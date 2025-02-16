行銷日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬聖馬丁

Gain

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簡單地說：增益是社交媒體內容的客戶反饋，變得容易。 51個國家 /地區的營銷團隊信任獲得了9,000多個品牌的社交媒體內容，因為GAIN將客戶反饋和批准層納入了社交媒體工作流程。 與Gain的自動批准工作流： *您的團隊可能會停止與客戶的來回壓力浪費時間，以使他們的社交內容及時批准出版。 *在需要反饋時收穫通知客戶，並在請求更改時團隊成員。 *沒有更多的錯誤在長電子郵件鏈，電子表格和聊天消息的裂縫中滑落。 *所有客戶端通信都會在應在哪裡跟踪：就在他們所指的內容旁邊。 *可自定義的批准回合確保每個需要查看內容的人都會看到它。 *一旦批准並安排了，客戶在自己的內容日曆中看到了他們的內容。 *在批准內容後，收益直接發佈到社交媒體網絡。 基本上，GAIN自動化整個內容工作流程，並在輪到他們提供反饋或更改的正確時間通知合適的人。想像一下：您的團隊可以在跟進客戶的同一平台中創建並發佈到Facebook，LinkedIn，Instagram，Pinterest，Tiktok，Twitter和Google Business Profile的內容，收集反饋和及時批准！最後，代理商和客戶在同一地方，沒有人浪費時間。