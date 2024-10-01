市場軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 墨西哥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
市場軟體也稱為多供應商市場，允許用戶創建和管理數位店面，其中包含來自多個供應商的產品和服務清單。這些工具簡化了建置、託管和管理線上市場的整個過程，涵蓋從網站設計到供應商溝通和運輸的所有內容。 雖然市場軟體與電子商務平台相似，因為它們都有助於數位店面的創建和管理，但有一個關鍵區別：電子商務平台是為單一供應商設計的，而多供應商電子商務平台作為數位店面運行。有些市場軟體產品可作為獨立平台使用，而其他軟體產品則專門提供或作為其他 Web 內容管理系統的插件的選項。
提議新的應用程式
AppDirect
appdirect.com
AppDirect 是一個免費的基於網路的應用程式。它允許您從任何地方在一個簡單而安全的網站中使用和管理業務應用程式。
NuORDER
nuorder.com
NuORDER 提供完整的 B2B 電子商務解決方案，其中包含品牌和買家在線購買、銷售和協作所需的所有工具。我們的虛擬展廳、數位目錄和產品線使品牌能夠將其產品帶到網上，並使用 360 度圖像、影片和購物熱點提供身臨其境的購買體驗。我們的企業級軟體受到世界領導品牌的信賴，可提供無縫、更具協作性的批發體驗。我們連接超過 3,000 個品牌和 500,000 家零售商，每年支援數千個市場預約，並在全球處理超過 380 億美元的訂單。虛擬展廳：使用購物熱點、360 度影像和動態影片展示您的產品並提供與您的品牌一樣獨特的引人注目的線上購買體驗。 NuORDER Payments：推出第一個專為批發而打造...
Convictional
convictional.com
Convictional 幫助成熟的零售商推出新的交叉銷售、代發貨和市場計劃。零售商使用我們的平台來採購、加入任何供應商並與任何供應商進行交易，包括我們由 5,000 多家精心策劃的代發貨供應商組成的網路。透過與 Shopify、Magento 2、BigCommerce、WooCommerce 的整合以及 CSV 上傳和對 EDI 的支持，我們的客戶在不到一天的時間內就加入了品牌。對於符合資格的零售商，我們將與您的團隊合作，確定客戶喜愛的品牌和類別，同時確保它們符合您的策劃標準和業務要求。 Indigo、Harry Rosen、The Fascination、HD Supply、Scandi...
Tradly
tradly.app
無需從頭開始建造即可推出您的產品。一個簡單的無程式碼建構器、開發工具包、第三方整合。開發人員和企業家使用 Tradly 推出市場和商務應用程式。它是如何運作的？ 1. 選擇業務模型 2. 自訂前端設計 3. 輸入基本公司/應用程式資訊 4. 一鍵啟動 Web 應用程式。 6. 可選：用於應用程式建置的白手套服務（iOS、Android）。
Sellr Ecommerce
sellr.com
Sellr 可讓您建立一個線上電子商務商店，您可以在幾分鐘內輕鬆設計和開啟。 Sellr 平台可讓您管理庫存和網頁、建立客戶電子郵件清單、接受付款等。
Shipturtle
shipturtle.com
在幾分鐘內將您的電子商務商店轉變為市場！透過吸引 100 名賣家並賺取銷售佣金，實現 10 倍成長。完善您的產品系列並成為行業領導者。零庫存。零行銷成本。無限的上升空間。在 Shopify Shipturtle 上安裝受到全球 1000 多個市場和 D2C 品牌的信任...
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid 是啟動您的市場的完美電子商務解決方案，無論是共享、產品銷售還是租賃。
BoxFox
boxfox.com
BoxFox 是一個 B2B 市場，供小型零售商評估並將其多餘庫存出售給授權經銷商。
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe：創辦人的市場軟體。最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。 Sharetribe 是最快的無程式碼市場建構器，可透過程式碼無限擴展。削減 90% 的建置市場的時間和成本，且無需犧牲可自訂性和可擴展性。 - 無需編碼，一天即可啟動您的市場。 - 一旦需要，可以用程式碼無限地擴展。 - 將您的業務發展到任意規模。我們將處理縮放。受到全球 50 多個國家/地區 1000 多名市場創始人的信賴。對於任何想要建立線上市場的人，無論您的技術技能如何。從只有一個想法的有抱負的企業家到為客戶建立的專業網頁開發人員，Sharetribe 是建立成功的市場業務的最快方式。
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker 是一流的多供應商商務平台，無論整合類型為何，它都可以無縫連接貿易夥伴。我們的現代解決方案使零售商和品牌能夠連接、協調和發展他們的商務平台，透過利用和分析重要的第一方數據、降低庫存風險和策劃擴大的品種來控制他們的客戶體驗。透過提高客戶商務計畫的可見性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，實現變革性成長。隨著業務需求和需求的變化，Logicbroker 能夠在 3P 和 1P 之間快速切換供應商和產品履行，並負責任地尋找新的庫存來源，以維護您的品牌完整性並滿足您的交付承諾。我們與多個垂直領域的中階市場和企業製造商及零售商合作，包括健康與保健、家居裝修、消費性...
Labra
labra.io
Labra 是世界上第一個分散式雲端商務管理平台，使 ISV 和諮詢合作夥伴能夠與雲端超大規模供應商更有效地共同銷售，並透過雲端市場產生更多收入。 Labra 平台支援採用零工程方法來列出、整合和管理您的雲端市場業務。我們的平台將所有數據引入您的 CRM，以便您的銷售團隊可以專注於發展您的業務。
Arcadier
arcadier.com
Arcadier 是全球成長最快的線上市場建構商，擁有超過 16,000 個使用 Arcadier 技術建構的市場。我們的解決方案為 180 多個國家的用戶提供 B2B、B2C、P2P 和採購市場支援。作為屢獲殊榮的市場SaaS 供應商，我們的自助式DIY 模板化解決方案和企業解決方案將企業家和企業聚集在一起，無論他們的經驗、行業或電子商務模式如何，都可以滿足他們的技術和市場需求，而無需擔心速度的問題。