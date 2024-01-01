行銷資源管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿根廷

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition 是第一個進入市場營運平台，旨在集中和自動化產品、功能和活動發布的每一步。它由 Rippling 和 Facebook 的產品行銷專家構建，可幫助跨職能團隊達成共識並推動更有效的發布，從而轉化為收入。從研究到規劃和執行，再到發布後測量，Ignition 在單一協作中心中自動化了整個發布流程。建立漂亮的視覺發布日曆、內部規劃文件和資產，然後透過自動電子郵件和 Slack 更新在內部進行所有溝通，同時使用 Ignition 的內建研究工具將競爭和客戶洞察融入到流程中。 Ignition 透過整合將產品路線圖無縫連接到 GTM，並輕鬆融入團隊現有的工作流程。糟糕的產品發表會導致收入減...