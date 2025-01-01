媒體和影響者定位軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
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媒體和影響者定位軟體是公共關係領域的重要工具，可幫助公司確定並與在各自行業內具有影響力的傳統媒體人物、社群媒體影響者和部落客接觸。此類軟體的主要目標是促進對受眾與公司產品或訊息的興趣一致的個人的識別和聯繫。 該軟體為公司提供了相關影響者的精選資料庫或工具，以挖掘特定專業領域內的傑出聲音。透過利用這項技術，公司可以識別準備擴大其內容或產生與其品牌相關的新內容的市場專家。 此外，媒體和影響者定位軟體補充了媒體監控工具，提供了有關媒體專業人士如何看待品牌形象的見解。它與新聞稿分發軟體有共同點，有助於將新聞稿直接傳播給媒體聯絡人和相關線上平台。
提議新的應用程式
Meltwater
meltwater.com
Meltwater是一個媒體智能和社會監控平台，幫助企業實時追蹤品牌形象和客戶互動，並提供分析和報告工具。
Critical Mention
criticalmention.com
批判性提及是一個全面的媒體監測和分析平台，幫助用戶追蹤和評估傳統及數字媒體上的品牌聲譽和影響力。
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo是一個社交媒體智能工具，幫助用戶發現、分析及追蹤流行內容，以優化內容策略和與影響者合作。
Sourcery
sourcery.ai
Sourcery 應用程式幫助用戶自行獲取高質量反向連結，提升品牌知名度及網站流量，並提供有關如何撰寫提案的策略和指導。
Cision
cision.com
Cision是一個公共關係平台，提供媒體監視、新聞發布及記者聯繫工具，幫助用戶有效管理與媒體的關係。
Skeepers
octoly.com
Skeepers是一個用於管理品牌與消費者之間用戶生成內容的綜合平台，支持社交媒體影響者的合作與行銷活動。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream是一個網絡應用，幫助用戶管理鏈接構建和數字公關活動，簡化外展過程並跟踪對話。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ是一個管理媒體關係的工具，幫助用戶建立媒體名單、發布新聞稿、進行故事推介及追蹤媒體報導。
JustReachOut
justreachout.io
JustReachOut是一款公共關係應用，幫助企業找到合適的記者，簡化媒體推廣及連結建設過程。
Newswire
newswire.com
Newswire是一個新聞稿分發平台，幫助企業與全球受眾聯繫，並提供各種媒體監測和管理工具。
PodSeeker
podseeker.co
PodSeeker 是一款播客媒體資料庫，專為公關和行銷專業人士設計，幫助用戶找到播客並申請成為嘉賓。
Postaga
postaga.com
Postaga是一款免費的鏈接建設外展平台，幫助用戶分析內容、尋找外展機會並輕鬆發送電子郵件廣告活動。
PressRush
pressrush.com
PressRush 是一款記者搜尋引擎，持續監控媒體機構，並隨著記者發表新報導更新其個人資料。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack是一款公共關係管理軟體，整合媒體數據庫、推銷、監控及報告功能，協助企業提升媒體曝光與品牌聲譽。
Storiad
storiad.com
Storiad幫助作者規劃、實施及管理數位書籍推廣活動，以觸及目標讀者，提高書籍知名度和銷售量。
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk是一個綜合公共關係平台，用於管理新聞稿、分發內容、監控媒體覆蓋及分析PR成效，協助企業與媒體建立聯繫。
Prezly
prezly.com
Prezly是一個綜合媒體關係工具，幫助公關團隊創建和管理新聞稿，追蹤媒體關係，並分析內容效果。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions 是一個媒體監控和分析平台，為公關和行銷專業人士提供資訊蒐集、分析報告及媒體關係管理工具。
IGLeads.io
igleads.io
igleads.io是一款幫助用戶管理Instagram營銷的工具，提供分析、內容創建及潛在客戶生成等功能，促進業務增長。
Notified
notified.com
Notified應用程式提供全面的事件管理技術，支援實體、虛擬及混合活動的創建與管理，並提供參與者互動和數據分析功能。
PeakMetrics
peakmetrics.com
PeakMetrics 應用程式自動收集並報告媒體報導，實時從數百萬條非結構化媒體數據集中提取洞見與可行數據。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive是一個支持媒體監控和公關工作的綜合平台，提供實時分析、報告和策略建議，幫助用戶有效管理品牌聲譽。
Heepsy
heepsy.com
Heepsy是一個影響者營銷平台，幫助品牌和代理商在Instagram、YouTube和TikTok上查找、管理影響者，提供分析報告及聯繫資訊。
Telum Media
telummedia.com
Telum Media是一個媒體聯絡平台，連接亞太地區的公關和媒體專業人士，提供媒體聯繫及數據庫搜索功能。
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 是一款公共關係管理技術平台，幫助專業人士發現媒體、管理媒體關係、監測報導和評估營銷影響。
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
NinjaOutreach 是一款專為在線品牌和數字行銷人員設計的影響者行銷軟體，提供資源尋找、關係管理和成果追蹤等工具。
Prowly
prowly.com
Prowly是一個針對公關專業人士的全方位工作流程自動化工具，支持媒體關係管理、電子郵件推廣及新聞稿創建。
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一個公共關係平台，幫助用戶搜尋媒體聯絡人、建立媒體名單、發送新聞稿以及監測線上提及。
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill Media是一個數字公關平台，提供媒體數據庫和記者資訊，幫助公關專業人員與記者有效溝通。
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io 是一個社群驅動的公關軟體，促進記者、小企業和新創之間的直接連結與合作，並簡化媒體外展流程。
The Shelf
theshelf.com
The Shelf 是一個幫助自由職業博客和社交影響者與希望合作的品牌聯繫的平台。
OnePitch
onepitch.co
OnePitch是一個幫助公關專業人士簡化媒體推銷過程的平臺，提供精確的媒體列表及資源來提升媒體關係與曝光率。
Wizikey
wizikey.com
Wizikey是一款媒體監測和公關軟體，幫助企業監控媒體報導、收集見解和分發新聞稿，提升品牌形象和競爭情報。
Tagger Media
taggermedia.com
Tagger媒體是一款數字營銷工具，幫助品牌發現、管理和分析社交媒體影響者廣告系列，提供數據分析和廣告效果評估。