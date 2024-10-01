行銷資源管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 馬爾地夫

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行銷資源管理 (MRM) 軟體有助於有效管理行銷資產，幫助行銷人員為各種行銷活動精心規劃和預算。作為公司行銷營運策略的一部分，MRM 軟體在製定行銷計劃、促進行銷資產的收集和傳播、執行行銷活動以及監控資產績效方面發揮關鍵作用。透過將所有行銷資料整合到單一系統中，MRM 確保了品牌和訊息傳遞的一致性，同時使行銷人員能夠建立簡化的工作流程和流程，從而提高營運效率。 MRM 平台通常與行銷自動化、電子郵件行銷和分析軟體等補充工具一起使用，與客戶關係管理(CRM) 系統和更廣泛的數位資產管理解決方案無縫集成，為有效的行銷管理提供全面的功能套件。
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ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
TeamGantt
teamgantt.com
不會浪費您時間的專案管理軟體。沒有令人困惑的系統可供學習。只需拖放專案管理即可 - 就應該如此。使用以下功能輕鬆保持您的專案盈利並按時完成：甘特圖、日曆、工作負載、時間追蹤、專案組合視圖、依賴關係等。各種規模的團隊都使用 TeamGantt 在辦公室或遠端進行專案規劃和協作。
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO 是直覺的線上甘特圖軟體，用於強大的專案管理。該工具滿足不同領域的專案、產品和專案組合經理的需求。 GanttPRO 提供任務、截止日期、成本、資源和專案組合管理、團隊協作、時間記錄、基準、進階匯出和共用功能。從 MS Project 和 Excel 的強大導入以及現成的專業範本可立即啟動專案。截至 2020 年 5 月，超過 50 萬用戶在 GanttPRO 中建立了帳戶。
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Lytho
lytho.com
Lytho Workflow 是專門為滿足創意和行銷團隊的需求而建立的創意營運平台的一部分。 Lytho 將任務和工作流程管理的最強大元素與線上打樣的協作功能相結合，幫助團隊更快地製作更多內容。做你喜歡的工作，自動化其餘的工作。
Attribution
attributionapp.com
歸因是最完整且易於實施的多點觸控歸因解決方案。在簡單的視圖中即可查看您的支出、造訪次數、轉換次數、收入和廣告支出回報率 (ROAS)。整合了大多數主要廣告平台的成本和自動標記，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。與 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等轉換整合！使用者層級歸因和基於帳戶的歸因。基於群組的報告，按天、週或月按管道顯示 ROAS，以獲得可操作的見解。這就是您一直在尋找的系統。
Planful
planful.com
Planful 是用於持續規劃的雲端 FP&A 平台。您，FP&A 團隊，在第一線快速規劃和分析如何引導您的組織應對頻繁且複雜的業務變化。您的專業知識和技能就是為這樣的時刻而生的，我們隨時為您服務。
Shape.io
shape.io
控制 PPC 支出和效能的強大解決方案。再也不用擔心預算節奏或支出過多/不足。 PPC 管理平台：放棄複雜的電子表格、腳本和手動 PPC 預算調整。透過易於使用的儀表板和智慧自動化工具，讓數千個行銷活動的廣告支出保持在正軌上。無論您是否在辦公桌旁，都能準確支出客戶的預算。使用 AutoPilot 停止超支 PPC 預算，並使用 CruiseControl 控制預算節奏。資料管理產品：建立您的代理商所需的客製化廣告解決方案，以簡化手動流程、擴大結果並超越競爭對手。 Shape ADI 結合了雙向 API（可規範所有主要 PPC 廣告網路中的資料）、託管 BigQuery 資料倉儲以及連接您喜愛的...
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近為消費者提供服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash 是廣告業的直接支付和借貸業務。我們的標誌性產品 AdCard 是第一張專門用於數位廣告支出的簽帳卡。 - 無限制的免費虛擬金融卡和信用卡。 - 自由支出、預算和節奏控制。 - 無限制的免費廣告文案和創意服務 - 賺取高達 7.5% 的廣告支出現金返還 - 透過 AdAdvisor 進行無限的免費廣告審核和基準報告。 - 17.5 萬美元的註冊獎金以及合作夥伴福利和折扣。 - 使用Media Buyer Concierge 時還可獲得免費AdCapital 在AdCard 上加載10,000 美元- 100 萬美元的免費AdCapital，當您與我們的5,000 家網絡代理...
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 是一個由人工智慧驅動的收入行銷平台，提供統一的歸因、預測和規劃解決方案，幫助 B2B 行銷人員成為收入領導者。 InfiniGrow 的平台可協助 B2B SaaS 行銷團隊發現任何行銷活動對業務的影響，預測任何預算情境的結果，並透過優化績效最佳管道的預算分配來持續達到關鍵績效指標 (KPI)。在當今敏捷的行銷環境中，B2B 行銷人員在試圖使其行銷更加可預測、可衡量和以收入為導向時面臨著越來越多的挑戰。 InfiniGrow 自動整合和分析您的即時行銷、銷售和財務數據，以揭示您的活動對業務的確切影響，並提供清晰的可見性和人工智慧驅動的建議，以更好地分配您的預算，以便您能夠...
Mtivity
mtivity.com
Mtivity 是一家全球領先的列印採購軟體公司，為購買和管理列印的公司提供工作流程自動化。該解決方案在 SaaS（軟體即服務）平台上提供，允許印刷專業人員管理和優化從起始到生產和履行的所有流程。除了我們的印刷採購和生產管理模組之外，我們的平台還包含行銷供應鏈的其他關鍵組件，包括： 活動規劃和預算圖像創作、工作室和創意管理協作打樣功能齊全的目錄和訂單履行輸出管理，包括Web列印管理資訊和財務報告
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一個軟體平台，為品牌提供支援服務，讓其獨立零售商參與符合品牌要求的數位行銷，透過品牌當地零售商的可信任管道吸引合適的消費者，從而推動更好的業務成果。借助 Promoboxx，通路經理和品牌行銷人員可以輕鬆組織和參與他們的零售商網路；透過當地零售商建立、管理並選擇性地資助有機和付費數位活動；然後報告並評估業務成果和 KPI。如今，品牌提供可用資產，但缺乏對零售商如何或是否使用這些資產的見解。相較之下，Promoboxx 透過豐富的、符合品牌要求的零售商行銷活動來增加額外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛蘭等超過 85 個領先品牌已使用 Pr...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition 是第一個上市營運平台，旨在集中和自動化產品、功能和活動發布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的產品行銷專家構建，可幫助跨職能團隊達成共識並推動更有效的發布，從而轉化為收入。從研究到規劃和執行，再到發布後測量，Ignition 在單一協作中心中自動化了整個發布流程。建立漂亮的視覺發布日曆、內部規劃文件和資產，然後透過自動電子郵件和 Slack 更新在內部進行所有溝通，同時使用 Ignition 的內建研究工具將競爭和客戶洞察融入到流程中。 Ignition 透過整合將產品路線圖無縫連接到 GTM，並輕鬆融入團隊現有的工作流程。糟糕的產品發表會導致收入減少並...
MarcomCentral
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