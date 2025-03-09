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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷日曆軟體可協助企業制定策略並協調行銷活動、內容建立、預算分配和目標設定。透過打破團隊之間的溝通障礙，這些工具提高了組織透明度，並使利害關係人了解行銷計劃的最新情況。它們促進各個管道之間的凝聚力，使行銷人員能夠有效地管理行銷活動並確定其優先順序。此外，該軟體簡化了內容規劃、創建和分發流程，促進作家、設計師和編輯之間的無縫協作。
提議新的應用程式
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects是一種雲端項目管理軟體，幫助團隊計劃、執行及監控項目，支持任務分配、文件共享和自動化功能。
TeamGantt
teamgantt.com
TeamGantt是一款簡化項目管理的工具，提供甘特圖、日曆、工作負載和時間跟踪，方便團隊協作和進度管理。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是一個數字營銷平台，提供 SEO、廣告、內容和社交媒體工具，幫助企業管理和衡量其在線行銷活動。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一個行銷日曆和促銷規劃平台，旨在改善各種規模的行銷團隊的組織和溝通。 PromoPrep 是一個真正的行銷日曆，可以為您的團隊完全客製化，而不是使用無休止的電子表格或破解專案管理工具來追蹤行銷活動。
Gain
gainapp.com
簡單地說：增益是社交媒體內容的客戶反饋，變得容易。 51個國家 /地區的營銷團隊信任獲得了9,000多個品牌的社交媒體內容，因為GAIN將客戶反饋和批准層納入了社交媒體工作流程。 與Gain的自動批准工作流： *您的團隊可能會停止與客戶的來回壓力浪費時間，以使他們的社交內容及時批准出版。 *在需要反饋時收穫通知客戶，並在請求更改時團隊成員。 *沒有更多的錯誤在長電子郵件鏈，電子表格和聊天消息的裂縫中滑落。 *所有客戶端通信都會在應在哪裡跟踪：就在他們所指的內容旁邊。 *可自定義的批准回合確保每個需要查看內容的人都會看到它。 *一旦批准並安排了，客戶在自己的內容日曆中看到了他們的內容。 *在批准內容後，收益直接發佈到社交媒體網絡。 基本上，GAIN自動化整個內容工作流程，並在輪到他們提供反饋或更改的正確時間通知合適的人。想像一下：您的團隊可以在跟進客戶的同一平台中創建並發佈到Facebook，LinkedIn，Instagram，Pinterest，Tiktok，Twitter和Google Business Profile的內容，收集反饋和及時批准！最後，代理商和客戶在同一地方，沒有人浪費時間。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr是一個雲端客戶服務平台，透過AI支援多渠道的客戶互動及分析，提升客戶和代理的體驗。
Spreadsheet
spreadsheet.com
這款電子表格應用程序結合了數據庫和專案管理系統的功能，支持甘特圖、日曆、看板和自動化，適合數據管理和分析。
Planly
planly.com
真正自動化的社群媒體排程。 Planly 是一款為所有人提供的免費社群媒體排程。憑藉完全自動化和先進的介面，我們可以讓您儲存媒體、計劃並自動發佈到社交媒體 - 無需進一步通知！透過安排社交媒體貼文來節省時間並享受您的創作過程。
Wrike
wrike.com
Wrike是項目管理和協作平台，幫助團隊簡化工作流程，提升生產力，支持任務管理、時間跟蹤及文件協作。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot是一款社交媒體行銷自動化工具，幫助用戶調度和分析社交媒體活動，提升效率和觸及範圍。
Asana
asana.com
Asana是一個專為團隊設計的工作管理應用，幫助組織、追蹤和管理任務和項目。提供協作及自動化功能。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一個雲端項目管理和團隊協作平台，提供任務管理、文件共享及實時通信等功能，適用於各種規模的團隊和企業。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Opal
workwithopal.com
Opal 是一個規劃平台，使行銷人員能夠直觀地制定策略、共同協作並透過客戶的視角體驗其品牌。借助視覺化日曆、動態工作流程和靈活的內容系統，團隊可以輕鬆地在任何地方進行協作。共享資產、收集回饋和獲得批准都很簡單——您甚至只需點擊幾下即可匯出詳細的簡報。跨各個管道管理您的行銷活動：社群媒體、店內零售、網路、電子郵件、付費甚至簡訊。團隊可以一目了然地了解他們的工作如何融入更大的圖景，高階主管可以透過觀看策略的即時實施而安心。請造訪 workwithopal.com，了解 Opal 如何為星巴克、Target、Wendy’s 和 Microsoft 等一流品牌節省時間並推動績效。 Opal 是一家私人軟體公司，成立於 2011 年，總部位於俄勒岡州波特蘭
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
Smartsheet
smartsheet.com
SmartSheet是一款協作與工作管理工具，提供任務分配、項目追蹤、文檔共享等功能，適合各種規模的公司使用。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio是一款綜合的社交媒體管理工具，幫助用戶簡化內容創建、策展和發布，並支持團隊協作與性能分析。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一個協作規劃工具。它易於使用，允許聯合專家用戶和臨時用戶。 - 任務的規劃以甘特圖的形式體現在時間表中（查看專案的時間），這仍然簡單且易於調整。多專案視圖使您能夠概覽所有活動。 - 資源規劃是在按計畫顯示所有資源和關聯任務的檢視中完成的（人員檢視）。此視圖可讓您考慮佔用率和資源的限制來分配工作負載並對其進行規劃。這種按資源的規劃視圖也存在於多專案模式中，大大方便了將工作分配給不同專案時的仲裁。透過規劃任務和資源，您可以啟動可以製定切合實際的時間表的槓桿。您重新了解自己的活動，每個人都獲得平靜。
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