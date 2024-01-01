行銷資源管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞塞拜然

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行銷資源管理 (MRM) 軟體有助於有效管理行銷資產，幫助行銷人員為各種行銷活動精心規劃和預算。作為公司行銷營運策略的一部分，MRM 軟體在製定行銷計劃、促進行銷資產的收集和傳播、執行行銷活動以及監控資產績效方面發揮關鍵作用。透過將所有行銷資料整合到單一系統中，MRM 確保了品牌和訊息傳遞的一致性，同時使行銷人員能夠建立簡化的工作流程和流程，從而提高營運效率。 MRM 平台通常與行銷自動化、電子郵件行銷和分析軟體等補充工具一起使用，與客戶關係管理(CRM) 系統和更廣泛的數位資產管理解決方案無縫集成，為有效的行銷管理提供全面的功能套件。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
TeamGantt
teamgantt.com
試試 TeamGantt 的免費甘特圖製作工具，並透過拖放計畫在幾分鐘內在線上建立甘特圖。評價最高且永久免費——無需信用卡。
GanttPRO
ganttpro.com
✅ 免費註冊並在 GanttPRO 線上甘特圖軟體中建立甘特圖。在幾分鐘內規劃、建立和管理任務和日程安排。快速註冊。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Lytho
lytho.com
以前是inMotionNow。適用於需要改善專案可見性和控制以實現更好的內容成果的行銷和設計團隊的工作流程管理。
Attribution
attributionapp.com
歸因可以追蹤您在廣告上花費的費用、哪些客戶來自廣告以及他們從您那裡購買了什麼。
Planful
planful.com
Planful 是用於持續規劃的雲端 FP&A 平台。您，FP&A 團隊，在第一線快速規劃和分析如何引導您的組織應對頻繁且複雜的業務變化。您的專業知識和技能就是為這樣的時刻而生的，我們隨時為您服務。
Shape.io
shape.io
PPC 預算管理軟體套件。 控制 PPC 支出和效能的強大解決方案。再也不用擔心預算節奏或支出過多/不足。
SproutLoud
sproutloud.com
透過通路行銷自動化 一個平台可滿足您所有分散式行銷需求
FunnelDash
funneldash.com
FunnelDash 是廣告業的直接支付和借貸業務。我們的標誌性產品 AdCard 是第一張專門用於數位廣告支出的簽帳卡。 - 無限制的免費虛擬金融卡和信用卡。 - 自由支出、預算和節奏控制。 - 無限制的免費廣告文案和創意服務 - 賺取高達 7.5% 的廣告支出現金返還 - 透過 AdAdvisor 進行無限的免費廣告審核和基準報告。 - 17.5 萬美元的註冊獎金以及合作夥伴福利和折扣。 - 使用Media Buyer Concierge 時還可獲得免費AdCapital 在AdCard 上加載10,000 美元- 100 萬美元的免費AdCapital，為您的營銷活動注入更多現金，以便在...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 透過衡量、預測和規劃推動收入成長的行銷工作，幫助 B2B 行銷團隊提高投資報酬率。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的數據平台讓任何人都可以在幾分鐘而不是幾週內獲得答案，該平台由客戶 360 提供支持，其中包含客戶與您的企業的每一次互動。
Mtivity
mtivity.com
Mtivity 是一家全球領先的列印採購軟體公司，為購買和管理列印的公司提供工作流程自動化。該解決方案在 SaaS（軟體即服務）平台上提供，允許印刷專業人員管理和優化從起始到生產和履行的所有流程。除了我們的印刷採購和生產管理模組之外，我們的平台還包含行銷供應鏈的其他關鍵組件，包括： 活動規劃和預算圖像創作、工作室和創意管理協作打樣功能齊全的目錄和訂單履行輸出管理，包括Web列印管理資訊和財務報告
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一個軟體平台，為品牌提供支援服務，讓其獨立零售商參與符合品牌要求的數位行銷，透過品牌當地零售商的可信任管道吸引合適的消費者，從而推動更好的業務成果。借助 Promoboxx，通路經理和品牌行銷人員可以輕鬆組織和參與他們的零售商網路；透過當地零售商建立、管理並選擇性地資助有機和付費數位活動；然後報告並評估業務成果和 KPI。如今，品牌提供可用資產，但缺乏對零售商如何或是否使用這些資產的見解。相較之下，Promoboxx 透過豐富的、符合品牌要求的零售商行銷活動來增加額外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛蘭等超過 85 個領先品牌已使用 Pr...
Ignition GTM
haveignition.com
Ignition 是第一個進入市場營運平台，旨在集中和自動化產品、功能和活動發布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的產品行銷專家構建，可幫助跨職能團隊達成共識並推動更有效的發布，從而轉化為收入。從研究到規劃和執行，再到發布後測量，Ignition 在單一協作中心中自動化了整個發布流程。建立漂亮的視覺發布日曆、內部規劃文件和資產，然後透過自動電子郵件和 Slack 更新在內部進行所有溝通，同時使用 Ignition 的內建研究工具將競爭和客戶洞察融入到流程中。 Ignition 透過整合將產品路線圖無縫連接到 GTM，並輕鬆融入團隊現有的工作流程。糟糕的產品發表會導致收入減...
MarcomCentral
marcom.com
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