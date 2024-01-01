媒體和影響者定位軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安奎拉

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媒體和影響者定位軟體是公共關係領域的重要工具，可幫助公司確定並與在各自行業內具有影響力的傳統媒體人物、社群媒體影響者和部落客接觸。此類軟體的主要目標是促進對受眾與公司產品或訊息的興趣一致的個人的識別和聯繫。 該軟體為公司提供了相關影響者的精選資料庫或工具，以挖掘特定專業領域內的傑出聲音。透過利用這項技術，公司可以識別準備擴大其內容或產生與其品牌相關的新內容的市場專家。 此外，媒體和影響者定位軟體補充了媒體監控工具，提供了有關媒體專業人士如何看待品牌形象的見解。它與新聞稿分發軟體有共同點，有助於將新聞稿直接傳播給媒體聯絡人和相關線上平台。
提議新的應用程式
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何幫助公關和行銷團隊監控新聞和社群媒體的媒體報導並增強品牌管理。
Skeepers
octoly.com
領先的影響者行銷平台 Octoly 透過大規模連結經過審查的微影響者和消費者，幫助品牌提高知名度、建立信任並促進銷售。品牌利用我們精心策劃的社群創建社交媒體貼文和電子商務評論，以換取優質產品。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的內容。與重要的影響者合作。 利用我們的內容洞察來產生想法、創建高效能內容、監控您的表現並識別影響者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4,200 萬個網站、300t 參與度、50 萬名記者和 4.92 億個問題的內容行銷數據，為超過 50 萬行銷人員的策略提供支援。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的電視、廣播、新聞、播客和社群媒體監控服務，以及業界最準確的媒體聯絡資料庫。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共關係和贏得媒體軟體公司和服務提供者。該公司在開曼群島註冊成立，總部位於伊利諾州芝加哥；與世界各地的客戶一起。該公司於 2017 年 6 月透過反向併購上市。除了基於網路的公關和贏得媒體軟體即服務 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，該公司還擁有線上宣傳和媒體服務 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新聞專線。該公司在美...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款以網路為基礎的軟體，可協助世界上最優秀的行銷人員推廣他們的產品、服務和內容，以建立連結、口碑和品牌。
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客戶。獲得高品質的反向連結。不再想知道如何獲得免費宣傳。我們的軟體可以幫助您自己獲得高品質的反向連結。如此簡單，就像魔術一樣。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潛在客戶 » 推廣 HARO 的策略和指導
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
JustReachOut
justreachout.io
公關軟體和指南可協助您獲得發展業務所需的曝光度。了解記者是否適合您的故事，請主動聯繫。我們的軟體可以讓您找到最相關的記者、出版物、新聞機會、播客和失效鏈接，這樣您就可以充滿信心地進行宣傳。我們的 PR PRO 計畫訓練您採用最佳的策略和策略，讓您開始持續產生一致的曝光。搜尋 我們的搜尋引擎透過針對每個焦點的專用搜尋管道來顯示最相關的記者、內容和新聞機會。外展 使用預先填入的推廣範本可以產生最高的開啟率和回應率。根據我們 5,000 多名用戶的見解追蹤您的推介分析。指導 透過使用獨特的對話開頭和公關策略，讓您的公關宣傳從競爭對手中脫穎而出，所有這些都在我們的公關培訓影片和平台內指南中進行了解釋。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前稱為 MediaMiser ）是一家為公共關係和行銷專業人士提供媒體監控和分析軟體以及專業服務的供應商。 Agility PR Solutions 使用專有技術來監控、匯總、分析和分享來自社交、傳統和數位媒體的200,000 多個來源的內容，向客戶提供詳細的分析報告和每日簡報，其中包括多家財富500 強公司和加拿大政府機構，例如2014 年 7 月，提供業務流程、技術和諮詢服務的美國公司 Innodata Inc.（納斯達克股票代碼：INOD）收購了 Agility（當時的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMiser ...
Prezly
prezly.com
Prezly 是一個講故事的平台，幫助組織發布、分發和擁有他們的故事，以吸引粉絲。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 尋找記者、為您的故事獲取媒體報導、監控新聞並報告您的公關影響。記者可以建立作品集並加速他們的職業生涯。
Anewstip
anewstip.com
Anewstip 是一個一站式公關平台，可協助企業家、公關專業人士和行銷人員搜尋相關媒體聯絡人（記者、編輯、部落客、影響者等）、建立媒體清單、發送個人化推廣或大量新聞稿以及線上監控和監控推特提到。 1) 100 萬名記者、編輯、部落客和媒體的電子郵件和電話號碼。 2）根據推文搜尋相關媒體聯絡人。 3）根據文章搜尋相關媒體聯絡人。 4）建立媒體列表。 5) 發送個人化推介和大量新聞稿，並追蹤開啟次數、點擊次數。在此註冊免費試用：https://anewstip.com/
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共關係管理技術重新構想免費媒體。 PRM 平台使行銷和傳播專業人士能夠找到合適的媒體來宣傳他們的故事，管理媒體關係和活動，監控其品牌的覆蓋範圍和聲音份額，並輕鬆衡量贏得媒體努力的業務影響。 Propel 擁有超過 150 位客戶，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他領導品牌和代理商。 Propel 於 2019 年推出，總部位於特拉維夫，在紐約、倫敦和邁阿密設有團隊。迄今為止，Propel 已籌集了 600 萬美元的風險投資，是世界上成長最快的公關技術。欲了解更多信息，請訪問 www.propelmypr.com。
Storiad
storiad.com
Storiad 協助作者規劃、部署和管理數位書籍促銷活動，以吸引合適的圖書受眾，從而提高圖書認知度並增加圖書銷售。
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我們的資料庫中包含來自Instagram、TikTok、YouTube 和Blogger 網站的超過1.3 億條個人資料。NinjaOutreach 是一款頂級部落客和影響者行銷推廣軟體，適用於有興趣擴大線上影響力的線上品牌、數位行銷人員和小型企業。 Ninja 為影響者行銷生命週期提供了一整套工具。它是一個完整的 CRM，可以進行勘探、關係管理以及分析和報告。透過簡單的關鍵字搜索，您就可以找到您所在領域的線上影響者，查看有關他們的有價值的數據，透過電子郵件和社交媒體與他們聯繫，並與他們合作，向他們的受眾推廣您的品牌。以及追蹤社交網路中的線上參與度和電子商務網站上產生的收入的能力。以前，這需要...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並將其組織到公關 CRM 中、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
Postaga
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透過有效、簡單、冷的電子郵件和銷售推廣平台產生更多潛在客戶、建立關係並獲得反向連結。
PeakMetrics
peakmetrics.com
自動收集和報告媒體報道。 PeakMetrics 從數百萬個非結構化跨渠道媒體資料集中即時提取見解並創建可操作的資料。
IGLeads.io
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透過觸手可及的 Google 公共資料庫發現新的商機並接觸到地球上的每位買家。使用主題標籤和關鍵字定位潛在客戶，並達成更多交易
Roxhill Media
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Roxhill 是領先的即時媒體智慧平台。 Roxhill 將 Alex Northcott 經驗豐富的公關和行業專業人士團隊與創新技術相結合，提供您在當今快速變化的市場中所需的媒體分析和見解。
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在幾秒鐘內找到有影響力的人。按地點和類別即時存取 Instagram、Youtube、Tiktok 和 Twitch 影響者。分析他們的受眾並聯繫他們。
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Telum Media
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Telum Media 是一個綜合性媒體聯絡平台，致力於在亞太地區的公關和媒體產業之間建立聯繫。
The Shelf
theshelf.com
The Shelf 是一個幫助自由部落客和社會影響者與想要合作的品牌建立聯繫的網站。
PressPitch.io
presspitch.io
PressPitch.io 是一款由社群驅動的公共關係 (PR) 軟體。我們將記者、中小企業和新創公司聚集在一起，進行直接聯繫和協作。它為小型企業提供 DIY 解決方案，以加速其媒體影響力，並幫助記者隨時隨地進行快速採訪和調查。 Show Less 可加速媒體曝光度，幫助記者隨時隨地進行快速採訪和調查。
PodSeeker
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Podseeker 是一個公關和行銷專業人士的播客媒體資料庫。我們協助用戶瀏覽「新媒體」領域，並提供工具協助他們以訪客身分預訂播客。
OnePitch
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消除您的免費媒體策略中的猜測。 OnePitch 的配對技術為每次推廣提供精確的媒體列表，讓您的團隊更輕鬆地激發興趣、確保展示位置並提高品牌親和力。使用 OnePitch 更快地交付結果。
Wizikey
wizikey.com
什麼是Wizikey？ Wizikey是一款媒體監控和公關軟體。它可以幫助公司跨不同媒體進行媒體監控以及趨勢，以及對全球競爭情報和新聞稿分發的見解。它還可以幫助公關專業人士找到合適的記者、發送量身定制的宣傳資料、收集和評估媒體報告和見解。它受到 HUL、eBay、UserTesting、OYO 等巨頭和全球 1,000 多個用戶的信賴，可以創造更好的品牌。 Wizikey 讓您能夠透過一個平台獲得新聞洞察、媒體監控、競爭對手研究和新聞稿發布。 Wizikey 的指標為公關決策者提供了可行的見解，是如何衡量公關以推動業務影響的新基準。 Wizikey 幫助行銷人員和公關專業人士進行以下活動：新聞...
Newswire
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Newswire 是一家媒體技術公司，為客戶提供新聞稿分發服務，幫助建立品牌知名度、贏得媒體提及、提高線上知名度、提高搜尋引擎優化效能、產生銷售等等。除了新聞稿分發及其新聞稿優化器之外，Newswire 還提供媒體套件，它將其最強大的產品捆綁到一個易於使用的平台中，幫助公司最大限度地提高與媒體的互動。 Newswire 對客戶滿意度的不懈承諾和對客戶績效的熱情，與其創新產品相結合，繼續幫助全球各種規模和行業的公司在正確的時間向正確的受眾傳遞正確的訊息。
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Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關與傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
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Sprout Social 的 Tagger 徹底改變了當今一些最大的品牌和代理商的社群媒體行銷產業，包括 Omnicom、Havas Media、Ralph Lauren、Ketchum、Social Chain、Spindrift、Takumi、Valvoline 和 Dolce & Gabbana。數據驅動的社交智慧平台使行銷人員能夠規劃行銷活動、最大限度地提高工作流程效率、與創作者聯繫並準確衡量投資回報率。要了解更多信息，請訪問 taggermedia.com。
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