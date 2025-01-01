行銷日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷日曆軟體可協助企業制定策略並協調行銷活動、內容建立、預算分配和目標設定。透過打破團隊之間的溝通障礙，這些工具提高了組織透明度，並使利害關係人了解行銷計劃的最新情況。它們促進各個管道之間的凝聚力，使行銷人員能夠有效地管理行銷活動並確定其優先順序。此外，該軟體簡化了內容規劃、創建和分發流程，促進作家、設計師和編輯之間的無縫協作。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Asana
asana.com
Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects是一種雲端項目管理軟體，幫助團隊計劃、執行及監控項目，支持任務分配、文件共享和自動化功能。
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet是一款協作與工作管理工具，提供任務分配、項目追蹤、文檔共享等功能，適合各種規模的公司使用。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt是一款簡化項目管理的工具，提供甘特圖、日曆、工作負載和時間跟踪，方便團隊協作和進度管理。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一個雲端項目管理和團隊協作平台，提供任務管理、文件共享及實時通信等功能，適用於各種規模的團隊和企業。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
Hive
hive.com
Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。
Spreadsheet
spreadsheet.com
這款電子表格應用程序結合了數據庫和專案管理系統的功能，支持甘特圖、日曆、看板和自動化，適合數據管理和分析。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Opal
workwithopal.com
Opal是一個協作規劃平台，幫助行銷團隊視覺化策略、共享資源、收集反饋並管理跨渠道的行銷活動。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy是一款協作計劃工具，支持項目任務排程與資源管理，幫助團隊有效組織和跟蹤工作。
Gain
gainapp.com
Gain是一款簡化社交媒體內容管理的應用，提供客戶回饋、審核工作流程及自動化排程功能，幫助機構高效創建與發布內容。
Narrator
narrator.ai
Narrato是一個AI內容創作、協作和工作流程管理平台，幫助個人和團隊快速且高效地創建內容，適用於多種內容形式和管理功能。
Planly
planly.com
平面是一款免費的社交媒體排程應用，支持自動發布，適用於多個平台，提供用戶友好的介面和分析工具。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep是一款促銷活動規劃平台，提供日曆、內容創建及分析功能，幫助行銷團隊組織與追蹤促銷活動。