒體機構並在記者發布新報道時更新他們的資料。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Storiad
storiad.com
Storiad 幫助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
IGLeads.io
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透過觸手可及的 Google 公共資料庫發現新的商機並接觸到地球上的每位買家。使用主題標籤和關鍵字定位潛在客戶，並達成更多交易
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我們的資料庫中包含來自Instagram、TikTok、YouTube 和Blogger 網站的超過1.3 億條個人資料。人員和小型企業。 Ninja 為影響者行銷生命週期提供了一整套工具。它是一個完整的 CRM，可以進行勘探、關係管理以及分析和報告。透過簡單的關鍵字搜索，您就可以找到您所在領域的線上影響者，查看有關他們的有價值的數據，透過電子郵件和社交媒體與他們聯繫，並與他們合作，向他們的受眾推廣您的品牌。以及追蹤社交網路中的線上參與度和電子商務網站上產生的收入的能力。以前，這需要多種不同的工具來尋找潛在客戶、提取資料、聯繫他們並追蹤他們的結果。我們將這一切全部完成，而且速度更快。 Ninj...
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/
Postaga
postaga.com
Postaga 是一個免費的一體化連結建立外展平台，可幫助您輕鬆建立連結並為您的網站獲取流量。憑藉其人工智慧輔助工具，Postaga 可以完成所有工作，從分析您的內容到尋找外展機會，再到尋找聯絡人，再到創建和發送電子郵件外展活動。只需幾分鐘，您就可以完成一次完整的連結建立推廣活動，為您節省大量的時間和精力。而且，有多種不同的活動類型可供選擇，您有多種選擇來推廣您的業務、部落格或品牌。
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill 是領先的即時媒體智慧平台。 Roxhill 將 Alex Northcott 經驗豐富的公關和行業專業人士團隊與創新技術相結合，提供您在當今快速發展的市場中所需的媒體分析和見解。
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io 是一款由社群驅動的公共關係 (PR) 軟體。我們將記者、中小企業和新創公司聚集在一起，進行直接聯繫和協作。它為小型企業提供 DIY 解決方案，以加速其媒體影響力，並幫助記者隨時隨地進行快速採訪和調查。 Show Less 可加速媒體曝光度，幫助記者隨時隨地進行快速採訪和調查。
PodSeeker
podseeker.co
Podseeker 是一個公關和行銷專業人士的播客媒體資料庫。我們協助用戶瀏覽「新媒體」領域，並提供工具協助他們以訪客身分預訂播客。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
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heepsy.com
Heepsy 是一個專為品牌和代理商設計的影響者行銷平台。接觸來自全球數以百萬計的影響者，以及為您的社群媒體活動找到合適人選所需的工具。尋找 Instagram、YouTube 和 TikTok 上的影響者。按位置、類別、追蹤者數量、參與率等篩選搜尋。 Heepsy 還提供有關每個影響者的詳細分析報告。分析他們的參與度、追蹤者成長、受眾人口統計和真實性。避免擁有高度可疑的受眾和無機增長的影響者。查看他們對每個貼文的平均按讚數和留言數，以了解為您的品牌創建的內容的效果如何。將您最喜歡的影響者整理成清單。想要取得聯絡資訊以便開始聯繫有影響力的人嗎？下載您的清單以獲取聯絡資訊以及所有其他影響者統計數...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...
Telum Media
telummedia.com
Telum Media 是一個綜合性媒體聯絡平台，致力於在亞太地區的公關和媒體產業之間建立聯繫。
The Shelf
theshelf.com
The Shelf 是一個幫助自由部落客和社會影響者與想要合作的品牌建立聯繫的網站。
OnePitch
onepitch.co
消除您的免費媒體策略中的猜測。 OnePitch 的配對技術為每次推廣提供精確的媒體列表，讓您的團隊更輕鬆地激發興趣、確保展示位置並提高品牌親和力。使用 OnePitch 更快地交付結果。
Wizikey
wizikey.com
什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
Tagger Media
taggermedia.com
Sprout Social 的 Tagger 徹底改變了當今一些最大的品牌和代理商的社群媒體行銷產業，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。數據驅動的社交智慧平台使行銷人員能夠規劃行銷活動、最大限度地提高工作流程效率、與創作者聯繫並準確衡量投資回報率。要了解更多信息，請訪問 taggermedia.com。