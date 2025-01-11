行銷日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Smartsheet

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Smartsheet is a software as a service (SaaS) offering for collaboration and work management, developed and marketed by Smartsheet Inc. It is used to assign tasks, track project progress, manage calendars, share documents, and manage other work, using a tabular user介面. Smartsheet 用於在專案時間表、文件、行事曆、任務和其他工作上進行協作。根據 IDG 的說法，它“部分是辦公室生產力、部分是專案管理、部分是文件共享……[它]試圖成為人們工作方式的中心樞紐。” Smartsheet 與 Microsoft Project 競爭。它結合了 Microsoft Project、Excel、Access 和 SharePoint 的一些功能。 根據《富比士》報道，Smartsheet 擁有「相對簡單」的使用者介面。此介面以「智慧表」為中心，類似於 Microsoft Excel 中常見的電子表格。每個智慧表都可以展開或折疊其行，以分別查看單一任務或大型專案的進度。任務可以按截止日期、優先順序或指派給任務的人員進行排序。如果電子表格包含日期，Smartsheet 會建立日曆檢視。 智慧表中的每一行都可能附加有文件、儲存在其中的電子郵件以及與其關聯的討論版。建立新的智慧表時，系統會將通知推播給員工以填入其行和列。隨著資訊的更新，追蹤相同任務、專案或資料點的其他智慧表也會自動更新。該服務還可以在任務截止日期即將到來時發出警報，並追蹤文件版本。 Smartsheet 可以從 Microsoft Office 或 Google 應用程式匯入資料。它與 Salesforce.com、Dropbox 和 Amazon Web Services 整合。還有適用於 Android 和 iOS 作業系統的 Smartsheet 行動應用程式。該服務以訂閱方式提供，沒有免費套餐。 在企業級安全性的支持下，超過 75% 的財富 500 強公司使用 Smartsheet 來跨廣泛的部門和用例實施、管理和自動化流程。