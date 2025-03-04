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行銷日曆軟體可協助企業制定策略並協調行銷活動、內容建立、預算分配和目標設定。透過打破團隊之間的溝通障礙，這些工具提高了組織透明度，並使利害關係人了解行銷計劃的最新情況。它們促進各個管道之間的凝聚力，使行銷人員能夠有效地管理行銷活動並確定其優先順序。此外，該軟體簡化了內容規劃、創建和分發流程，促進作家、設計師和編輯之間的無縫協作。
提議新的應用程式
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基於雲端的專案管理軟體，在全球擁有超過 20 萬家客戶。它可以幫助您規劃專案並完美執行它們。透過項目，您可以輕鬆分配任務，與團隊和客戶進行有效溝通，了解所有專案更新，獲得有關工作進度的詳細報告，並每次都按時交付專案。 Zoho Projects 擁有大量的客製化功能和特性，例如甘特圖、藍圖和時間表，是一款成熟的專案管理工具，可滿足各種規模和行業的公司的業務需求。 Projects 具有廣泛的內部和第三方整合功能，是現有整合度最高的專案管理工具之一，非常適合您的工作生態系統。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
TeamGantt
teamgantt.com
不會浪費您時間的專案管理軟體。沒有令人困惑的系統可供學習。只需拖放專案管理即可 - 就應該如此。使用以下功能輕鬆保持您的專案盈利並按時完成：甘特圖、日曆、工作負載、時間追蹤、專案組合視圖、依賴關係等。各種規模的團隊都使用 TeamGantt 在辦公室或遠端進行專案規劃和協作。
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep 是一個行銷日曆和促銷規劃平台，旨在改善各種規模的行銷團隊的組織和溝通。 PromoPrep 是一個真正的行銷日曆，可以為您的團隊完全客製化，而不是使用無休止的電子表格或破解專案管理工具來追蹤行銷活動。
Asana
asana.com
Asana是一個網絡和移動應用程序，旨在幫助團隊組織，跟踪和管理他們的工作。 Forrester，Inc。報告說：“ Asana簡化了基於團隊的工作管理”。它是由同名公司生產的。 （Asana，Inc。） 它是由Facebook聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨（Dustin Moskovitz）和前法律工程師賈斯汀·羅森斯坦（Justin Rosenstein）於2008年創立的，他們都致力於提高Facebook員工的生產率。該產品於2012年4月商業推出。2018年12月，該公司的價值為15億美元。
Gain
gainapp.com
簡單地說：增益是社交媒體內容的客戶反饋，變得容易。 51個國家 /地區的營銷團隊信任獲得了9,000多個品牌的社交媒體內容，因為GAIN將客戶反饋和批准層納入了社交媒體工作流程。 與Gain的自動批准工作流： *您的團隊可能會停止與客戶的來回壓力浪費時間，以使他們的社交內容及時批准出版。 *在需要反饋時收穫通知客戶，並在請求更改時團隊成員。 *沒有更多的錯誤在長電子郵件鏈，電子表格和聊天消息的裂縫中滑落。 *所有客戶端通信都會在應在哪裡跟踪：就在他們所指的內容旁邊。 *可自定義的批准回合確保每個需要查看內容的人都會看到它。 *一旦批准並安排了，客戶在自己的內容日曆中看到了他們的內容。 *在批准內容後，收益直接發佈到社交媒體網絡。 基本上，GAIN自動化整個內容工作流程，並在輪到他們提供反饋或更改的正確時間通知合適的人。想像一下：您的團隊可以在跟進客戶的同一平台中創建並發佈到Facebook，LinkedIn，Instagram，Pinterest，Tiktok，Twitter和Google Business Profile的內容，收集反饋和及時批准！最後，代理商和客戶在同一地方，沒有人浪費時間。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。 在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。 * 確保您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。 * 安全協作：審核追蹤和可設定權限，以了解和控制誰在存取您的資料。 * 優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。 * 安全 FTP 網站替代方案：無需安裝軟體 - 適合您或您的客戶。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有資料庫和專案管理系統功能的電子表格。甘特圖、日曆、看板、表單和自動化。免費開始。
Planly
planly.com
真正自動化的社群媒體排程。 Planly 是一款為所有人提供的免費社群媒體排程。憑藉完全自動化和先進的介面，我們可以讓您儲存媒體、計劃並自動發佈到社交媒體 - 無需進一步通知！透過安排社交媒體貼文來節省時間並享受您的創作過程。
Wrike
wrike.com
Wrike是最強大的工作管理平台。 Wrike專為希望協作，創建和超越的團隊和組織建立，將所有人和所有工作都帶入一個單一的工作，以消除複雜性，提高生產力，並自由地專注於他們最有目的的工作。憑藉無與倫比的力量，多功能性和直覺，Wrike是組織在競爭激烈的世界中唯一需要擴展，優化和快速移動的工作管理解決方案。超過20,000個快樂的客戶為未來提供動力，並在Wrike中融合在一起，包括EstéeLauder，Hootsuite，Nielsen，Ogilvy，Ogilvy，Siemens和Tiffany＆Co。有關更多信息，請訪問www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團隊協作功能委託分享和排程。 5) 使用大量計劃功能上傳 CSV，一次規劃 100 個貼文。 6) 一次為個人社交帳戶建立客製化帖子，並提及其他 Facebook 和 Twitter 個人資料以提高參與度。 7) 透過易於理解的社群媒體分析和報告來分析您的社群媒體行銷活動。 8) 使用社群媒體行事曆直觀地查看您安排的時間和內容。 9) 永遠不要忽略新的內容創意，策劃內容建議並將其儲存為草稿以供以後使用。新增精選內容和 RSS 來源以實現永無止境的佇列。 10) 無需再等待客戶的社交媒體帳戶憑證 - 只需邀請他們並使用客戶管理功能輕鬆管理他們的社交帳戶。 11) 使用 SocialPilot 提供的 URL 縮短器創建您自己的定製品牌域，以獲得更高的可見性和識別度，並刪除長的、不需要的、難看的 URL。 12) 在您安排 Facebook 貼文時立即宣傳。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
Opal
workwithopal.com
Opal 是一個規劃平台，使行銷人員能夠直觀地制定策略、共同協作並透過客戶的視角體驗其品牌。借助視覺化日曆、動態工作流程和靈活的內容系統，團隊可以輕鬆地在任何地方進行協作。共享資產、收集回饋和獲得批准都很簡單——您甚至只需點擊幾下即可匯出詳細的簡報。跨各個管道管理您的行銷活動：社群媒體、店內零售、網路、電子郵件、付費甚至簡訊。團隊可以一目了然地了解他們的工作如何融入更大的圖景，高階主管可以透過觀看策略的即時實施而安心。請造訪 workwithopal.com，了解 Opal 如何為星巴克、Target、Wendy’s 和 Microsoft 等一流品牌節省時間並推動績效。 Opal 是一家私人軟體公司，成立於 2011 年，總部位於俄勒岡州波特蘭
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
Narrator
narrator.ai
Narrato 是一個 AI 內容創建、協作和工作流程管理平台，旨在幫助獨立行銷人員/創作者、精益內容團隊甚至大規模內容製作團隊以前所未有的速度和成本效益數倍地創建和發佈內容。該平台的主要功能： - 超過100 多個人工智慧內容創建、構思、優化和SEO 工具，可快速創建以結果為導向的內容（涵蓋的用例- 部落格、社交媒體、電子郵件、視頻、新聞稿、文案、廣告、摘要）等等）。創建您自己的 AI 模板選項和品牌聲音。 - 完整的內容項目管理和工作流程自動化支持，包括任務分配、內容日曆管理、自動通知、發布、自由職業者管理等- 強大的SEO 簡介以及人工智能主題構思- 自定義內容模板以及強大的文檔內和工作區協作功能- AI 圖像、免版稅圖像和圖形- 使用AI 進行批量內容創建（例如批量生成內容描述） 其他功能：指南和品牌資產存儲庫、多語言支持、抄襲和語法檢查、自定義報告、AI 品牌聲音等等。
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet is a software as a service (SaaS) offering for collaboration and work management, developed and marketed by Smartsheet Inc. It is used to assign tasks, track project progress, manage calendars, share documents, and manage other work, using a tabular user介面. SmartSheet用於在項目時間表，文檔，日曆，任務和其他作品上進行協作。根據IDG的說法，這是“一部分辦公生產率，部分項目管理，部分文件共享……[IT]試圖成為人們工作方式的中心樞紐。” SmartSheet與Microsoft Project競爭。它結合了Microsoft Project，Excel，Access和SharePoint的一些功能。 根據《福布斯》，SmartSheet具有“相對簡單”的用戶界面。該接口以“智能表”為中心，與Microsoft Excel中通常發現的電子表格相似。每個智能表演都可以將其行擴展或崩潰，以分別查看單個任務或大規模項目進展。任務可以按截止日期，優先級或分配給他們的人進行排序。如果電子表格包含日期，則SmartSheet會創建一個日曆視圖。 SmartSheet中的每一行可能都附加了文件，其中存儲在其中的電子郵件以及與之相關的討論板。創建新的SmartSheet後，將通知伸向員工，以填充其行和列。隨著信息的更新，其他跟踪相同任務的SmartSheets會自動更新項目或數據點。該服務還對任務截止日期的何時出現，並跟踪文檔版本。 SmartSheet可以從Microsoft Office或Google應用程序導入數據。它與Salesforce.com，Dropbox和Amazon Web服務集成。還有一個用於Android和iOS操作系統的SmartSheet移動應用程序。該服務以訂閱為基礎，沒有免費層。 在企業級安全性的支持下，SmartSheet在財富500強公司中使用了75％以上的公司來實施，管理和自動化各種部門和用例的流程。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
ContentStudio
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使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個屋簷下。發現熱門內容：保持領先。利用我們的先進演算法來發現與您的受眾產生共鳴的熱門話題。無縫團隊協作：輕鬆規劃和執行您的內容策略。在平台內與您的團隊或客戶無縫協作。輕鬆安排：自動化您的內容日曆。提前安排貼文並輕鬆保持一致的線上狀態。富有洞察力的分析：利用白標報告做出明智的決策。深入研究有意義的分析，了解有效的方法並完善您的策略。統一收件匣：在一個地方管理所有互動。跨頻道回覆評論和訊息，不錯過任何一個節拍。 ContentStudio 不僅僅是一個工具；它也是一個工具。它是您卓越數位化的合作夥伴。轉變您的社交媒體策略並體驗前所未有的成長。擁抱 ContentStudio 的強大功能，讓您的內容說話。
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy 是一個協作規劃工具。它易於使用，允許聯合專家用戶和臨時用戶。 - 任務的規劃以甘特圖的形式體現在時間表中（查看專案的時間），這仍然簡單且易於調整。多專案視圖使您能夠概覽所有活動。 - 資源規劃是在按計畫顯示所有資源和關聯任務的檢視中完成的（人員檢視）。此視圖可讓您考慮佔用率和資源的限制來分配工作負載並對其進行規劃。這種按資源的規劃視圖也存在於多專案模式中，大大方便了將工作分配給不同專案時的仲裁。透過規劃任務和資源，您可以啟動可以製定切合實際的時間表的槓桿。您重新了解自己的活動，每個人都獲得平靜。
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