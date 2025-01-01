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行銷資源管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

行銷資源管理 (MRM) 軟體有助於有效管理行銷資產，幫助行銷人員為各種行銷活動精心規劃和預算。作為公司行銷營運策略的一部分，MRM 軟體在製定行銷計劃、促進行銷資產的收集和傳播、執行行銷活動以及監控資產績效方面發揮關鍵作用。透過將所有行銷資料整合到單一系統中，MRM 確保了品牌和訊息傳遞的一致性，同時使行銷人員能夠建立簡化的工作流程和流程，從而提高營運效率。 MRM 平台通常與行銷自動化、電子郵件行銷和分析軟體等補充工具一起使用，與客戶關係管理(CRM) 系統和更廣泛的數位資產管理解決方案無縫集成，為有效的行銷管理提供全面的功能套件。

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ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

TeamGantt是一款簡化項目管理的工具，提供甘特圖、日曆、工作負載和時間跟踪，方便團隊協作和進度管理。

Hive

Hive

hive.com

Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

GanttPRO是一款在線甘特圖軟體，用於項目管理，提供任務分配、進度跟蹤、團隊協作和時間記錄功能。

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。

Attribution

Attribution

attributionapp.com

歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。

Lytho

Lytho

lytho.com

Lytho是一個針對創意和行銷團隊的工作流程平台，提供批註、文件管理及審查功能，提高內容創作效率。

Shape.io

Shape.io

shape.io

Shape.io 是一款 PPC 管理平台，幫助用戶輕鬆監控廣告支出和表現，並提供自動化工具以優化預算管理和數據處理。

Planful

Planful

planful.com

Planful是一個雲端財務計劃和分析平台，幫助組織有效管理和自動化財務流程，並強化數據分析與協作功能。

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。

Narrator

Narrator

narrator.ai

Narrato是一個AI內容創作、協作和工作流程管理平台，幫助個人和團隊快速且高效地創建內容，適用於多種內容形式和管理功能。

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash是一款針對廣告行業的垂直支付及貸款應用，提供數位廣告支出專屬的信用卡AdCard及相關財務管理服務。

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow是一個AI驅動的收入營銷平台，幫助B2B營銷團隊分析數據、預測效果並優化預算，以達成KPI。

IntelligenceBank

IntelligenceBank

intelligencebank.com

IntelligenceBank是一個數字資產管理平台，幫助組織有效管理、共享及分發數字資產，並支持合規與品牌一致性。

Mtivity

Mtivity

mtivity.com

Mtivity是一個提供印刷採購和管理流程自動化的SaaS軟體，協助專業人士管理從創作到生產的所有流程。

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx是一個軟體平台，幫助品牌通過獨立零售商進行合規的數字營銷，提升業務成果和零售商參與度。

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition GTM是一個進入市場運營平台，旨在集中和自動化產品、功能和活動的推出流程。

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

MarcomCentral是一個幫助營銷團隊有效管理品牌資產、優化工作流程並分發營銷材料的綜合平台。

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