行銷資源管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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行銷資源管理 (MRM) 軟體有助於有效管理行銷資產，幫助行銷人員為各種行銷活動精心規劃和預算。作為公司行銷營運策略的一部分，MRM 軟體在製定行銷計劃、促進行銷資產的收集和傳播、執行行銷活動以及監控資產績效方面發揮關鍵作用。透過將所有行銷資料整合到單一系統中，MRM 確保了品牌和訊息傳遞的一致性，同時使行銷人員能夠建立簡化的工作流程和流程，從而提高營運效率。 MRM 平台通常與行銷自動化、電子郵件行銷和分析軟體等補充工具一起使用，與客戶關係管理(CRM) 系統和更廣泛的數位資產管理解決方案無縫集成，為有效的行銷管理提供全面的功能套件。
提議新的應用程式
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
IntelligenceBank
intelligencebank.com
IntelligenceBank 是領先的數位資產管理、品牌入口網站和行銷營運平台，彌合了數位內容爆炸和內容審批之間的差距。 IntelligenceBank 協助全球行銷團隊更快進入市場，保持跨通路品牌完整性，並利用其數位資產管理、線上品牌入口網站和行銷營運軟體實現合法合規。 IntelligenceBank 透過縮小行銷效率、合規性和績效之間的差距來轉變行銷營運。 IntelligenceBank 被全球行銷、品牌、傳播、法律和合規專業人士使用。數百家公司使用 IntelligenceBank，包括航空航太、銀行、教育、政府、保險、醫療保健、飯店、零售、體育等領域的公司。 IntelligenceBank 深受 55 個國家/地區客戶的喜愛，採用人工智慧和自動化來確保品牌快速進入市場、保持品牌一致性並遵守監管合規性。 IntelligenceBank 也為風險經理和公司董事會提供一系列內容合規服務。
Mtivity
mtivity.com
Mtivity 是一家全球領先的列印採購軟體公司，為購買和管理列印的公司提供工作流程自動化。該解決方案在 SaaS（軟體即服務）平台上提供，允許印刷專業人員管理和優化從起始到生產和履行的所有流程。除了我們的印刷採購和生產管理模組之外，我們的平台還包含行銷供應鏈的其他關鍵組件，包括： 活動規劃和預算圖像創作、工作室和創意管理協作打樣功能齊全的目錄和訂單履行輸出管理，包括Web列印管理資訊和財務報告
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一個軟體平台，為品牌提供支援服務，讓其獨立零售商參與符合品牌要求的數位行銷，透過品牌當地零售商的可信任管道吸引合適的消費者，從而推動更好的業務成果。借助 Promoboxx，通路經理和品牌行銷人員可以輕鬆組織和參與他們的零售商網路；透過當地零售商建立、管理並選擇性地資助有機和付費數位活動；然後報告並評估業務成果和 KPI。如今，品牌提供可用資產，但缺乏對零售商如何或是否使用這些資產的見解。相較之下，Promoboxx 透過豐富的、符合品牌要求的零售商行銷活動來增加額外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛蘭等超過 85 個領先品牌已使用 Promoboxx 在 27,000 多家零售商中開展了超過 300 萬次行銷活動。如需了解更多信息，請訪問 www.promoboxx.com 或致電 +1 (800) 380-7502 x3。
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition 是第一個進入市場營運平台，旨在集中和自動化產品、功能和活動發布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的產品行銷專家構建，可幫助跨職能團隊達成共識並推動更有效的發布，從而轉化為收入。從研究到規劃和執行，再到發布後測量，Ignition 在單一協作中心中自動化了整個發布流程。建立漂亮的視覺發布日曆、內部規劃文件和資產，然後透過自動電子郵件和 Slack 更新在內部進行所有溝通，同時使用 Ignition 的內建研究工具將競爭和客戶洞察融入到流程中。 Ignition 透過整合將產品路線圖無縫連接到 GTM，並輕鬆融入團隊現有的工作流程。糟糕的產品發表會導致收入減少並讓客戶感到沮喪。借助 Ignition，您可以確保每次啟動都是完美的。
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash 是廣告業的直接支付和借貸業務。我們的標誌性產品 AdCard 是第一張專門用於數位廣告支出的簽帳卡。 - 無限制的免費虛擬金融卡和信用卡。 - 自由支出、預算和節奏控制。 - 無限制的免費廣告文案和創意服務 - 賺取高達 7.5% 的廣告支出現金返還 - 透過 AdAdvisor 進行無限的免費廣告審核和基準報告。 - 17.5 萬美元的註冊獎金以及合作夥伴福利和折扣。 - 使用Media Buyer Concierge 時還可獲得免費AdCapital 在AdCard 上加載10,000 美元- 100 萬美元的免費AdCapital，當您與我們的5,000 家網絡代理合作夥伴之一合作時，可以為您的營銷活動注入更多現金，從而更快地擴大規模。非常適合每年在 Facebook 和 Google 廣告上花費 25 萬美元以上的廣告商。立即預訂演示即可獲得 3,500 美元的免費廣告支出以及 100 美元現金！每月支出超過 10 萬美元並且需要現金？詢問我們如何將您每月的廣告支出付款期限延長至 3 - 6 個月，並享有低至 5% 的折扣。 - 每月前 30 天無需付款！ - 固定付款時間表。 - 沒有銷售百分比。 - 無個人擔保。 - 每個月重複一次！您是廣告公司嗎？每年管理超過 100 萬美元的廣告支出？與 FunnelDash 合作，將金融服務嵌入到您的廣告代理商。成為資本合作夥伴，立即啟動您自己的資本部門，為客戶的廣告支出提供資金。
MarcomCentral
marcom.com
使用專為品牌經理、行銷人員和銷售團隊打造的工具加速銷售。 MarcomCentral 是品牌管理領域的領導者 20 多年，可以透過簡化的文件組織和簡化的宣傳品分發來轉變您的業務。 MarcomGather 是我們極其實惠的數位資產中心，可解決
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠不斷實現KPI。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud是一個分散式營銷平台，幫助品牌通過渠道夥伴及當地員工有效地執行本地營銷活動。
Shape.io
shape.io
Shape.io 是一款 PPC 管理平台，幫助用戶輕鬆監控廣告支出和表現，並提供自動化工具以優化預算管理和數據處理。
Attribution
attributionapp.com
歸因是一款多點觸摸歸因工具，用於追蹤廣告支出、轉化等數據，幫助企業優化營銷策略及ROI。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt是一款簡化項目管理的工具，提供甘特圖、日曆、工作負載和時間跟踪，方便團隊協作和進度管理。
Planful
planful.com
Planful是一個雲端財務計劃和分析平台，幫助組織有效管理和自動化財務流程，並強化數據分析與協作功能。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Narrator
narrator.ai
Narrato是一個AI內容創作、協作和工作流程管理平台，幫助個人和團隊快速且高效地創建內容，適用於多種內容形式和管理功能。
Lytho
lytho.com
Lytho是一個針對創意和行銷團隊的工作流程平台，提供批註、文件管理及審查功能，提高內容創作效率。
Hive
hive.com
Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO是一款在線甘特圖軟體，用於項目管理，提供任務分配、進度跟蹤、團隊協作和時間記錄功能。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。