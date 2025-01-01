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最受歡迎 最近新增 媒體和影響者定位軟體 - 最受歡迎的應用程式

媒體和影響者定位軟體是公共關係領域的重要工具，可幫助公司確定並與在各自行業內具有影響力的傳統媒體人物、社群媒體影響者和部落客接觸。此類軟體的主要目標是促進對受眾與公司產品或訊息的興趣一致的個人的識別和聯繫。 該軟體為公司提供了相關影響者的精選資料庫或工具，以挖掘特定專業領域內的傑出聲音。透過利用這項技術，公司可以識別準備擴大其內容或產生與其品牌相關的新內容的市場專家。 此外，媒體和影響者定位軟體補充了媒體監控工具，提供了有關媒體專業人士如何看待品牌形象的見解。它與新聞稿分發軟體有共同點，有助於將新聞稿直接傳播給媒體聯絡人和相關線上平台。