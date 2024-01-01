市場軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波札那

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Logicbroker 是一流的多供應商商務平台，無論整合類型為何，它都可以無縫連接貿易夥伴。我們的現代解決方案使零售商和品牌能夠連接、協調和發展他們的商務平台，透過利用和分析重要的第一方數據、降低庫存風險和策劃擴大的品種來控制他們的客戶體驗。透過提高客戶商務計畫的可見性，Logicbroker 可以更好地定位零售商和品牌，實現變革性成長。隨著業務需求和需求的變化，Logicbroker 能夠在 3P 和 1P 之間快速切換供應商和產品履行，並負責任地尋找新的庫存來源，以維護您的品牌完整性並滿足您的交付承諾。我們與多個垂直領域的中階市場和企業製造商及零售商合作，包括健康與保健、家居裝修、消費性...